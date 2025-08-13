Kategórie
dnes 13. augusta 2025 o 15:10
Čas čítania 2:33
Zdenka Hvolková

Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život“

Hokejista Ružička sa prvýkrát vyjadril k škandálu s bielym práškom. „To video bolo dno, ale zachránilo mi život"
Zdroj: Youtube / ZAPO
ŠPORT ALKOHOL DROGY DUŠEVNÉ ZDRAVIE HOKEJ NHL ZÁVISLOSTI
V úprimnej spovedi priblížil, čo sa vtedy stalo.

Prešiel viac ako rok od videa, ktoré Adamovi Ružičkovi ukončilo kontrakt v zámorí. Na sociálnych sieťach vlani omylom uverejnil video s bielym práškom pripomínajúcim drogy. Bratislavský rodák v tom čase hral v NHL a niekoľko týždňov bol hráčom Arizony, kam zamieril z Calgary.

Po spomínaných záberoch s ním však klub okamžite ukončil kontrakt. Slovenský hokejista sa vzápätí stiahol do úzadia, s verejnosťou nekomunikoval a zmazal si sociálne siete. Po roku a pol sa však Adam Ružička rozhodol prehovoriť o tom, čo sa stalo a prečo čelil závislostiam.

Útočník bol prednedávnom hosťom v podcaste Borisa Valábika s Mariánom Gáboríkom Boris a Brambor, ktorým sa rozhodol odhaliť zákulisie svojej cesty. Ako sám povedal, po videu s bielym práškom sa mu zrútil život. Dodal však, že rovnaký moment mu život paradoxne zachránil, nakoľko by bez neho psychické problémy zrejme nezačal riešiť a naďalej by sa topil v návykových látkach.

ružička adamhokejnhl
Zdroj: Youtube / ZAPO

Ťažká životná skúška

„To video samo o sebe bolo dno. To bolo najväčšie dno, čo sa mi mohlo stať a celá tá situácia dala bodku za tým, čo sa dialo. Bol to koniec takej štvorročnej kapitoly. Je to situácia, ktorá sa nedeje bežne a je to niečo, čo na mne zanechalo stopy do konca života. Bol to veľký omyl, že to tam šlo a zároveň chyba, ktorá sa nedá odpustiť,“ uviedol Ružička v podcaste.

„Prvý polrok po tom, čo sa to stalo, bol dosť ťažký. S nikým som sa nekontaktoval, nevychádzal som von, vyhýbal som sa všetkým. Hanbil som sa chodiť na ulicu, pretože stále som mal v hlave, že čo ak ma niekto zastaví a bude sa ma na to pýtať. Bol som uzavretý do seba,“ priznal Adam.

Dodal však, že potom to začal brať pozitívne. „Veci sa pre niečo dejú a myslím, že toto mi mohlo zachrániť život. Reštartovalo ma to a zachránilo kariéru. Nepijem rok a pol, život sa mi zmenil o 180 stupňov. Dnes už beriem pozitívne, že sa niečo také vôbec stalo,“ uzavrel.

ružička adamhokejnhl
Zdroj: Youtube / ZAPO
„Človek si to nechce pripustiť a stále si myslí, že je to vo forme zábavy. Po zlom zápase som prišiel domov, dal som si víno alebo pivo, pretože som sa chcel uvoľniť a prestať myslieť na zlé veci. Tým sa to kopilo. Posledný rok a pol v NHL som už mal mierne naznačenia, že s tým treba niečo robiť. Myslel som si, že sa to zlepší, že to upadne, vyrastiem z toho a niečo ma popadne. To sa nestalo a urobil som chybu. Tie sa robia, aby sa človek v živote poučil a ja si myslím, že som sa poučil,“ hovorí dnes Adam.

Dlhé týždne liečby

Po prevalení škandálu vstúpil Ružička do asistenčného programu NHL a išiel na liečenie. „Do programu som šiel dobrovoľne. Mesiac a pol som bol zavretý v Los Angeles, kde chodili všelijakí ľudia, ktorí na tom boli oveľa horšie ako ja. Nebolo to príjemné, museli sme zdieľať veci medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom nepoznali. Tam som sa ale o týchto veciach naučil rozprávať a ísť tam bol dobrý krok,“ opísal.

Dnes je Adam abstinentom a alkoholu sa vyhýba. „Keď som predtým chodil medzi ľudí, dostal som úzkosť a mal stres. Nevedel som sedieť niekde, kde boli ľudia, preto som si vypil a potom to už nabralo spád a pokračovalo to. Teraz je už jednoduchšie ísť von, nevypiť si a byť v spoločnosti na triezvo.“

ružička adamhokejnhl
Zdroj: Youtube / ZAPO

Adam dnes priznáva, že ho vtedy premohli čierne myšlienky a mal pocit, že sa mu zrútil svet. Najväčšiu oporu však nakoniec našiel vo svojej rodine, ktorú sklamal, no ktorá ho aj napriek tomu prijala. Otec ho svojím odkazom motivoval k zmene a časom sa naučil s blízkymi otvorene rozprávať o problémoch.

Ružička si uvedomuje, aké ťažké bolo pre jeho rodičov vidieť syna zlyhať, no vďaka ich podpore sa s krízou vyrovnal. Dnes chce motivovať všetkých, ktorí sú v ťažkej situácii, aby sa nebáli vyhľadať pomoc.

ALKOHOL DROGY DUŠEVNÉ ZDRAVIE HOKEJ NHL ZÁVISLOSTI
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Youtube / ZAPO
