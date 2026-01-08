Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. januára 2026 o 17:06
Čas čítania 1:24
Lukáš Turčan

Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko

Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
Zdroj: FOTO TASR/AP Photo/ Matt Krohn
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Slovenská hokejová reprezentácia vo štvrtok oznámila 25 mien hokejistov, ktorí budú vo februári reprezentovať Slovensko na Zimných olympijských hrách 2026.

Slovensko zverejnilo nomináciu hokejistov na Zimné olympijské hry 2026. Gro zoznamu tvorí 9 hráčov, ktorí pôsobia v zámorí, a ďalších 9 v českej extralige. Medzi nominovanými nechýba ani Juraj Slafkovský.

Tréner Vladimír Országh nominoval medzi brankárov aj nováčika Adama Gajana a po dlhšom čase sa do národného tímu vrátil aj útočník Adam Ružička. Informuje o tom SZĽH na svojom webe.

„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska. Tréneri hráčov dlhodobo sledovali. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ tvrdí generálny manažér Miroslav Šatan pre SZĽH.

Spolu s hlavným trénerom Vladimírom Országhom boli s hráčmi v kontakte, no zostaviť konečnú 25-člennú nomináciu, takmer mesiac a pol pred začiatkom turnaja len na základe ich aktuálnej formy, bolo vraj veľmi náročné. 

Odporúčané
Ber lyže, snowboard a poď na hory. Toto je 5 miest, kde si užiješ dokonalú lyžovačku (+ TIPY NA UBYTOVANIE) Ber lyže, snowboard a poď na hory. Toto je 5 miest, kde si užiješ dokonalú lyžovačku (+ TIPY NA UBYTOVANIE) 20. decembra 2025 o 10:00

„Teší nás, že každý chcel reprezentovať, nemali sme ani jednu ospravedlnenku. Na druhej strane, výber bol ťažký. Nájdu sa aj takí hráči, ktorí by si zaslúžili ísť, bohužiaľ, nominácia sa nedá nafúknuť. Museli sme vybrať maximálne 25 mien. Pri výbere nám veľa napovedali minuloročné majstrovstvá sveta, niečo nám prezradili prípravné turnaje ako Nemecký pohár či Vianočný Kaufland Cup,“ tvrdí hlavný kouč pre SZĽH.

Adam Gajan, hokej Adam Ružička počas zápasu D-skupiny olympijskej kvalifikácie na ZOH v Pekingu Slovensko – Poľsko. Juraj Slafkovský. Tomáš Tatar.
Zobraziť galériu
(4)
Nominácia Slovenskej republiky na Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine:
  Brankári
Adam GAJAN University of Minnesota-Duluth/NCAA
Samuel HLAVAJ Iowa Wild/AHL
Stanislav ŠKORVÁNEK Mountfield HK/ČR
   
  Obrancovia
Peter ČEREŠŇÁK HC Dynamo Pardubice/ČR
Erik ČERNÁK Tampa Bay Lightning/NHL
Martin FEHÉRVÁRY Washington Capitals/NHL
Martin GERNÁT Lokomotiv Jaroslavľ/KHL
Michal IVAN Bílí Tygři Liberec/ČR
Patrik KOCH HC Oceláři Třinec/ČR
Martin MARINČIN HC Oceláři Třinec/ČR
Šimon NEMEC New Jersey Devils/NHL
   
  Útočníci
Peter CEHLÁRIK Leksand IF/Švéd.
Dalibor DVORSKÝ St. Louis Blues/NHL
Marek HRIVÍK HC Vítkovice Ridera/ČR
Libor HUDÁČEK HC Oceláři Třinec/ČR
Miloš KELEMEN HC Dynamo Pardubice/ČR
Adam LIŠKA Severstaľ Čerepovec/KHL
Oliver OKULIAR Skelleftea AIK/Švéd.
Martin POSPÍŠIL Calgary Flames/NHL
Pavol REGENDA San Jose Sharks/NHL
Adam RUŽIČKA Spartak Moskva/KHL
Juraj SLAFKOVSKÝ Montreal Canadiens/NHL
Matúš SUKEĽ HC VERVA Litvínov/ČR
Samuel TAKÁČ HC Slovan Bratislava
Tomáš TATAR EV Zug/Švaj.
Odporúčané
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu 3. januára 2026 o 17:00
Odporúčané
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi 5. januára 2026 o 14:08
Odporúčané
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty 8. januára 2026 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HOKEJ ŠPORT ZIMNÉ ŠPORTY
Odporúčame
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
refresher+
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza
včera o 11:00
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
refresher+
20 najočakávanejších hier na rok 2026. Kedy konečne vyjde GTA VI a na čo ďalšie sa oplatí tešiť?
pred 2 dňami
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
refresher+
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
včera o 17:00
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
refresher+
Ted Bundy odhováral ľudí od samovrážd, sám však vraždil: hlavy obetí si vystavoval na poličke
pred 3 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
refresher+
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
pred 2 hodinami
Storky
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Lifestyle news
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred hodinou
Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
pred 3 hodinami
LEGO prichádza s revolúciou. Nové SMART kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať a hrať sa
dnes o 13:41
Saxana, Diamond Dante aj Tupak: Takéto mená dostali deti na východe Slovenska
dnes o 12:37
REBRÍČEK: Bratislava sa zaradila medzi najvyhľadávanejšíe destinácie roka 2026. Pozri si TOP 10 miest
dnes o 11:42
Očakávaný film o Štúrovi sa objaví v kinách už budúci týždeň. Pozri, čo všetko ťa čaká
dnes o 10:57
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená aj známe tváre
dnes o 10:05
Hraná adaptácia Na vlásku pozná obsadenie hlavných postáv. Zlatovlásku si zahrá hviezda zo seriálu Titans
dnes o 09:17
Česká dráma prevalcovala Stranger Things. Na Netflixe boduje príbeh skutočnej tragédie od našich susedov
dnes o 08:29
Dorota Nvotová oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka. Zajtra ju čaká náročná operácia
včera o 17:27
Spravodajstvo
Polícia SR Donald Trump Doprava Správy počasie
Viac
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
pred 32 minútami
Hypotekárny trh sa mení: Rok 2026 môže priniesť menej výhodné podmienky
pred hodinou
VIDEO: Demonštranti v Minneapolise protestovali proti ICE. Federálni agenti použili proti davu neznámu látku podobnú plynu
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
30. 12. 2025 8:49
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
Nové informácie o nehode slávneho boxera. Polícia oficiálne obvinila vodiča Anthonyho Joshuu
3. 1. 2026 17:00
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
Od drsných KO po emotívne momenty. Oktagon ukončil rok turnajom plným emócií a tvrdých finišov
29. 12. 2025 12:30
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
2. 1. 2026 9:27
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
29. 12. 2025 15:13
Viac z Politika Všetko
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
Stand-up komici zo Silných rečí dostali stopku. „Nie sú hodní našich priestorov,“ tvrdí riaditeľka národnej inštitúcie
2. 6. 2025 15:52
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
VIDEO: Huliakova účasť na zápase fanúšikov nepotešila. Ministra vypískali po finále extraligy v Košiciach
30. 4. 2025 10:29
Viac z Hudba Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
Čo všetko má pre nás pripravené A$AP Rocky? Tešiť sa môžeš na nový album aj spoluprácu s Timom Burtonom
22. 12. 2025 13:27
Viac z Refresher Všetko
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
Zaujímavosti
pred 48 minútami
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
pred 48 minútami
Aj keď sa v poslednej dobe udialo množstvo spravodajských udalostí, v lifestyle sekcii rozhodne nie je sucho.
Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
pred hodinou
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
refresher+
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
pred 2 hodinami
LEGO prichádza s revolúciou. Nové SMART kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať a hrať sa
LEGO prichádza s revolúciou. Nové SMART kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať a hrať sa
dnes o 13:41
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Samuel bol závislý od porna: Denne som pri ňom trávil dve a pol hodiny. Keď sa človek nevie uspokojiť bez porna, má poruchu mozgu
refresher+
Samuel bol závislý od porna: Denne som pri ňom trávil dve a pol hodiny. Keď sa človek nevie uspokojiť bez porna, má poruchu mozgu
11. 5. 2025 7:00
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
refresher+
20 najočakávanejších seriálov roka 2026 – Netflix si môžeš prestať platiť. To najlepšie bude na iných streamingových službách
včera o 17:00
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
2. 1. 2026 17:00
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
refresher+
TEST hot-dogov z púmp: Shellka, OMV, Slovnaftka či niektorá iná? Ktorá ho pripravuje suverénne najlepšie?
16. 3. 2025 8:30
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
refresher+
Refresher získal svedectvo o mafiánoch Dvojičkách: Na dílera vyliali vriacu vodu, ďalšieho natreli medom, aby ho dopichali včely
9. 7. 2025 7:00
2
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia