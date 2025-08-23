Česká influencerka a speváčka Nikola Mertlová priznala, že podstúpila operáciu prsníkov.
Pravidelní fanúšikovia poznajú Nykki ešte z čias, keď spievala v dievčenskej skupine 5Angels. Neskôr sa stala influencerkou a youtuberkou. Práve na svojom kanáli na YouTube oznámila svoju plánovanú operáciu.
„Rozhodla som sa vám to povedať. Chystám sa nechať si zväčšiť prsia... teda mierne zväčšiť. Naozaj len trochu." Povedala, že o plastickej operácii uvažovala už dlhší čas. Prvýkrát však o zákroku uvažovala až po narodení detí.
Rozhodnutie zväčšiť si ich však prišlo o čosi skôr a svojim fanúšikom sa stihla prihovoriť už aj po operácii z operačného lôžka. „Hlásim, že všetko je na svojom mieste." Takže všetko pravdepodobne prebehlo v poriadku.
Nykki tvorí pár s hráčom NHL Martinom Nečasom už päť rokov. Dokonca sa kvôli nemu presťahovala do Ameriky, keďže ani jeden z nich nechcel mať vzťah na diaľku. Spolu žijú v Denveri, kde má hokejista zmluvu.