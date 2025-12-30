Fanúšikom sľubuje emotívne, temné a veľkolepé rozuzlenie príbehu, ktorý formoval televíznu popkultúru poslednej dekády.
Netflix len deň pred premiérou vypustil oficiálny trailer k tretej a poslednej časti piatej série Stranger Things, ktorá zároveň uzavrie celý seriál. Ukážka stavia na nostalgii aj napätí a pripomína cestu hlavných hrdinov od začiatku vysielania seriálu v roku 2016, keď sa pre nás na televíznych obrazovkách prvýkrát otvorili dvere do Upside Down.
Trailer otvára silný monológ Jima Hoppera (David Harbour), ktorý povzbudzuje Eleven (Millie Bobby Brown), aby bojovala „ešte posledný raz“. Jeho slová o ukradnutom detstve, manipulácii a bolesti sprevádzajú rýchle strihy na kľúčové momenty seriálu, čím trailer jasne naznačuje, že finále bude nielen akčné, ale aj hlboko emocionálne.
„Bojuj za dni, ktoré prídu potom. Bojuj za svet za Hawkinsom,“ znie jedna z ústredných replík.
Ukážka zároveň ponúka pohľady na zvyšok hlavného obsadenia vrátane Dustina, Willa či Max, ako aj návrat Vecny v jeho doteraz najdesivejšej podobe. Napätie graduje výjavmi chaosu, červenej oblohy, plačom Dustina a Hopperom so zbraňou v ruke, akoby seriál smeroval k definitívnemu zúčtovaniu dobra so zlom.
Záver Stranger Things dorazí na Netflix v stredu 31. decembra amerického času ako samostatný finálny diel, po tom, čo prvé dve časti piatej série vyšli koncom novembra a na Vianoce. Netflix pripravuje aj špeciálne kinové projekcie vo viac než 500 kinách v USA a Kanade, aby fanúšikovia mohli poslednú kapitolu zažiť spoločne.
Tvorcovia seriálu, bratia Dufferovci, už skôr naznačili, že cieľom finále je dôstojne uzavrieť príbehy postáv, s ktorými diváci vyrastali takmer desať rokov. Podľa Davida Harboura je lúčenie „krásne aj bolestivé zároveň“, presne v duchu seriálu, ktorý vždy balansoval medzi hrôzou, priateľstvom a stratou.