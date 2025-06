Na filmovom festivale v Šanghaji predstavili ambiciózny plán: storočné dedičstvo kung-fu filmov získa nový život pomocou umelej inteligencie. Okrem toho svet uvidel aj prvý plne AI vytvorený animovaný film.

Čínska kinematografia sa chystá vstúpiť do novej éry a to rovno po boku ikon ako Bruce Lee, Jackie Chan či Jet Li. Na 27. ročníku Šanghajského medzinárodného filmového festivalu bol odhalený projekt Kung Fu Film Heritage, ktorého cieľom je zreštaurovať 100 klasických kung-fu filmov iba za pomoci umelej inteligencie, píše Variety.

Projekt vedie Čínska filmová nadácia spolu s technologickými partnermi. AI má výrazne zlepšiť kvalitu obrazu a zvuku, no zároveň zachovať autentickú atmosféru a vizuálny štýl pôvodných diel. Medzi prvými titulmi na zozname sú legendy ako Fist of Fury, Drunken Master či Once Upon a Time in China. Prvá fáza obnovy má k dispozícii rozpočet takmer 14 miliónov dolárov.

Zdroj: Gareth Cattermole/Staff/Getty Images Europe,

Popri digitalizácii filmového dedičstva zaujal aj nový projekt: prvý plne AI vytvorený animovaný film s názvom A Better Tomorrow: Cyber Border. Ide o futuristický remake ikonického akčného filmu Johna Woo, na ktorom pracoval len 30-členný tím.

„Umelá inteligencia je štetec, ale kreativita je duša,“ povedal predseda spoločnosti Canxing Media, Tian Ming, pričom potvrdil, že zatiaľ neznámych desať zo 100 filmov bude uprednostňovaných v prvej fáze vývoja. „Klasické filmy kung-fu stelesňujú duchovné základy Číny. Pozývame globálnych partnerov, aby sa pripojili k tomuto kultúrnemu a technologickému reštartu,“ uviedol.

Zdroj: Jackie ChanTWitter/Wikipedia

Samostatne sa na podujatí konala aj premiéra filmu Lepší zajtrajšok: Kybernetická hranica. Film bol vytvorený s využitím full-stack umelej inteligencie, ktorá zahŕňa všetko od skriptovania a modelovania až po animáciu a renderovanie.

„Celý tento animovaný film vytvorilo iba 30 ľudí,“ povedal producent Zhang Qing. „Umelá inteligencia zbúrala bariéru medzi kreativitou a realizáciou. Produkčný cyklus sa skrátil z rokov na mesiace.“

Počas podujatia zazneli aj výzvy na využitie AI na vytváranie nových IP značiek, napríklad bojových hier založených na domácich hrdinoch ako Wong Fei-hung či Nezha. „Prečo najznámejšie bojové hry nepochádzajú z Číny, keď používajú čínske techniky?“ pýtal sa Zhang.

Štátne inštitúcie zdôraznili, že Čína má pripravený regulačný rámec pre AI v médiách - od pravidiel označovania AI obsahu až po nové centrá výskumu a talentu v Šanghaji či Guizhou. Práve tam dokázali skrátiť čas spracovania vizuálnych efektov z viac než 400 dní na 24 hodín.

Chuck Norris a Bruce Lee vo filme Return of the Dragon. Zdroj: Concord Productions Inc./Golden Harvest Company/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Záver slávnostného uvedenia patril pocte filmovým veteránom a spusteniu tzv. AI Reboot Project, ktorý symbolicky spojil najstarší čínsky film Dingjun Mountain z roku 1905 s najnovšími AI technológiami.

„Kung-fu filmy nie sú len o boji. Sú o dôstojnosti, raste a sile ducha,“ povedal scenárista Zhang Tan. „Vďaka AI im dávame druhý dych.“