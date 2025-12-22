ChatGPT má nové možnosti personalizácie, reaguje tak na kritiku používateľov, ktorí boli nespokojní so štýlom komunikácie chatbota.
OpenAI predstavilo nové nastavenia, ktoré umožňujú detailnejšie ovplyvniť spôsob, akým ChatGPT komunikuje. Používatelia si môžu sami zvoliť, aký „srdečný“ alebo nadšený má chatbot byť. Okrem toho však budú môcť aj meniť to, ako často používa emotikony.
You can now adjust specific characteristics in ChatGPT, like warmth, enthusiasm, and emoji use.— OpenAI (@OpenAI) December 19, 2025
Now available in your "Personalization" settings. pic.twitter.com/7WSkOQVTKU
V sekcii Personalizácia sa objavili nové voľby, pomocou ktorých si môžeš upraviť mieru nadšenia, srdečnosti či používanie emojis. Každú z týchto vlastností je možné nastaviť na vyššiu, nižšiu alebo ponechať v predvolenom režime, píše Techcrunch.
Tieto úpravy dopĺňajú už existujúce možnosti, ktoré sa zameriavajú na celkový štýl komunikácie. Používatelia si tak môžu zvoliť napríklad profesionálnejší prejav, neformálny tón alebo netradičný štýl odpovedí.
Spoločnosť v minulosti musela stiahnuť jednu z aktualizácií, keďže chatbot pôsobil príliš podriadene a neprimerane súhlasil so všetkým, čo napísal používateľ. Neskôr zase čelila kritike, že novšie verzie modelu pôsobia chladnejšie, čo viedlo k ďalším úpravám správania systému.