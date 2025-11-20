Kategórie
dnes 20. novembra 2025 o 9:32
Hana Divišová

Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet

Ronaldo bol na návšteve u Trumpa. Zo slávnostnej večere vznikla fotka, ktorá obletela svet
Zdroj: Twitter/@DavidSacks
Cristiano Ronaldo sa objavil na slávnostnej večeri v Bielom dome, ktorú usporiadal Donald Trump.

Internet zaplavili zábery zo stretnutia Cristiana Ronalda s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Futbalista dorazil do Bieleho domu spolu so svojou snúbenicou Georginou Rodríguez, kde sa zúčastnili slávnostnej večere po boku tých najvplyvnejších ľudí súčasnosti.

Z tohto stretnutia vznikla aj unikátna selfie, ktorá okamžite obletela svet. Ako informuje NDTV, okrem Ronalda a Georginy na nej pózuje Elon Musk, prezident FIFA Gianni Infantino, predseda OpenAI Greg Brockman a americký miliardár Howard Lutnick so svojou manželkou Allison.

Ľudia na sociálnych sieťach ju okamžite začali prirovnávať k ikonickej Oscar selfie“ z roku 2014, ktorú Bradley Cooper vtedy odfotil na telefón Ellen DeGeneres priamo počas živého prenosu.

Večeru, na ktorú boli všetci pozvaní, usporiadal Trump na počesť korunného princa Saudskej Arábie. Ronaldo sa na nej objavil aj preto, že pôsobí v klube Al-Nassr, vlastnenom saudskoarabským investičným fondom – a Saudská Arábia dlhodobo spája šport, diplomaciu a budovanie globálneho vplyvu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Cristiano Ronaldo (@cristiano)

