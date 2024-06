Priame lety do obľúbených prímorských destinácií priamo z Bratislavy: kam sa z hlavného mesta bude lietať?

Okrem európskych prímorských destinácií lietajú aj do exotického Dubaja. Po novom zároveň plánujú zaviesť aj priamy let do krajiny Blízkeho východu.

Slovenskí turisti sa majú na čo tešiť. Bratislavské Letisko M. R. Štefánika tento mesiac zaviedlo až 9 nových pravidelných liniek do viacerých populárnych letovísk. Podľa webu TA3 budeš môcť letieť pod českou spoločnosťou Smartwings.

Aerolinka patrí medzi 8 stálych leteckých prepravcov bratislavského letiska. Pravidelné lety do prímorských dovolenkových destinácií však organizuje len počas letných mesiacov, teda od začiatku júna až do septembra. Okrem toho lieta aj do exotického raja mnohých Slovákov, no len v zimnej sezóne – „Do polovice mája bolo možné využiť aj pravidelné lety Smartwings z Bratislavy do Dubaja. Tieto lety budú opäť dostupné počas zimného letového poriadku,“ píše portál.

Spoločnosť spustí priame lety mnohých obľúbených letovísk

Do týchto obľúbených destinácií už nebudeš musieť cestovať z okolitých letísk. Česká aerolinka bude totiž z Bratislavy lietať nielen na grécke ostrovy Kréta, Korfu, Rodos a Zakyntos, ale aj do španielskej Palma de Mallorca, cyperskej Larnaky a bulharského Burgasu. Smartwings spustí aj pravidelné lety na Sicíliu, no tie však budú premávať len raz do týždňa.

Na facebookovom profile letiska tiež pribudol oznam, že od septembra majú v pláne spustiť priame lety do Kataru na Arabskom polostrove. „Ázijský Katar je novinkou na mape exotických leteckých destinácií, do ktorých môžu odletieť z Bratislavy cestujúci v nadchádzajúcej zimnej sezóne 2024/25,“ prezradili. Vášnivých cestovateľov navnadili na ďalšie zaujímavé tropické destinácie ako Mexiko, Dominikánska republika či thajský ostrov Phuket.