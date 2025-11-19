After podľa Katežinky predstavuje miesto, kde bola a dúfa, že sa tam už nevráti.
Pilot seriálu After mal premiéru v priestoroch Kino Film Europe, kde Katežinka (vlastným menom Katarína Vavrovičová) prišla v outfite od slovenskej návrhárky Petry Kovacs. V seriáli si okrem nej zahrali Bandurko, Luca Brassi, Denis Kendy, Milan Svingal a Kristína Tukan. O réžiu sa postaral Juraj Mraz, o produkciu Barbora Bakoš, o kameru Lukáš Peter Tóth a o make-up Karolína Horecká.
Podľa informácií má dej seriálu rozprávať nespútaný príbeh mladej ženy, ktorá sa zapletie s dealerom. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa dočkáme ďalších dielov, ani kde si budeme môcť seriál pozrieť.
Ku seriálu vyšiel aj singel, na ktorom spolupracovali Drako Narco z 13K, Laura Weng a Matej Turcer.
Keď sa v instagramovej ankete pýtali, čo pre účinkujúcich znamená After, Katka povedala, že išlo o deväť mesiacov veľkej zábavy s jej kamarátmi. Z jej odpovede bolo tiež možné vycítiť, že celý kúsok je inšpirovaný aj jej životnými skúsenosťami.