Jackie Chan povedal, že pochodeň preňho nesymbolizuje len dušu športu, ale aj ľudstva.
Herec Jackie Chan niesol v pondelok olympijskú pochodeň medzi ruinami Pompejí v rámci štafety pred zimnými olympijskými hrami Miláno–Cortina. Trasa v ten deň viedla aj popri malebnom Amalfijskom pobreží.
Jackie sa vyjadril, že je preňho ohromnou cťou mať pochodeň zase vo svojich rukách a taktiež poznamenal, že je to preňho symbolom nielen športového ducha, no i ducha ľudstva. Tentoraz sa nachádzal v starobylom meste po prvýkrát a uchvátilo ho svojím starodávnym šarmom.
V utorok prevezmú pochodeň bývalé hviezdy talianskeho futbalu Fabio Cannavaro a Ciro Ferrara vo svojom rodnom Neapole, kde sa štafeta zastaví počas vianočných sviatkov.
Celkovo pochodeň prejde takmer 7 500 míľ a navštívi všetkých 110 talianskych provincií, kým dorazí na štadión San Siro v Miláne, kde sa 6. februára uskutoční otvárací ceremoniál.