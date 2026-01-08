Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku

Ponúkame ti pár handpicked možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.
Hľadáš inšpiráciu na najbližší víkend? Pripravili sme pre teba tipy na eventy, na ktorých sa rozhodne nudiť nebudeš. Na Slovensku sa tento víkend bude konať množstvo podujatí, od koncertov cez výstavy až po... Každý si tu nájde niečo pre seba.
Bratislava
Piatok, 9. 1.
Temný piatok: Lavra & Pablik, Temný Ost Block
Tento piatok prináša pravidelná piatková párty v Temnom Ost Blocku dve DJské mená, ktoré si so sebou pribalia USB plné UKG a house hudby. Lavra a Pablik sa postarajú o to, aby si sa zaručene prekrikoval s kamošmi, pretože sa nepočujete, a aj o to, aby ani jeden zadok nebol na stoličke.
FUGABBER a.k.a. All Night Long - Gabber Edition, Fuga
Táto párty z produkcie od Fugy sa môže pýšiť známymi aj neznámymi tvárami, tentoraz sa presunieme do Gabber teritória. Začínajú už o 21:00 a vstup je 8€. V line-upe nájdeš mená ako Fantomass, Kross, Basstom, Incorrect Segment, Anarchists of Cyberpunk a Void rider.
Sobota, 10. 1.
Vranov Music, Pink Whale
Kolektív Vranov Music, známy vďaka ich jedinečnému soundu, sa predstaví v sobotu na Pink Whale. Môžeš sa tešiť na členov kolektívu, ktorými sú 44lex, Sushislime, Črevo a producent Noeliizi. Na Instagrame ohlásili aj zopár hostí, medzi ktorých patrí producent a DJ PG a raperka Babyfacealess.
Krst albumu Manuša II od Júlie Kozákovej, V Klub
Nedeľa, 11. 1.
Tma, Divadlo Stoka
Film Medvedí princ, Kino Film Europe
Žilina
Sobota, 10. 1.
Transcendance, Stanica Žilina-Záriečie
Multižánrové otvorenie nového roka Transcendance prinesie prepojený hudobný príbeh. Od pomalých, technických setov s hlbokým basom, cez dubstep a melodické techno, až po temné drum and bassové symfónie. Energia bude postupne rásť a návštevníci sa naladia na progresívny, prekvapivý rok 2026.
Banská Bystrica
Nedeľa, 11. 1.
Weave Wave: Material Agencies in Motion, Bethlenov dom
Weave Wave je medzinárodná výstava súčasného vizuálneho umenia skúmajúca vlákno, tkanie a materiál ako aktívneho činiteľa tvorby. Diela prepájajú identitu, pamäť, rod, krajinu a ekológiu. Vlákna fungujú ako systémy vzťahov, metafora spoločnosti, prírody a neustálej premeny času, rituálu, materstva, udržateľnosti a kultúrnych kódov naprieč rôznymi prostrediami umelcov z medzinárodného prostredia.
Nitra
Sobota, 10. 1.
Oldies Party, Luna Club
Ak máš vibe na oldies party, tak sa zastav v Lune, kde budú hrať hity z 80. a 90. rokov. Neviem, či by som 90s party nazvala oldieskou, ale som si istá, že o zábavu núdza nebude.
Košice
Sobota, 10. 1.
Stranger Things Hudba pri Sviečkach, Dom umenia - Štátna filharmónia Košice
Koncert ťa vtiahne do sveta Hawkinsu plného tajomstiev, emócií a nostalgie. Klavír so sláčikovým kvartetom naživo zaznie v ikonických skladbách zo seriálu aj legendárnych hitoch 80. rokov. Hudbu zažiješ v novej, intímnej atmosfére osvetlenej stovkami sviečok.