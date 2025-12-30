Kategórie
dnes 30. decembra 2025 o 14:16
Čas čítania 0:57
Zdenka Hvolková

Eric Dane známy z Euphorie je odkázaný na nepretržitú starostlivosť. Manželka prehovorila o postupe ALS

Eric Dane známy z Euphorie je odkázaný na nepretržitú starostlivosť. Manželka prehovorila o postupe ALS
Zdroj: Jason LaVeris/FilmMagic
Herec čelí jednej z najťažších životných výziev. Rebecca Gayheart otvorene prehovorila o tom, ako vyzerá ich realita aj boj so systémom.

Herec Eric Dane, ktorého si diváci pamätajú najmä ako charizmatického doktora Marka Sloana z Grey’s Anatomy či Nateovho otca zo seriálu Euphoria, dnes potrebuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Informáciu potvrdila jeho manželka Rebecca Gayheart v osobnej eseji pre magazín The Cut.

Daneovi diagnostikovali ALS v apríli tohto roka. Ide o nevyliečiteľné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postupne oslabuje svaly a pohyblivosť.

Eric Dane v Grey's Anatomy.
Eric Dane v Grey's Anatomy. Zdroj: ABC
Rebecca opísala, že jej manžel má dnes k dispozícii 24/7 zdravotné sestry a starostlivosť je rozdelená do 21 zmien týždenne. V časoch, keď nie sú pokryté, nastupuje ona sama. Zároveň priznala, že získať schválenie nepretržitej starostlivosti od poisťovne nebolo jednoduché.

„Povedali mi, že môžem žiadať stále dookola a oni budú stále zamietať. Tak som sa do toho zahryzla,“ opísala otvorene svoj boj so systémom, ktorý napokon vyhrala až po dvoch odvolaniach.

Eric Dane v Euphorii.
Eric Dane v Euphorii. Zdroj: IMDB

Dane a Gayheart sú síce oficiálne stále manželia, no nežijú spolu už osem rokov. Rozvodové papiere podala herečka v roku 2018, no tento rok ich stiahla späť práve kvôli Daneovej diagnóze a potrebe zachovať rodinnú stabilitu. Spolu majú dve dcéry.

„Naša láska už nie je romantická, je rodinná,“ napísala herečka. Priznala, že ich vzťah bol komplikovaný, no dnes fungujú ako tím. Deti podľa nej chápu realitu situácie a nemajú ilúzie o návrate k manželstvu, no vidia dospelých, ktorí sa snažia konať zodpovedne.

Eric Dane sa napriek ochoreniu nevzdáva práce. „Pokiaľ mám myseľ a hlas, budem robiť čokoľvek,“ odkázal počas panelovej diskusie s organizáciou I AM ALS.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE EUPHORIA FILMY A SERIÁLY FYZICKÉ ZDRAVIE HERCI HOLLYWOODSKI HERCI ZDRAVIE
