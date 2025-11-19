Spotify poskytuje používateľom ešte hlbší prehľad o ich poslucháčskom zážitku rozšírením funkcie Song Credits a predstavením noviniek SongDNA a About the Song.
Fanúšikovia si už predtým mohli pozrieť Song Credits pri akejkoľvek skladbe, vrátane základných informácií o výkone interpreta, autoroch piesne a producentoch. Teraz Spotify túto funkciu rozšíri tak, aby zobrazovala všetkých prispievateľov k skladbe – od zvukových inžinierov až po mixážnych technikov. Nové kredity sa najskôr objavia v mobilnej aplikácii a v nasledujúcich mesiacoch pribudnú aj na desktopoch. Informácie bude spoločnosti poskytovať vydavateľstvo a distribútori.
V propagačnom videu k tejto funkcii spevák Charlie Puth vysvetlil, prečo podporuje jej rozšírenie: „Myslím si, že táto nová funkcia môže priniesť novší a hlbší vzťah medzi piesňou a ľuďmi, ktorí ju počúvajú,“ povedal. „Na skladbách pracuje toľko ľudí, ktorí nikdy nedostanú uznanie, aké si zaslúžia.“
Okrem toho Spotify predstaví SongDNA, opísanú ako „interaktívny pohľad, ktorý mapuje prepojenia medzi skladbami a zobrazuje spolupracovníkov, sample a covery na jednom mieste“. Ak to znie podobne ako WhoSampled, je to preto, že sample a covery sú napájané práve touto stránkou – ktorá je teraz súčasťou Spotify.
Spoločnosť zároveň uvedie aj About the Song, funkciu pochádzajúcu od externých partnerov, ktorá ponúka hlbší kontext k danej skladbe a bude dostupná cez kartičky, ktoré si používatelia môžu prelistovať v zobrazení „Now Playing“.
„Každá skladba je spoluprácou a každý prispievateľ by mal byť viditeľný,“ hovorí Jacqueline Ankner, šéfka partnerstiev so skladateľmi a vydavateľstvami v Spotify. „Vďaka rozšíreným Song Credits, SongDNA a About the Song dávame fanúšikom hlbší pohľad na ľudí a tvorivé prepojenia za hudbou, ktorú milujú, a zároveň poskytujeme tvorcom uznanie, ktoré si zaslúžia. Je to ďalší krok v práci Spotify na podporu ľudí, prepojení a príbehov, ktoré vdýchli život každej skladbe.“
Oznámenie o rozšírení a nových funkciách prišlo týždeň po tom, čo spoločnosť odhalila plány na spustenie hudobných videí v Spojených štátoch a Kanade. Spotify už predtým uviedlo beta verziu tejto funkcie v takmer 100 krajinách, takže dúfajme, že sa dostane aj ku nám.