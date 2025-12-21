Kategórie
dnes 21. decembra 2025 o 15:38
Čas čítania 0:48
Natália Mišániová

Elon Musk je po výhre na súde ešte bohatší. Hodnota jeho majetku sa blíži k 750 miliardám dolárov

Elon Musk je po výhre na súde ešte bohatší. Hodnota jeho majetku sa blíži k 750 miliardám dolárov
Zdroj: TASR/DPA
Musk sa tak ešte viac vzdialil ostatným miliardárom a upevnil si pozíciu najbohatšieho človeka sveta.

Majetok šéfa Tesly Elona Muska po nedávnom súdnom rozhodnutí v USA podľa výpočtov magazínu Forbes prekročil 700 miliárd USD (598 miliárd eur). Muskov čistý majetok má hodnotu približne 749 miliárd USD. Vyplýva to z rebríčka miliardárov Forbesu, ktorý Musk momentálne vedie.

Musk nedávno vyhral dlhoročný právny spor, týkajúci sa veľkého balíka akcií Tesly z roku 2018. Približne 304 miliónov akcií má pri súčasnej trhovej cene hodnotu viac než 146 miliárd USD. Najvyšší súd amerického štátu Delaware zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktorý po žalobe akcionárov balík anuloval. Podľa súdu by úplné zrušenie balíka, ktorý mal byť Muskovou odmenou za výsledky Tesly, bolo „príliš tvrdým opatrením“.

Elon Musk Elon Musk. Elon Musk Elon Musk na galavečere MET 2022.
Zobraziť galériu
(4)

Musk získal v roku 2018 právo nadobudnúť akcie v dvanástich tranžiach, ak Tesla v priebehu desiatich rokov splní ambiciózne výkonnostné ciele. Automobilka však tieto míľniky dosiahla výrazne skôr. V tom čase mal balík hodnotu viac než 50 miliárd USD.

Ešte začiatkom tohto týždňa Forbes odhadoval Muskov majetok na viac než 600 miliárd USD. K prehodnoteniu hodnoty Muskovho majetku prispel aj predaj akcií spoločnosti SpaceX zo strany niektorých zamestnancov a investorov. Muskov majetok pozostáva predovšetkým z akcií Tesly a SpaceX.

Na druhom mieste rebríčka miliardárov je v súčasnosti spoluzakladateľ Googlu Larry Page s majetkom približne 253 miliárd USD.

Elon Musk
Zdroj: TASR/AP
ELON MUSK
