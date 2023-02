Čo povedal Pedro Pascal v rozhovore pre REFRESHER? 10 zaujímavostí o hviezde The Last of Us, o ktorých si (možno) nevedel

Keď je smutný, hľadá svoje meno na Instagrame. Počas interview s novinármi je zábavný a priateľský, čo si náš redaktor overil na vlastnej koži. Miluje Nicolasa Cagea, jeho najlepší priateľ je herec Oscar Isaac a v minulosti mal vraj románik s Lenou Headey alias Cersei Lannister. Toto sú najväčšie zaujímavosti o osobe hviezdneho herca Pedra Pascala, ktorého poznáme zo seriálových hitov ako The Last of Us, Game of Thrones, Narcos či Mandalorian.

Neposlúchol tvorcov The Last of Us a zahral si hru

Tvorcovia seriálového hitu The Last of Us žiadali hercov, aby nehrali jeho známu hernú predlohu. Obávali sa totiž, že by sa postavami pri natáčaní príliš inšpirovali. Craig Mazin pritom naopak chcel, aby postavy Joela a Ellie boli v seriáli mierne odlišné. Pedro Pascal aj Bella Ramsey sa nakoniec napriek zákazu rozhodli, že to s hrou skúsia. Ani jeden z nich ju však neprešiel celú.

Pedro Pascal priznáva, že nie je žiaden herný mág a The Last of Us bolo pre neho náročným sústom. „Moji synovci pozerali na to, ako hrám, a nakoniec ich unavilo sledovať, že neviem dokončiť jeden level, a tak mi zobrali ovládač,“ zveril sa v interview pre IGN.

S humorom však dodal, že je pripravený stať sa lepším hráčom a celé dni presedieť doma. Bella Ramsey sa priznala k tomu, že má z hry strach. S Pascalom sa preto počas interview dohodli, že by si The Last of Us mohli niekedy zahrať spolu.

Dojmy Refresheru z Pedra Pascala – hviezda bez manierov

Refresher sa spoločne s niekoľkými novinármi zo zahraničia dostal vďaka spoločnosti HBO k online rozhovoru s hercami zo seriálu The Last of Us. V ňom sme mali možnosť vyspovedať hercov, medzi ktorých patril aj Pedro Pascal. Okrem iného počas interview prišla reč aj na natáčanie počas pandémie.

„Bolo zaujímavé nakrúcať príbeh o pandémii počas pandémie. Myslím si, že tieto príbehy vznikajú, pretože sú založené na reálnych témach, udalostiach a hororoch, aké sme v minulosti my ako ľudstvo zažili. Podľa mňa tento seriál robí dobrú prácu s tým, že nám pripomína, že sme stále len obyčajní ľudia, no sme ochotní urobiť hocičo, len aby sme prežili a zachránili našich milovaných,“ povedal Pascal, ktorý na nášho redaktora Dominika Vetráka pôsobil ako veľmi priateľský a srdečný človek.

