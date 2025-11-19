Kategórie
dnes 19. novembra 2025 o 14:33
Čas čítania 0:51
Michaela Kedžuchová

Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial" vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami

Cambridge Dictionary zverejnil slovo roka 2025. „Parasocial“ vyjadruje platonický vzťah ľudí s celebritami
Zdroj: Unsplash.com / timwitzdam
Záujem o jednostranné parasociálne vzťahy, ktoré ľudia vytvárajú s celebritami, influencermi a AI chatbotmi, viedol k tomu, že Slovník Cambridge vyhlásil slovo roka 2025.

V slovníku Cambridge je význam slova parasocial vysvetlený ako: týkajúci sa alebo súvisiaci s väzbou, ktorú niekto cíti k známym osobám, ktorých nepozná, postavám v knihách, filmoch, televíznych seriáloch a pod., alebo k umelej inteligencii.

Tento pojem siaha do roku 1956, keď sociológovia z Chicagskej univerzity Donald Horton a Richard Wohl pozorovali, že diváci televízie vytvárajú „parasociálne“ vzťahy s osobnosťami na obrazovke, ktoré sa podobali vzťahom, ktoré mali so „skutočnými“ členmi rodiny a priateľmi. Poukazovali na to, ako rýchlo sa rozširujúce médium televízie prinášalo tváre hercov priamo do domácností divákov a robilo z nich pevné súčasti života ľudí.

Slovník Cambridge uviedol na svojej stránke aj ďalšie slová, ktoré mali veľký vplyv v roku 2025. Patria medzi ne: slop, pseudonymization a memeify.

počítač, žena, kvíz,
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Slová, ktoré začal slovník Cambridge monitorovať tento rok, sú glazing, bias, vibey či doom spending. Viac sa o nich dočítaš na ich webe.

Okrem parasociálnych vzťahov na internete s celebritami majú ľudia dnes tieto vzťahy aj s AI chatbotmi, ktorí im často nahrádzajú emočnú podporu alebo dokonca romantického partnera.

Parasocial však nie je jediné slovo tohto roka. Už v októbri vyhlásil americký online slovník Dictionary.com výraz „6-7“ za slovo 2025. Výraz v online svete symbolizuje neurčitosť a istú mieru irónie a vzniklo z virálneho tiktoku, na ktorý nadviazali iní tvorcovia a tvorkyne.

