Zakladateľ začal značku budovať len pár týždňov po prvom kontakte so šijacím strojom.

V Bratislave dnes pôsobí čoraz viac autentických hlasov módnej scény. Jedným z nich je 22-ročný dizajnér a krajčír Timotej pochádzajúci zo stredného Slovenska, ktorý stojí za rastúcou značkou CONSCIOUS FLOWA. V móde vidí viac než len vizuálny prejav - vníma ju ako jazyk emócií, ako priestor, v ktorom sa osobnosť a vnútorný svet môžu premeniť na hmatateľnú realitu.

Jeho cesta k šitiu sa začala pomerne nedávno, no od začiatku to preňho bolo veľmi intenzívne. Značku CONSCIOUS FLOWA začal budovať v novembri minulého roka, iba dva mesiace po prvom kontakte so šijacím strojom. Základy, na ktorých dnes stavia, mu odovzdala jeho mama. „Každý deň ďakujem bohu za moju úžasnú maminu, ktorá mi predala všetky základy šitia, od čoho som sa mohol odraziť aj bez vyštudovania odevu. Bez nej by nič z toho, čo budujem, nebolo možné, veľmi si vážim tohto privilégia,“ hovorí Timotej.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BE THE LIGHT FOR THOSE WHO CAN’T SEE YET (@consciousflowa)

Tvorba, ktorú pod značkou predstavuje, je intímnym odrazom jeho vnútorného sveta. V jeho dielach sa stretáva surovosť s nežnosťou - často čerpá inšpiráciu z flóry a fauny, ako aj z kontrastu medzi maskulínnou a feminínnou energiou. Stereotypné chápanie týchto pojmov cielene narúša.

„Láska je rovnováha a jednota. Láska je aj pevným základom brandu a celej mojej tvorby. Vždy sa snažím zanechať emóciu, ktorá pretrvá aj po odchode z môjho profilu. Veľakrát pochopím, čo som tvoril až po dokončení projektu,“ vysvetľuje.

V procese tvorby dáva priestor najmä pocitu, nie plánovaniu. Ako sám hovorí, neskicuje. Miesto toho si nápady ukladá v hlave a necháva ich dozrieť. „Ak sa k nim po nejakom čase vrátim a stále mi to dá rovnaký pocit, zhmotním to, a ak sa mi to fyzicky nebude páčiť, prerobím to. Snažím sa počas tvorenia udržiavať v stave podobnom dieťaťu hrajúceho sa s hračkou.“

Jeho značka nie je len o oblečení. Je o myšlienke domova, spolupatričnosti a bezpečia. O vytváraní priestoru, kde sa ľudia cítia byť súčasťou niečoho väčšieho. Tých, ktorí sa v jeho tvorbe nájdu, vníma ako svoju rodinu: „Energia neklame. Mať brand mi otvorilo dvere k tomu šíriť lásku medzi ľudí. Aj keď to zatiaľ ani zďaleka nie je v rozsahu, v akom si predstavujem, som za túto príležitosť veľmi vďačný.“

Zdroj: Archív - CONSCIOUS FLOWA

Aj keď je jeho značka zatiaľ v začiatkoch, jej filozofia rezonuje. Pre Timoteja je najväčším úspechom nie počet objednávok, ale ľudia, ktorých na svojej ceste stretol. „Som vďačný každému, kto ma inšpiroval tvoriť, dal mi novú perspektívu, z ktorej sa pozerať na život, ukázal, že je stále možné posunúť veci na vyššiu úroveň. Bez nich by som nebol kto som.“

Zdroj: Archív - CONSCIOUS FLOWA

A presne tak sa jeho odevy správajú. Ako tiché svedectvo o vnútornom živote, ako manifest lásky, pravdy a slobody v tvorbe.