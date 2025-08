Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?

Dnešná epizóda tak trochu pripomína romantickú komédiu.

Je smart dávať sa dokopy, keď sa nezhodnete na zásadnej životnej otázke? V najnovšej epizóde Menučka si užijeme rande Matúša a Mišky. Táto sympatická dvojica nám pripomenula atmosféru „feel-good“ romantických komédií. Už po ich prvých slovách sme tušili, že tam niečo zaiskrilo...

Pri Matúšovi a Miške sme sa cítili ako na skutočnom rande. No v hodnotových otázkach dvojica narazila na tému, kde sa ich názory zásadne rozchádzajú. Bude to pre nich dealbreaker, alebo dokážu svoje rozdiely prekonať? Aj to sa dozvieš vo videu.