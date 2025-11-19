Záujem o jednostranné parasociálne vzťahy, ktoré ľudia vytvárajú s celebritami, influencermi a AI chatbotmi, viedol k tomu, že Slovník Cambridge vyhlásil slovo roka 2025.
V slovníku Cambridge je význam slova parasocial vysvetlený ako: týkajúci sa alebo súvisiaci s väzbou, ktorú niekto cíti k známym osobám, ktorých nepozná, postavám v knihách, filmoch, televíznych seriáloch a pod., alebo k umelej inteligencii.
Slovník Cambridge uviedol na svojej stránke aj ďalšie slová, ktoré mali veľký vplyv v roku 2025. Patria medzi ne: slop, pseudonymization a memeify.
Slová, ktoré začal slovník Cambridge monitorovať tento rok, sú glazing, bias, vibey či doom spending. Viac sa o nich dočítaš na ich webe.
Okrem parasociálnych vzťahov na internete s celebritami majú ľudia dnes tieto vzťahy aj s AI chatbotmi, ktorí im často nahrádzajú emočnú podporu alebo dokonca romantického partnera.
Parasocial však nie je jediné slovo tohto roka. Už v októbri vyhlásil americký online slovník Dictionary.com výraz „6-7“ za slovo 2025. Výraz v online svete symbolizuje neurčitosť a istú mieru irónie a vzniklo z virálneho tiktoku, na ktorý nadviazali iní tvorcovia a tvorkyne.