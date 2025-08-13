Wizz Air rozširuje svoju sieť letov z Bratislavy a prináša nové spojenia do populárnych európskych destinácií.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozšíri od 14. novembra na Letisku M. R. Štefánika svoju základňu, na ktorú umiestni dve lietadlá typu Airbus A321neo. V zimnej sezóne zároveň otvorí z Bratislavy 12 nových leteckých liniek do Bulharska, Grécka, Talianska, Srbska, Španielska, Švajčiarska či Nórska.
Týmto krokom sa zvýši počet odbavených cestujúcich približne o jeden milión ročne. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota za účasti zástupcov leteckej spoločnosti Wizz Air.
„Otvorenie základne Wizz Air predstavuje historický míľnik pre Letisko M. R. Štefánika. Najväčšie rozšírenie leteckých liniek, ktoré sa nám podarilo dohodnúť s leteckým dopravcom, je významným úspechom a prinesie výrazný nárast počtu cestujúcich z aktuálnych dvoch miliónov až na tri milióny ročne v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Novota.
Letecký dopravca umiestni na svoju základňu dve bázované lietadlá s kapacitou 239 sedadiel. Tým sa rozšíria možnosti cestovania aj hospodársky rozvoj letiska. Novými leteckými linkami budú od polovice novembra a decembra Atény, Alicante, Barcelona, Malaga, Bazilej, Lamezia Terme, Neapol, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna a Oslo. Zároveň od 28. októbra tohto roka bude letecký dopravca lietať z Bratislavy aj do Bukurešti.
Po 15 rokoch sa obnoví aj spojenie so Švajčiarskom, keďže do Bazileja sa lietalo z Bratislavy naposledy v roku 2010. Letecký dopravca bude ponúkať spolu 15 pravidelných liniek s aktuálnymi pravidelnými letmi do Skopje a Londýna-Lutonu. Novými leteckými spojeniami sú krajiny Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko a Nórsko, kam sa v uplynulých rokoch z Bratislavy pravidelne nelietalo.
Novota dodal, že rozšírenie leteckých liniek sa pozitívne odrazí aj na pracovných miestach, keďže dve nové lietadlá potrebujú približne 27 až 30 ľudí. Nárast cestujúcich prinesie tiež nové pracovné príležitosti pre samotnú Bratislavu v oblasti dopravy, gastra či ubytovacích služieb.
„Oznamujeme otvorenie základne v Bratislave, na ktorú umiestnime dve moderné lietadlá Airbus A321neo. Dnešný deň je dôležitým míľnikom v raste Wizz Air na Slovensku. Zlepšenie leteckého prepojenia Bratislavy je súčasťou našej dlhodobej stratégie rozširovať sieť európskych destinácií a ponúkať nízke ceny leteniek,“ uzavrel výkonný riaditeľ Wizz Air Malta Mauro Peneda.