 Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 11. augusta 2025 o 10:00
Čas čítania 1:44
Sponzorovaný obsah

Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov

Vyskúšaj recept podľa herca a moderátora Olivera Oswalda. Je ideálny na obed alebo ako občerstvenie pre kamošov
Zdroj: Kaufland
ZAUJÍMAVOSTI KAUFLAND OSOBNOSTI
Hľadáš nápady na obed, večeru či snack?

Známy herec a moderátor bude mať už čoskoro narodeniny. Letnú párty pod holým nebom, plnú chutného jedla a veselej spoločnosti, si nenechal ujsť, aj keď skutočná oslava ho ešte len čaká.

Na Slovensku sa v roku 2000 udiali minimálne dve dôležité udalosti. Otvorila sa prvá Kaufland predajňa v Poprade a v rodine Oswaldovcov sa tešili z nového prírastku. Vtedy ešte netušili, že Oliver bude raz patriť k obľúbeným tváram nášho šoubiznisu. Na ulici ho dnes spoznávajú mladšie i staršie ročníky.

Splnil si detský sen

Ako októbrové dieťa to však nemal úplne jednoduché. „Celý život som túžil po poriadnej záhradnej párty. Spojenie prírody, chutného čerstvého jedla a kamošov je pre mňa ideálna predstava narodeninovej oslavy,“ priznáva herec.

A čo by to bola za párty bez poriadneho jedla? Oliver si pre svojich hostí pripravil svoj obľúbený letný recept, ktorý zvládneš aj ty. „Varím rád, aj keď nie som profík. Spolieham sa na kvalitné potraviny, ktoré chutia skvele a recepty sa mi s nimi vždy podaria,“ dodáva. Ako napríklad na produkty K-Bio, ktoré neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy, vrátane čerstvého ovocia a zeleniny.

Ak ťa práve prepadol hlad, tieto wrapy budeš mať hotové raz-dva. Všetko potrebné na ich prípravu kúpiš pod značkou K-Bio exkluzívne v Kauflande.

kaufland
Zdroj: Kaufland

Recept podľa Olivera: Syrovo-zeleninové wrapy s bylinkovým syrom

Čo budeš potrebovať:

  • 200 g čerstvého bylinkového syra
  • 4 pšeničné tortilly
  • 100 g poľného šalátu K-Bio
  • 2 stredne veľké paradajky K-Bio
  • 1 uhorka
  • 4 plátky ementálu K-Bio
  • 2 PL olivového oleja K-Bio
  • soľ a čierne korenie podľa chuti

Na dip:

  • 100 g čerstvého syra s cesnakom
  • 2 PL bieleho jogurtu K-Bio
  • čerstvé bylinky
  • štipka soli

Ako na to:

Paradajky umy a nakrájaj na tenké plátky. Uhorku umy, ošúp a nakrájaj na tenké kolieska alebo pásiky. Poľný šalát umy a nechaj dobre odkvapkať. V miske zmiešaj čerstvý syr s bielym jogurtom.

Pridaj nasekané čerstvé bylinky a štipku soli. Všetko premiešaj dohladka a odlož do chladničky. Tortilly krátko zohrej na suchej panvici alebo v mikrovlnke (cca 15 sekúnd). Každú potri bylinkovým syrom, na syr navrstvi poľný šalát, plátky paradajky a uhorky.

Pridaj jeden plátok ementálu na každú tortillu. Osoľ, okoreň a pokvapkaj olivovým olejom. Tortillu zroluj do tvaru wrapu a servíruj s pripraveným dipom ako ľahký obed, večeru alebo občerstvenie.

Už 25 rokov ti Kaufland z lásky k Slovensku každý deň prináša širokú ponuku kvalitných výrobkov za senzačne nízke ceny. K svojmu výročiu pripravil letnú kampaň plnú čerstvosti. Okrem Olivera sa do nej zapojili aj modelka Soňa Schwarcz a obľúbený cukrár Miňo Macuľa. Nech už plánuješ záhradnú párty, rodinný obed alebo len letné varenie bez stresu, s K-Bio produktmi z Kauflandu to pôjde samo.

