Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. novembra 2025 o 11:24
Čas čítania 0:38
Michaela Kedžuchová

Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper

Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
Zdroj: Spotify / Laura Weng
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

After podľa Katežinky predstavuje miesto, kde bola a dúfa, že sa tam už nevráti.

Pilot seriálu After mal premiéru v priestoroch Kino Film Europe, kde Katežinka (vlastným menom Katarína Vavrovičová) prišla v outfite od slovenskej návrhárky Petry Kovacs. V seriáli si okrem nej zahrali Bandurko, Luca Brassi, Denis Kendy, Milan Svingal a Kristína Tukan. O réžiu sa postaral Juraj Mraz, o produkciu Barbora Bakoš, o kameru Lukáš Peter Tóth a o make-up Karolína Horecká.

Podľa informácií má dej seriálu rozprávať nespútaný príbeh mladej ženy, ktorá sa zapletie s dealerom. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa dočkáme ďalších dielov, ani kde si budeme môcť seriál pozrieť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Katka Vavrovicova (@katezinka_)

Ku seriálu vyšiel aj singel, na ktorom spolupracovali Drako Narco z 13K, Laura Weng a Matej Turcer.

Keď sa v instagramovej ankete pýtali, čo pre účinkujúcich znamená After, Katka povedala, že išlo o deväť mesiacov veľkej zábavy s jej kamarátmi. Z jej odpovede bolo tiež možné vycítiť, že celý kúsok je inšpirovaný aj jej životnými skúsenosťami.

Odporúčané
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov 19. novembra 2025 o 10:39
Odporúčané
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu 19. novembra 2025 o 9:41
Odporúčané
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov 19. novembra 2025 o 8:44
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
INFLUENCERI RAP
Odporúčame
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu e
refresher+
Odporúčané
Máš problémy vo vzťahoch, nemáš v ľuďoch dôveru a bojíš sa opustenia? Možno máš transgeneračnú traumu
pred 2 dňami
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest e
Sponzorovaný obsah
HEINEKEN Slovensko prispieva každý rok do štátnej kasy 50 miliónov €. Spoločnosť pomáha vytvárať desaťtisíce pracovných miest
9. 11. 2025 10:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 hodinami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd e
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Storky
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Kontrafakt oznámil po 20 rokoch Murdardo Mulano Tour 2
Česká Ruža pre nevestu predstavila 12 nových ružičiek
Sydney Sweeney má na konte nečakaný prepadák. Patrí k najhorším v histórii
Na Instagrame vzniká výzva, ktorá má prilákať Freda Againa na Slovensko. Interpr...
V LA bola premiéra poslednej série Stranger Things. Aké outfity zvolili herci?
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Lifestyle news
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper pred 50 minútami
Nicki Minaj po podpore Trumpa vystúpila na konferencii OSN. Zastala sa jeho tvrdení o prenasledovaní kresťanov pred hodinou
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu pred 2 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov pred 3 hodinami
Jake Paul si to rozdá s jedným z najlepších boxerov súčasnosti. Zápasiť bude s bývalým šampiónom ťažkej váhy včera o 16:31
Obrovský úspech pre Kingdom Come 2. Česká RPG je nominovaná v troch kategóriách na prestížnych „herných Oscaroch“ včera o 15:46
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek včera o 13:54
Monster pre ženy? Známa značka energeťákov cieli na ženské publikum, ľudia však majú zmiešané reakcie včera o 13:23
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy včera o 11:56
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať včera o 11:17
Spravodajstvo
Politici Robert Fico Rusko Jeffrey Epstein
Viac
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 24 minútami
Nad Rumunskom spozorovali cudzí dron. Bukurešť vyslala dve stíhačky
pred 58 minútami
Súd zrušil rozhodnutie Šutaja Eštoka. Policajt Pavol Ďurka sa môže vrátiť do služby
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
Osobnosti
pred 2 hodinami
Daniel Radcliffe si vymenil listy s novým Harrym Potterom. Chcel by objať všetkých hercov zo seriálu
pred 2 hodinami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali
pred 2 dňami
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka
včera o 10:16
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme
pred 2 dňami
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Nová konkurencia PlayStationu a Xboxu prichádza. Valve odhalilo nadupanú konzolu
13. 11. 2025 14:32
Viac z Móda Všetko
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
Módny seriál
pred 3 dňami
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
8. 11. 2025 12:30
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
pred 2 dňami
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
Zdravie
pred 58 minútami
PR správa
4 dôvody, prečo sa ti oplatí pravidelne športovať
pred 58 minútami
Pravidelné športovanie preukázateľne pomáha zvyšovať hladinu energie a zlepšovať náladu.
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
pred 3 hodinami
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
Charles Leclerc mieri z trate rovno do sveta módy. Značka CL16 ponúka kvalitnú líniu nadčasových kúskov
pred 3 hodinami
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom: Žiarlia na seba, keď ten druhý natáča intímne scény?
včera o 18:00
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Dušan je Separov bodyguard: Ženy si niekedy dovolia viac ako muži, od jednej mám na píšťale jazvu doteraz (Rozhovor)
včera o 17:00
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy
včera o 11:56
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
Poznáme druhú polovicu účastníčok v českom Bachelorovi. Tieto ružičky sa pobijú o srdcia dvojičiek
včera o 13:54
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
pred 3 dňami
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor)
13. 11. 2025 8:00
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch
pred 3 dňami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Domov
Zdieľať
Diskusia