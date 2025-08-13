Kategórie
dnes 13. augusta 2025 o 13:54
Čas čítania 1:20
Karolína Uličná TASR

Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu

Na letisku v Bratislave pribudne 12 nových liniek. Wizz Air bude lietať do Barcelony, Malagy, Osla či na Sicíliu
Zdroj: Letisko Bratislava
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE LETISKO
Wizz Air rozširuje svoju sieť letov z Bratislavy a prináša nové spojenia do populárnych európskych destinácií.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozšíri od 14. novembra na Letisku M. R. Štefánika svoju základňu, na ktorú umiestni dve lietadlá typu Airbus A321neo. V zimnej sezóne zároveň otvorí z Bratislavy 12 nových leteckých liniek do Bulharska, Grécka, Talianska, Srbska, Španielska, Švajčiarska či Nórska.

Týmto krokom sa zvýši počet odbavených cestujúcich približne o jeden milión ročne. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota za účasti zástupcov leteckej spoločnosti Wizz Air.

„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Novota.

Wizz Air lietadlo
Zdroj: Wizz Air (Facebook)

Letecký dopravca umiestni na svoju základňu dve bázované lietadlá s kapacitou 239 sedadiel. Tým sa rozšíria možnosti cestovania aj hospodársky rozvoj letiska. Novými leteckými linkami budú od polovice novembra a decembra Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Zároveň od 28. októbra tohto roka bude letecký dopravca lietať z Bratislavy aj do Bukurešti.

CESTOVANIE LETISKO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Letisko Bratislava
Domov
Zdieľať
Diskusia