Ľudia spozorovali zvieratá s tmavými výrastkami na hlave a tvári.
Pohľad ako z hororového filmu. Zajace v lese trápia na tvári výrastky, ktoré vyzerajú ako špicaté bodliaky. Podľa odborníkov ochorenie spôsobuje Shopeho papilomavírus, ktorý vytvára bradavičnaté a často zrohovatené útvary. Hoci ich vzhľad je nezvyčajný, vírus je špecifický pre zajace a nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre ľudí, psy, mačky ani iné zvieratá.
Susan Mansfield, obyvateľka Fort Collins v Colorade, sa stala svedkom nezvyčajného javu: zverejnila fotografiu králika s čiernymi výrastkami pripomínajúcimi chápadlá, ktoré sa objavili na jeho tvári. Tento obrázok zdieľala na Reddite, čo následne viedlo k medializácii prípadu. „Vyzeralo to, akoby mu z papule trčali čierne perá alebo čierne špáradlá," opísala to obyvateľka.
Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje v teplejších mesiacoch, keď je vonku veľa aktívnych prenášačov, ako sú blchy a kliešte. U väčšiny voľne žijúcich králikov výrastky po čase samé zmiznú, pretože ich imunitný systém si s nimi poradí.
Podľa coloradských úradov zajace trpia vírusovým ochorením, ktoré sa neprenáša na iné druhy. Ochorenie sa, žiaľ, nedá vyliečiť a podobá sa skôr bradavici alebo nezhubnému nádoru, ktorý sa môže dokonca časom zväčšiť.