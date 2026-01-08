Kategórie
dnes 8. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 3:07

Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku

Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Zdroj: instagram / @vranovmusic
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Ponúkame ti pár handpicked možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.

Hľadáš inšpiráciu na najbližší víkend? Pripravili sme pre teba tipy na eventy, na ktorých sa rozhodne nudiť nebudeš. Na Slovensku sa tento víkend bude konať množstvo podujatí, od koncertov cez výstavy až po... Každý si tu nájde niečo pre seba.

Každý týždeň pre teba pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si mal rozhodne vedieť. Určite preto nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Bratislava

Piatok, 9. 1.

Temný piatok: Lavra & Pablik, Temný Ost Block

Tento piatok prináša pravidelná piatková párty v Temnom Ost Blocku dve DJské mená, ktoré si so sebou pribalia USB plné UKG a house hudby. Lavra a Pablik sa postarajú o to, aby si sa zaručene prekrikoval s kamošmi, pretože sa nepočujete, a aj o to, aby ani jeden zadok nebol na stoličke.

ostblock
Zdroj: instagram / @its_ostblock

FUGABBER a.k.a. All Night Long - Gabber Edition, Fuga

Táto párty z produkcie od Fugy sa môže pýšiť známymi aj neznámymi tvárami, tentoraz sa presunieme do Gabber teritória. Začínajú už o 21:00 a vstup je 8€. V line-upe nájdeš mená ako Fantomass, Kross, Basstom, Incorrect Segment, Anarchists of Cyberpunk a Void rider.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fuga (@fuga_ba)

Sobota, 10. 1.

Vranov Music, Pink Whale

Kolektív Vranov Music, známy vďaka ich jedinečnému soundu, sa predstaví v sobotu na Pink Whale. Môžeš sa tešiť na členov kolektívu, ktorými sú 44lex, Sushislime, Črevo a producent Noeliizi. Na Instagrame ohlásili aj zopár hostí, medzi ktorých patrí producent a DJ PG a raperka Babyfacealess.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by VM (@vranovmusic_sro)

Krst albumu Manuša II od Júlie Kozákovej, V Klub

Projekt, ktorý vznikol z lásky k rómskej hudbe a sprostredkovania ju širšiemu publiku, bude pokrstený už túto sobotu na Námestí SNP. Manuša II je album, ktorého ústrednou témou je radosť – jednoduchá, každodenná, tichá aj divoká. Ak sa ti táto téma zapáčila, určite sa zastav vo V Klube.
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Julia Kozáková (@julia.kozakova_)

 

Nedeľa, 11. 1.

Tma, Divadlo Stoka

IBU – Inštitút Blaha Uhlára uvádza inscenáciu Tma, temný, surreálny divadelný zážitok balansujúci medzi groteskou a tragikou. Fragmentárna improvizačná dramaturgia, expresívne herectvo, silná vizualita a hudba vytvárajú znepokojujúci obraz ľudskej psychiky a existenciálnych otázok.
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Divadlo Stoka (@divadlostoka)

Film Medvedí princ, Kino Film Europe

Hudobne ladená škandinávska rozprávka o láske, chamtivosti a odvahe. Nebojácna Liv odíde z chudobného domova s ľadovým medveďom Valemonom, zakliatym princom. Medzi nimi rastie cit. Liv so zvieracími priateľmi čelí čarodejnici, aby zlomila kliatbu v nádhernej nórskej krajine. Rozprávka plná napätia, humoru a odvahy, prináša dobrodružstvo, hudbu i silné emócie všetkým.
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kino Film Europe (@kinofilmeurope)

 

Žilina

Sobota, 10. 1.

Transcendance, Stanica Žilina-Záriečie

Multižánrové otvorenie nového roka Transcendance prinesie prepojený hudobný príbeh. Od pomalých, technických setov s hlbokým basom, cez dubstep a melodické techno, až po temné drum and bassové symfónie. Energia bude postupne rásť a návštevníci sa naladia na progresívny, prekvapivý rok 2026.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Baron (@baron.fo)

Banská Bystrica

Nedeľa, 11. 1.

Weave Wave: Material Agencies in Motion, Bethlenov dom

Weave Wave je medzinárodná výstava súčasného vizuálneho umenia skúmajúca vlákno, tkanie a materiál ako aktívneho činiteľa tvorby. Diela prepájajú identitu, pamäť, rod, krajinu a ekológiu. Vlákna fungujú ako systémy vzťahov, metafora spoločnosti, prírody a neustálej premeny času, rituálu, materstva, udržateľnosti a kultúrnych kódov naprieč rôznymi prostrediami umelcov z medzinárodného prostredia.

www.ssgbb.sk
Zdroj: www.ssgbb.sk

Nitra

Sobota, 10. 1.

Oldies Party, Luna Club

Ak máš vibe na oldies party, tak sa zastav v Lune, kde budú hrať hity z 80. a 90. rokov. Neviem, či by som 90s party nazvala oldieskou, ale som si istá, že o zábavu núdza nebude.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Luna Club Nitra 🌙 (@lunanitra)

 

Košice

Sobota, 10. 1.

Stranger Things Hudba pri Sviečkach, Dom umenia - Štátna filharmónia Košice

Koncert ťa vtiahne do sveta Hawkinsu plného tajomstiev, emócií a nostalgie. Klavír so sláčikovým kvartetom naživo zaznie v ikonických skladbách zo seriálu aj legendárnych hitoch 80. rokov. Hudbu zažiješ v novej, intímnej atmosfére osvetlenej stovkami sviečok.

stranger things recital
Zdroj: ticketportal.sk

Trnava

Sobota, 10. 1.

Park kultúry a povzdychu, Galéria Jána Koniarka

Park kultúry a povzdychu v Galérii Jána Koniarka reaguje na únavu a tlak neustálej produktivity. Prostredníctvom spoločného priestoru, podujatí a kolektívnej starostlivosti ponúka model vzájomnej podpory, vzdelávania a spolupráce inšpirovaný tradíciou robotníckych klubov v podmienkach neskorého kapitalizmu.
 
gjk.sk
Zdroj: gjk.sk

Trenčín

Sobota, 10. 1.

Kurz Objav portrét, Galéria M. A. Bazovského

Zaži originálny workshop portrétnej kresby priamo v priestore výstavy Rudolf Uher – Stopy. Oboznámiš sa so základmi kresliarskych techník – od rýchlych gestických skíc až po prácu so svetlom a tieňom. Workshop je určený pre širokú verejnosť, vrátane úplných začiatočníkov.
 
gmab.sk
Zdroj: gmab.sk
HUDBA KAM CEZ VÍKEND UMENIE WEEKEND RADAR
Všetko
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
pred 49 minútami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť
dnes o 12:00
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
V spolupráci
Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
27. 12. 2025 11:00
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
pred 3 dňami
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
Slovensko
pred 2 hodinami
refresher+
Karin a Jozef sa vzali mladí a začali farmárčiť. Dnes žijú na samote a v budúcnosti chcú predávať aj vlastné produkty
pred 2 hodinami
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
pred 48 minútami
Tepláková súprava, ktorú mal pri prevoze do USA oblečenú Nicolás Maduro, sa stala virálnou senzáciou
včera o 16:43
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
10. 12. 2025 17:00

