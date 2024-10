Mia si dala odstrániť prsné implantáty: Mala som úzkosti aj tetániu. Cítim sa, akoby mi odsali jed z rany

Slovenka Mia nám prezradila viac o tom, prečo sa rozhodla pre explantáciu pŕs a ako jej to zmenilo život.

Mia mi v úvode prezrádza, že mala prsia vždy pekné a veľké, už od pubertálneho veku. Nešlo mi preto do hlavy, prečo sa rozhodla pre augmentáciu (zväčšenie alebo vylepšenie tvaru prsníkov vhodnými implantátmi, pozn. red.). Vraj ani ona sama o tom, že by to raz urobila, nesnívala. Všetko sa však zmenilo, keď sa jej narodila prvá dcéra a spolu s ňou prišlo aj prvé dojčenie.

Z pŕs sa podľa Miiných slov stratila elasticita, zostali prázdne a ovisli, čo jej spôsobilo komplexy. Mladá mama bola vtedy vo svojich „twenties“ a za prsia sa hanbila natoľko, že sa hanbila vyzliecť sama pred sebou. Napokon jej ako jediné možné riešenie prišlo dať si prsia urobiť, a tak si na ne začala šetriť.

Vtedy ešte netušila, čo ju bude v nasledujúcich rokoch čakať. V tomto rozhovore ti Mia povie viac o svojich zdravotných problémoch, ktoré pripisuje umelým prsiam, a dozvieš sa aj to, prečo sa rozhodla dať si ich odstrániť.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

V tomto článku si prečítaš: Aké zdravotné komplikácie pociťovala po tom, čo si dala urobiť prsia.

Čo chcela urobiť ešte predtým, ako si dala odstrániť prsné implantáty.

Ako prebehla operácia a akú hrozivú vec sa dozvedela od lekára.

Ako na jej rozhodnutie reagoval manžel.

Čo by odkázala všetkým ženám, ktoré premýšľajú nad augmentáciou.

Kedy si si dala urobiť augmentáciu prsníkov?

Prsia som si dala urobiť v roku 2018 a približne v roku 2019 prišli prvé zdravotné problémy. Nemôžem to zatiaľ spojiť s tým, že to spôsobili prsné implantáty, ale viem povedať toľko, že predtým, ako som si ich dala, som bola zdravá ako repa. Nikdy v živote som nemala žiadne výraznejšie zdravotné komplikácie.

Zistili mi tetániu a často som mávala pocit, že nie som vo svojom tele.

O aké zdravotné problémy išlo?

Rok po operácii mi začalo byť výrazne zle, mala som úzkosti a raz sa to vyhrotilo natoľko, že počas mojej dovolenky v Prahe ma vzala sanitka, lebo som odpadla a išla mi z úst pena. Lekári si mysleli, že mám epileptický záchvat, vraj som mala kŕče. Napokon to vylúčili, prešla som rôznymi vyšetreniami a zistili mi tetániu.

Mia mala pred augumentáciou pŕs perfektný zdravotný stav. Zdroj: Instagram/misela_x

Opakovalo sa to aj naďalej?

Je to vraj novodobé ochorenie a má to veľa ľudí. Mávala som takéto stavy častejšie a bývalo mi na odpadnutie. Stále som si hovorila, že je to tetánia. Často som mávala aj pocity, že nie som vo svojom tele a v noci som sa potila. Lekári neprišli na to, prečo.

Ako sa to prejavovalo?

Musela som napríklad vynaložiť veľmi veľké úsilie, aby som sa sústredila, keď som sa s niekým rozprávala, v duchu som si hovorila, nech zase neodpadnem. Zvykla sa mi aj točiť hlava. Nejak som s tým ale žila a neprikladala som tomu až takú veľkú váhu. Potom mi ale prišla do života druhá dcérka.