dnes 8. januára 2026 o 15:32
Čas čítania 1:42
Vojtěch Tkáč

Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok

Jackass sa vracajú: Johnny Knoxville potvrdil, že sa nového filmu dočkáme už tento rok
Zdroj: Paramount Pictures / propagační materiál
Absurdné, zábavné a šokujúce. Partia Jackass sa čoskoro vráti do kín so svojím piatym celovečerným filmom plným šialených kúskov.

„Tento rok začíname vo veľkom štýle. Chceme vám dať vedieť, že sa Jackass vráti už toto leto,“ napísal Johnny Knoxville na Instagrame. Keď v roku 2000 spolu s Jeffom Termainom a ďalšími stáli pri vzniku dnes už kultového seriálu, ťažko ich napadlo, ako ich nápad postupne narastie.

Nový film s pracovným názvom Jackass 5 dorazí do kín 26. júna 2026. Znamená to, že predchádzajúci film Jackass Forever z roku 2022 nie je poslednou kapitolou príbehu, aj keď sa tváril ako rozlúčka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Johnny Knoxville (@johnnyknoxville)

Čo zatiaľ vieme?

Noví Jackass sa dostane do kín pod hlavičkou Paramount Pictures. Oznámenie zdieľal nielen Knoxville, ale aj oficiálny účet Jackass a produkčná spoločnosť Gorilla Flicks, ktorú založil Jeff Tremaine – spoluautor a hlavný režisér Jackass.

Obsadenie zatiaľ zostáva tajomstvom. Isté je len Johnnyho zapojenie, bez ktorého by sa film neobišiel. Nie je jasné, kto z pôvodnej partie sa znova objaví – jadro tvoria Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Dave England, Ehren McGhehey a Preston Lacy. V Jackass Forever sa predstavila aj prvá ženská členka Rachel Wolfson a ďalší nováčikovia ako Poopies, Zach Holmes, Eric Manaka a Jasper Doplhin, niekdajší člen rapového kolektívu Odd Future.

Jackass Jackass Forever (r. Jeff Tremaine). Jackass 4.5 Jackass Forever
Zobraziť galériu
(5)

Vráti sa aj Bam Margera?

Návrat Bama Margery sa bohužiaľ neočakáva. Známy skater a pôvodný člen Jackass bol z predchádzajúceho filmu vyradený kvôli porušeniu zmluvy a sám sa vyjadril, že by sa už nevrátil – vraj za žiadne peniaze. Na internete sa dlho riešili Bamove problémy s alkoholom a drogami, ktoré plne odštartovali v júni 2011. Vtedy pri autonehode tragicky zomrel Ryan Dunn, Bamov najlepší kamarát a neoddeliteľná súčasť pôvodnej zostavy Jackass.

Celý bláznivý projekt najprv vznikol ako televízna show, ale postupne sa premenil na kultúrny fenomén. Z MTV sa postupne dostal nielen na YouTube a siete, ale aj do kín po celom svete. Vznikla mimo iné aj nadčasová hra pre PlayStation 2. Časť publika spoločne s hlavnými aktérmi Jackass dospela – z nezodpovedných borcov, čo si nevážia vlastné zdravie, sú dnes tridsiatnici, štyridsiatnici a päťdesiatnici.

Nie je možné prehliadnuť ani ďalšie aktivity niektorých členov Jackass. Steve-O je úspešný podcaster a stand-up komik, ktorý inšpiruje tisíce ľudí svojou cestou k vytriezveniu a zdravšiemu životnému štýlu. Johnny Knoxville si skúsil zápasiť ako wrestler v WWE a hrá vo veľkých hollywoodskych filmoch. Jasper stále cestuje po celom svete s Tylerom, The Creatorem a donedávna pre neho otváral koncerty svojimi DJ setmi.

A úprimne? Ak niekoho nezastaví ani býk, krvácanie do mozgu a zlomené rebrá, tak oznámenie ďalšieho Jackass filmu vlastne dlhoročných fanúšikov nemôže prekvapiť. Väčší šok by bol, keby sa to Knoxville a ostatní fakt rozhodli zavesiť na klinec.

