Cristiano Ronaldo sa objavil na slávnostnej večeri v Bielom dome, ktorú usporiadal Donald Trump.
Internet zaplavili zábery zo stretnutia Cristiana Ronalda s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Futbalista dorazil do Bieleho domu spolu so svojou snúbenicou Georginou Rodríguez, kde sa zúčastnili slávnostnej večere po boku tých najvplyvnejších ľudí súčasnosti.
Z tohto stretnutia vznikla aj unikátna selfie, ktorá okamžite obletela svet. Ako informuje NDTV, okrem Ronalda a Georginy na nej pózuje Elon Musk, prezident FIFA Gianni Infantino, predseda OpenAI Greg Brockman a americký miliardár Howard Lutnick so svojou manželkou Allison.
Great night! pic.twitter.com/XfdC9bJqP4— David Sacks (@DavidSacks) November 19, 2025
Ľudia na sociálnych sieťach ju okamžite začali prirovnávať k ikonickej „Oscar selfie“ z roku 2014, ktorú Bradley Cooper vtedy odfotil na telefón Ellen DeGeneres priamo počas živého prenosu.
Večeru, na ktorú boli všetci pozvaní, usporiadal Trump na počesť korunného princa Saudskej Arábie. Ronaldo sa na nej objavil aj preto, že pôsobí v klube Al-Nassr, vlastnenom saudskoarabským investičným fondom – a Saudská Arábia dlhodobo spája šport, diplomaciu a budovanie globálneho vplyvu.