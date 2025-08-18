Rozvod rodičov takmer vždy zasiahne do života detí – bez ohľadu na to, či ide medzi partnermi o búrlivý konflikt alebo o rešpektujúce rozhodnutie dvoch ľudí, ktorí chcú svoje deti ušetriť ďalšieho trápenia.
Čo sa stane, ak sa po rozchode jeden z rodičov úplne dištancuje od svojich detí? A to aj napriek tomu, že dovtedy pôsobili ako, aspoň navonok, funkčná rodina? Z človeka, ktorý sa podieľal na každodenných aktivitách, rozhodnutiach a živote dieťaťa, sa zrazu stane niekto, kto zmizne – izoluje sa, ignoruje rodičovské povinnosti a v horšom prípade deťom život zámerne znepríjemňuje.
Samozrejme, medzi jednorodičmi, ktorí zostávajú po rozvode s deťmi, sú aj mnohí zodpovední muži – otcovia, a veľa párov sa dokáže dohodnúť na nových podmienkach, striedavej starostlivosti či vzájomnej pomoci. No v našej kultúre stále pretrváva zaužívaný model, že primárnu starostlivosť o deti preberá matka.
Výpovede mladých Slovákov a Sloveniek potvrdzujú, že práve otcovia sú tí, ktorí sa častejšie od rodiny dištancujú. S touto skúsenosťou sa podelili v nešej ankete. Ich príbehy ukazujú, že rozvod nie je len o konci vzťahu dvoch dospelých, ale aj o (ne)zodpovednosti voči tým, ktorí sú na nich ešte stále odkázaní.
V odpovediach mladých Slovákov sa opakovane objavuje najmä téma výživného. Nejde však len o peniaze, ale aj o pocit zodpovednosti a rešpektu, ktorý mnohé deti od svojich otcov očakávajú iba márne.
„Otec mi dlží na alimentoch 6 000 eur. Keď umrie, zdedím exekúciu, ktorú som naňho uvalila,“ hovorí trpko Daniela. Nie je sama.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo by dnes odkázal svojmu otcovi Nikolas.
- Ako deti ovplyvnilo, keď sa od nich otec po rozvode dištancoval, no v novej rodine sa angažuje.
- Ako Terezin otec vysvetlil, prečo jej nechce prispieť na strojček na zuby.
- Ako Mareka poznačilo, že ho rodičia využívali ako sprostredkovateľa drsných odkazov.
- Prečo Nikolasovi nedokázali nahradiť chýbajúci mužský vzor ani partneri jeho mamy.