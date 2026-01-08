Slovenská hokejová reprezentácia vo štvrtok oznámila 25 mien hokejistov, ktorí budú vo februári reprezentovať Slovensko na Zimných olympijských hrách 2026.
Slovensko zverejnilo nomináciu hokejistov na Zimné olympijské hry 2026. Gro zoznamu tvorí 9 hráčov, ktorí pôsobia v zámorí, a ďalších 9 v českej extralige. Medzi nominovanými nechýba ani Juraj Slafkovský.
Tréner Vladimír Országh nominoval medzi brankárov aj nováčika Adama Gajana a po dlhšom čase sa do národného tímu vrátil aj útočník Adam Ružička. Informuje o tom SZĽH na svojom webe.
„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska. Tréneri hráčov dlhodobo sledovali. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ tvrdí generálny manažér Miroslav Šatan pre SZĽH.
Spolu s hlavným trénerom Vladimírom Országhom boli s hráčmi v kontakte, no zostaviť konečnú 25-člennú nomináciu, takmer mesiac a pol pred začiatkom turnaja len na základe ich aktuálnej formy, bolo vraj veľmi náročné.
„Teší nás, že každý chcel reprezentovať, nemali sme ani jednu ospravedlnenku. Na druhej strane, výber bol ťažký. Nájdu sa aj takí hráči, ktorí by si zaslúžili ísť, bohužiaľ, nominácia sa nedá nafúknuť. Museli sme vybrať maximálne 25 mien. Pri výbere nám veľa napovedali minuloročné majstrovstvá sveta, niečo nám prezradili prípravné turnaje ako Nemecký pohár či Vianočný Kaufland Cup,“ tvrdí hlavný kouč pre SZĽH.
|Brankári
|Adam GAJAN
|University of Minnesota-Duluth/NCAA
|Samuel HLAVAJ
|Iowa Wild/AHL
|Stanislav ŠKORVÁNEK
|Mountfield HK/ČR
|Obrancovia
|Peter ČEREŠŇÁK
|HC Dynamo Pardubice/ČR
|Erik ČERNÁK
|Tampa Bay Lightning/NHL
|Martin FEHÉRVÁRY
|Washington Capitals/NHL
|Martin GERNÁT
|Lokomotiv Jaroslavľ/KHL
|Michal IVAN
|Bílí Tygři Liberec/ČR
|Patrik KOCH
|HC Oceláři Třinec/ČR
|Martin MARINČIN
|HC Oceláři Třinec/ČR
|Šimon NEMEC
|New Jersey Devils/NHL
|Útočníci
|Peter CEHLÁRIK
|Leksand IF/Švéd.
|Dalibor DVORSKÝ
|St. Louis Blues/NHL
|Marek HRIVÍK
|HC Vítkovice Ridera/ČR
|Libor HUDÁČEK
|HC Oceláři Třinec/ČR
|Miloš KELEMEN
|HC Dynamo Pardubice/ČR
|Adam LIŠKA
|Severstaľ Čerepovec/KHL
|Oliver OKULIAR
|Skelleftea AIK/Švéd.
|Martin POSPÍŠIL
|Calgary Flames/NHL
|Pavol REGENDA
|San Jose Sharks/NHL
|Adam RUŽIČKA
|Spartak Moskva/KHL
|Juraj SLAFKOVSKÝ
|Montreal Canadiens/NHL
|Matúš SUKEĽ
|HC VERVA Litvínov/ČR
|Samuel TAKÁČ
|HC Slovan Bratislava
|Tomáš TATAR
|EV Zug/Švaj.