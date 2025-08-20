Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Digitálna univerzita.
dnes 20. augusta 2025 o 15:00
Čas čítania 0:45
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky

KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég? Odpovedz na niekoľko otázok a spoznaj svoje silné stránky
Zdroj: Dupephotos.com / Liza Duymelinck
ZAUJÍMAVOSTI KVÍZ VZDELÁVANIE
Tušíš, aký bude výsledok? 👀

Každý z nás funguje inak – niekto má hlavu plnú nápadov, iný zas cíti istotu v štruktúre a dátach. Pravdou je, že oboje sú rovnako dôležité. Keď spoznáš, čo ti ide prirodzene, ľahšie sa rozhodneš, čo chceš robiť, aj kam smerovať svoju kariéru.

Pripravili sme preto kvíz, v ktorom zistíš, či máš bližšie k vizionárskemu mysleniu, strategickému prístupu alebo si harmonická kombinácia oboch.

Maximalizovať svoje silné stránky a naučiť sa ďalšie cenné skills môžeš aj vďaka štúdiu na Digitálnej Univerzite, kde sa o svoje dlhoročné skúsenosti a potrebné know-how s tebou podelí viac ako 30 expertov z praxe. Digitálna Univerzita ponúka formu online štúdia s polročným certifikovaným štúdiom digitálneho marketingu. Učiť sa budeš online, ale aj osobne s lektormi.

Okrem vedomostí získaš aj uznávaný certifikát, ktorý ti otvorí kariérne možnosti. Za roky pôsobenia Digitálna Univerzita pomohla mnohým absolventom naštartovať kariéru, nájsť si lepšiu prácu, ale aj mnohým podnikateľom lepšie rozbehnúť svoj biznis. Okrem iného na prestížnej súťaži Digital Pie získali ocenenie Digital Special Award za výnimočný prínos vo vzdelávaní na Slovensku.

👉🏻 Štúdium Digitálnej Univerzity začína v októbri. Len za 6 mesiacov získaš komplexné znalosti vo všetkých dôležitých marketingových témach.
zisti viac
Kvíz
KVÍZ: Si viac vizionár alebo stratég?
Ako reaguješ, keď dostaneš novú úlohu v práci alebo škole? Vyber odpoveď, ktorá ti je najbližšie.
Zdroj: Dupephotos.com / Shai
1 11
Ako reaguješ, keď dostaneš novú úlohu v práci alebo škole? Vyber odpoveď, ktorá ti je najbližšie.
Zamýšľam sa nad nápadmi, ako to spraviť inak a priniesť niečo originálne.
Zadanie si rozdelím na jednotlivé kroky a postupujem systematicky. 
Vymyslím nejaký základný plán, ale nechávam priestor na improvizáciu. 
Ako si zvykneš robiť poznámky? Ktorá možnosť sa k tebe hodí najlepšie?
Zdroj: Dupephotos.com / Kate Korsak
2 11
Ako si zvykneš robiť poznámky? Ktorá možnosť sa k tebe hodí najlepšie?
Často si kreslím (aj z nudy), robím si myšlienkové mapy alebo využívam obrázky. Všeobecne sa mi ľahšie pamätajú prezentácie, obrazy alebo videá než text.
Všetko píšem v bodoch, prípadne oddeľujem farbami – mám rád*a štruktúru. Preferujem tiež grafy a tabuľky.
Striedam to – niečo mám prehľadne v zozname, niečo si načarbem – podľa nálady alebo ako sa ponáhľam.
Na čo primárne využívaš sociálne siete? Vyber odpoveď, ktorá ti je najviac podobná.
Zdroj: Dupephotos.com / Liza Duymelinck
3 11
Na čo primárne využívaš sociálne siete? Vyber odpoveď, ktorá ti je najviac podobná.
Beriem ich ako miesto pre kreativitu a vyjadrenie svojej osobnosti, vkusu alebo záľub.
Používam ich skôr prakticky – správy, aktuálne info, networking.
Aj inšpirácia, aj praktické využitie. Čerpám z nich veľa.
Ako reaguješ na náhle zmeny plánov? Vyber si možnosť, ktorá je najviac podobná tvojej reakcii.
Zdroj: Dupephotos.com / Sandra Velasco
4 11
Ako reaguješ na náhle zmeny plánov? Vyber si možnosť, ktorá je najviac podobná tvojej reakcii.
Nemám to rád*a, narúša mi to systém.
Trochu ma to zaskočí, ale väčšinou sa viem prispôsobiť.
Nevadí mi – rád*a improvizujem, možno vznikne niečo ešte lepšie.
Náhodná otázka: Aký je tvoj prístup k vareniu? (Ak nevaríš, vyber možnosť, ktorá sa najlepšie hodí k tvojej povahe.)
Zdroj: Dupephotos.com / Halle S
5 11
Náhodná otázka: Aký je tvoj prístup k vareniu? (Ak nevaríš, vyber možnosť, ktorá sa najlepšie hodí k tvojej povahe.)
Improvizujem podľa toho, čo mám v chladničke.
Držím sa presne receptu krok za krokom.
Skúšam nové recepty, ale takmer vždy si ich trochu upravím.
Otázka na zamyslenie: Čo ťa motivuje k práci? Vyber si možnosť, ktorá ťa oslovila ako prvá.
Zdroj: Dupephotos.com / MARIA DILLEY
6 11
Otázka na zamyslenie: Čo ťa motivuje k práci? Vyber si možnosť, ktorá ťa oslovila ako prvá.
Cieľ, výsledky, splnený plán. 
Vášeň a túžba tvoriť budúcnosť a posúvať hranice.
Kombinácia oboch – chcem niečo tvoriť, ale aj vidieť merateľný výsledok svojej práce. 
Predstav si, že ti nezvonil budík a meškáš na dôležité stretnutie. Ako sa zachovaš? Ktorá odpoveď ti je najviac podobná?
Zdroj: Unsplash/Andisheh A
7 11
Predstav si, že ti nezvonil budík a meškáš na dôležité stretnutie. Ako sa zachovaš? Ktorá odpoveď ti je najviac podobná?
Zavolám tej osobe, ospravedlním sa a dám vedieť presne, koľko minút budem meškať.
Ospravedlním sa keď dorazím – vymyslím si výhovorku, nech to zjemním. 
Napíšem, že meškám, a pridám aj nejakú dobrú výhovorku.
Ako si plánuješ nákup potravín? Čo ti je najbližšie?
Zdroj: Dupephotos.com / Jayda Anderson
8 11
Ako si plánuješ nákup potravín? Čo ti je najbližšie?
Idem bez zoznamu a nakúpim, čo ma zaujme alebo čo si myslím, že potrebujem.
Robím si zoznam a držím sa ho.
Mám len nejaký základný zoznam, často podľahnem aj impulzívnym nákupom.
Ako sa pozeráš na budúcnosť?
Zdroj: Dupephotos.com / Cora Pursley
9 11
Ako sa pozeráš na budúcnosť?
Teší ma predstavovať si, ako bude vyzerať svet o 10 rokov.
Zaujíma ma skôr, čo musím spraviť tento mesiac, aby všetko fungovalo.
Trochu plánujem dopredu, ale nepreháňam to.
Ako pristupuješ k novým trendom?
Zdroj: Dupephotos.com / Ashley Diego
10 11
Ako pristupuješ k novým trendom?
Rád ich skúšam medzi prvými, nech viem, kam sa svet hýbe.
Počkám, kým sa overia – až potom sa pridám.
Zaujímajú ma oboje – baví ma nové, ale nechcem byť „prvý za každú cenu“.
Čo pre teba znamená úspech?
Zdroj: Dupephotos.com / Brenda Judes
11 11
Čo pre teba znamená úspech?
Posunúť hranice, priniesť niečo nové na trh, byť priekopník.
Doručiť výsledky, ktoré zodpovedajú plánu.
Mix – vízia aj výsledky musia ísť ruka v ruke.
Vyhodnotiť kvíz
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Ro Ricci, MARIA DILLEY
