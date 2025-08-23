Kategórie
Domov
dnes 23. augusta 2025 o 7:28
Čas čítania 0:35
Ella Petrová

Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie

Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie
OSOBNOSTI INFLUENCERI KRÁSA
Česká influencerka a speváčka Nikola Mertlová priznala, že podstúpila operáciu prsníkov.

Pravidelní fanúšikovia poznajú Nykki ešte z čias, keď spievala v dievčenskej skupine 5Angels. Neskôr sa stala influencerkou a youtuberkou. Práve na svojom kanáli na YouTube oznámila svoju plánovanú operáciu.

„Rozhodla som sa vám to povedať. Chystám sa nechať si zväčšiť prsia... teda mierne zväčšiť. Naozaj len trochu." Povedala, že o plastickej operácii uvažovala už dlhší čas. Prvýkrát však o zákroku uvažovala až po narodení detí.

Rozhodnutie zväčšiť si ich však prišlo o čosi skôr a svojim fanúšikom sa stihla prihovoriť už aj po operácii z operačného lôžka. „Hlásim, že všetko je na svojom mieste." Takže všetko pravdepodobne prebehlo v poriadku.

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by NYKKI (@nykkimusic)


Nykki tvorí pár s hráčom NHL Martinom Nečasom už päť rokov. Dokonca sa kvôli nemu presťahovala do Ameriky, keďže ani jeden z nich nechcel mať vzťah na diaľku. Spolu žijú v Denveri, kde má hokejista zmluvu.

Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Ella Petrová
Ella Petrová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: se souhlasem Nykki
