dnes 13. augusta 2025 o 17:32
Čas čítania 1:19
Zdenka Hvolková

Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou

Do ulíc Bratislavy prichádza vojna. Dunaj, k vašim službám sa vracia so zatiaľ najdramatickejšou sériou
Zdroj: Roman Šupej
FILMY A SERIÁLY DUNAJ, K VAŠIM SLUŽBÁM JÁN KOLENÍK TELEVÍZIA MARKÍZA
Dobový seriálový fenomén Dunaj, k vašim službám sa vracia na obrazovky televízie Markíza s novou, v poradí už jedenástou sériou.

Priprav sa na zatiaľ najintenzívnejšiu a najnapínavejšiu sezónu seriálu, ktorá divákov prenesie do marca 1944 - priamo do víru vojny, ktorá už naplno zasahuje aj Slovensko a mení osudy všetkých postáv. Po deväťmesačnom časovom posune od finále predchádzajúcej série sa ocitáme uprostred vypätej atmosféry vojnových ulíc Bratislavy, v čase, keď sa hrdinstvo, statočnosť a odvaha stávajú každodennou nevyhnutnosťou.

„Teší nás, že príbeh Dunaja si našiel také silné miesto v srdciach slovenských divákov. Sme vďační každému jednému z nich za priazeň a vernosť, ktorou nás sprevádzajú už desať doterajších sérií. Ďakujeme aj celému tímu tvorcov a hercov, ktorí do každého dielu vkladajú obrovské nasadenie, srdce a profesionalitu.“

„Veríme, že aj nové časti si divákov podmania svojou hlbokou atmosférou, silnými emóciami a zaujímavými príbehmi, ktoré budú rezonovať minimálne rovnako intenzívne ako tie predchádzajúce,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

V novej sérii budeme svedkami dramatických momentov, odvážnych misií slovenského odboja a postupnej prípravy Slovenského národného povstania. Židovské postavy pokračujú v boji o záchranu svojich blízkych, zatiaľ čo niektorí Nemci čelia tvrdému precitnutiu.

Do deja priamo vstúpia aj kľúčové historické udalosti – zničujúce bombardovanie Bratislavy a továrne Apollo, plánovanie atentátu na Hitlera či zverejnenie správy utečencov z Osvienčimu, ktorá svetu prvýkrát odkryla hrôzy koncentračných táborov.

„V jedenástej sérii sa stretáva osobné s historickým viac než kedykoľvek predtým. Vojna sa už neodohráva len v pozadí - vstupuje do obchodného domu Dunaj, do bytov a do životov hrdinov. Ich rozhodnutia a činy nadobúdajú nový rozmer a diváci môžu očakávať veľké zvraty, emócie aj momenty, ktoré im zostanú v pamäti ešte dlho po skončení epizódy,“ dopĺňa Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.

Popri tragických a dramatických momentoch však v nových dieloch nechýba ani nádej, láska a chvíle obyčajného ľudského šťastia – tie totiž postavám dodávajú silu postaviť sa osudu a bojovať o svoju budúcnosť.

dunaj k vašim službám
Zdroj: TV Markíza

Dunaj, k vašim službám vysiela TV Markíza od 10. januára 2023 a postupne si získal status najsledovanejšieho a najobľúbenejšieho seriálu na slovenskom televíznom trhu. Túto jar si ho pravidelne zapínalo viac než 700-tisíc divákov.

Náhľadový obrázok: Roman Šupej
