Slovenskí dovolenkári sa potešia: nová linka spôsobila ošiaľ, bratislavské letisko tak pridalo lety do obľúbenej destinácie

Cestovatelia sa do Istanbulu dostanú už trikrát za týždeň.

Slovenskí cestovatelia sa môžu tešiť na viac letov z bratislavského letiska do Istanbulu. Letecká spoločnosť Pegasus Airlines plánuje od augusta zaviesť pravidelné lety až trikrát týždenne, informuje portál Aktuality.sk.

Dovolenkári tak môžu do konca októbra 2024 vycestovať okrem stredy a nedele aj v piatok. Pravidelná linka do Istanbulu však bude aj počas zimného letového poriadku, ktorý trvá od konca októbra do marca.

„Cestujúci odlietajúci z Bratislavy môžu navyše využiť v Istanbule prestupné letecké spojenia a pokračovať v cestách do ďalších regiónov Turecka (napríklad do Kapadócie), ale aj do destinácií na Blízkom východe či v Ázii, akými sú Kuvajt, Bahrajn, Omán, ale napríklad aj gruzínske Tbilisi a iné,“ povedala hovorkyňa bratislavského letiska.