Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 4:45
Radka Klučárová

Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode

Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
Zdroj: Archív respondentov
ZAUJÍMAVOSTI DETI DUŠEVNÉ ZDRAVIE RODIČOVSTVO VZŤAHY
Rozvod rodičov takmer vždy zasiahne do života detí – bez ohľadu na to, či ide medzi partnermi o búrlivý konflikt alebo o rešpektujúce rozhodnutie dvoch ľudí, ktorí chcú svoje deti ušetriť ďalšieho trápenia.

Čo sa stane, ak sa po rozchode jeden z rodičov úplne dištancuje od svojich detí? A to aj napriek tomu, že dovtedy pôsobili ako, aspoň navonok, funkčná rodina? Z človeka, ktorý sa podieľal na každodenných aktivitách, rozhodnutiach a živote dieťaťa, sa zrazu stane niekto, kto zmizne – izoluje sa, ignoruje rodičovské povinnosti a v horšom prípade deťom život zámerne znepríjemňuje.

Samozrejme, medzi jednorodičmi, ktorí zostávajú po rozvode s deťmi, sú aj mnohí zodpovední muži – otcovia, a veľa párov sa dokáže dohodnúť na nových podmienkach, striedavej starostlivosti či vzájomnej pomoci. No v našej kultúre stále pretrváva zaužívaný model, že primárnu starostlivosť o deti preberá matka.

mobil, depresia, psychológia, plač
Zdroj: Unsplash/Adrian Swancar

Otec mi dlží na alimentoch 6 000 eur. Keď umrie, zdedím exekúciu, ktorú som naňho uvalila.

Výpovede mladých Slovákov a Sloveniek potvrdzujú, že práve otcovia sú tí, ktorí sa častejšie od rodiny dištancujú. S touto skúsenosťou sa podelili v nešej ankete. Ich príbehy ukazujú, že rozvod nie je len o konci vzťahu dvoch dospelých, ale aj o (ne)zodpovednosti voči tým, ktorí sú na nich ešte stále odkázaní.

Anketa:
Stratil si po rozvode rodičov kontakt s jedným z nich?
Áno, s otcom.
Áno, s mamou.
Nie, s oboma som v kontakte a rozumieme si.
Moji rodičia sa nerozviedli.
Áno, s otcom.
33 %
135 Hlasov
Áno, s mamou.
4 %
18 Hlasov
Nie, s oboma som v kontakte a rozumieme si.
14 %
58 Hlasov
Moji rodičia sa nerozviedli.
49 %
203 Hlasov
Odporúčané
Broňa prežila zásah elektrickým prúdom: Videla som svoje končatiny spálené až na kosť (Rozhovor) Broňa prežila zásah elektrickým prúdom: Videla som svoje končatiny spálené až na kosť (Rozhovor) 29. júla 2025 o 9:57
Odporúčané
Slováci hovoria, či je Tinder počas vzťahu nevera: Písal si s kamoškinou sestrou, frajerka dostávala komplimenty Slováci hovoria, či je Tinder počas vzťahu nevera: Písal si s kamoškinou sestrou, frajerka dostávala komplimenty 13. júla 2025 o 17:00
Odporúčané
Natálie popri štúdiu rozbehla biznis s háčkovanými kabelkami. Adolphinata je love brand s tisíckami fanúšičiek Natálie popri štúdiu rozbehla biznis s háčkovanými kabelkami. Adolphinata je love brand s tisíckami fanúšičiek 31. júla 2025 o 7:00

V Refresheri pravidelne píšeme o téme vzťahov. Prečítaj si príbeh Alžbety, ktorú otec už viac ako 23 rokov tají pred svojou oficiálnou rodinou. 

V odpovediach mladých Slovákov sa opakovane objavuje najmä téma výživného. Nejde však len o peniaze, ale aj o pocit zodpovednosti a rešpektu, ktorý mnohé deti od svojich otcov očakávajú iba márne.

„Otec mi dlží na alimentoch 6 000 eur. Keď umrie, zdedím exekúciu, ktorú som naňho uvalila,“ hovorí trpko Daniela. Nie je sama.

Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , 30-dňová výzva s ChatGPT od Jazykového mentoringu ZDARMA alebo Bagetka na Račku ZDARMA
Zobraziť všetky (16)
Súvisiace témy
DETI DUŠEVNÉ ZDRAVIE RODIČOVSTVO VZŤAHY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Reporter
Všetky články
