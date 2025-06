Z Rače do Universalu, Smolki, Drako a BigSip tvoria hudbu, ktorá je „sofistikovane primitívna“.

More dojdem PRG, E36-ka BMW,

na stole je bílý prach, veľká zima že BRR

Môj právnik je JUDr, ty si sku*vený zmrd,

13K letí smerom hore tisícka KTM.

Šmolki13K je jeden z členov račianskej rapovej crew 13K. Hudba, ktorú robia, nie je pre každého, no našli si svojich fanúšikov. Posledné obdobie sa čoraz viac dostávajú do popredia, pravidelne hrávajú koncerty, volajú ich na festivaly, spolupracujú s etablovanými interpretmi a dokonca prednedávnom s nimi podpísal kontrakt Universal Music.

Johny, Smolki, Drako a BigSip. Zdroj: instagram / @smolki13k

V začiatkoch sme nevedeli ani otvoriť hubu na stagei, teraz dávame aj 3 koncerty v jeden víkend.



Kto všetko je 13K? Všetci sme chalani z Rače – ja, Drako Narco a Johny. S Drakom som chodil na základku, Johnyho som poznal z ulice. Boli sme z podobných pomerov, behali spolu, robili zle. Oni rapovali už dávnejšie, ja som tetoval, maľoval, robil si svoje veci. Nikdy som nebol normálne zamestnaný. Raz prišli, že nemajú kde nahrávať, tak som povedal, nech prídu ku mne do Malaciek, kde som mal štúdio. Tam vznikol aj prvý album – Rača Paradise.

Potom sme to skúsili v Prahe, ale nesadlo nám to – bez zázemia, kontaktov. Vrátili sme sa do Bratislavy a rozhodli sa ísť naplno, keď sme to už mali našliapnuté.

Oslovil som BigSipa – dnes je náš producent a DJ. Robili sme spolu projekt Jewellery Boys a odtiaľ sa to rozbehlo. Sip robí mixy, techniku, celé štúdio. Ja som antitalent na techniku – neviem sa ani nahrať. Potrebujem len beat a papier, a keď to búcha, tak je to ono. Teraz sme v zoskupení Drako, BigSip a ja, Johny si dal pauzu.

A vlastne, prečo ste 13K?

Haha, vieš čo, to vzniklo dávno. Mali sme kamoša, čo robil graffiti. A raz sme boli všetci vonku, keď sme boli ešte mladí k*koti. A on furt vykrikoval, že má odložených 13-tisíc. Vieš, také haluze, že „koľko máš odložené?“ — a on, že „13 tisíc!“ A furt, že 13-tisíc tam, 13-tisíc hentam.

A keď sme si raz povedali, že spravíme skupinu, tak sme hľadali názov a on došiel s tým, že „13-tisíc“. Len to bolo strašne dlhé číslo, vieš. Tak sme to skrátili. A vznikla z toho 13K. A teraz to vidíš všade. Ľudia si to píšu, maľujú po celej Rači, žije si to vlastným životom.

Každá časť mala niečo. Každý si tam niečo išiel. H16-ka, Petržalka kedysi. DMX mal Dúbravku, ale takto, že fakt z ulice, že by niekto prišiel v Rači, to nebolo. Takže my sme si tú Raču postavili, sme s ňou spätí.

Veľa nepotrebujem. Steak som mal dvakrát v živote, raz mi chutil, raz nie. Ja neviem. Mne nevadí byť ani na špagetách s kečupom.

Aké to bolo po tom, čo ste vydali album?

Od Jewellery Boys sa začali diať šialené veci. Featy, koncerty každý víkend, manažér, SBS, booking – ide to šialene dopredu. Museli sme sa skonsolidovať, lebo na začiatku sme ani nevedeli hubu otvoriť na stagei, teraz dávame aj 3 koncerty v jeden víkend.

Nedávno ste podpísali aj zmluvu s Universalom, že?

Áno. Teraz sme podpísali Universal. Je to zas iný level. Už to nie je len o tom, že dáš niečo von. Treba riešiť metadáta, popisy, papierovačky. Ja sa v tom nevyznám, preto to ide cez niekoho iného. Ale ide to, len to treba makať.

Ako ťa ovplyvnilo vyrastať v Rači?

Od šiestich rokov bývam na tom istom mieste. To, aké máš pozadie, ťa formuje, aj to, aký máš charakter, formuje ťa aj v tom, aký si človek – či si d*bil, alebo nejsi d*bil. Samozrejme, že sme sa učili na vlastných chybách.