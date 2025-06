Hľadali sme najlepšie kufre a cestovné tašky, ktoré zvládnu aj náročné cesty. Toto je náš výber

Vybrali sme možnosti pre každý rozpočet.

Poznáš ten stres. Nastal čas zbaliť sa na výlet a zrazu zisťuješ, že všetky veci do kufra jednoducho nenapcháš. Alebo si spomenieš, že vhodný kufor alebo tašku ani nemáš. Niektorí zas prestávajú dýchať počas boardingu, keď ich letuška požiada o zmeranie batožiny.

Pustili sme sa do scrollovania ponúk známych e-shopov a našli sme niekoľko odolných kufrov so skvelými recenziami alebo praktické cestovné tašky, do ktorých sa pohodlne zbalíš na predĺžený víkend.

Ak cestuješ lietadlom, nezabudni si dôkladne skontrolovať usmernenia od leteckej spoločnosti.

Prehľad rozmerov príručnej batožiny najčastejšie využívaných leteckých spoločností, vrátane tých, ktoré využívajú Slováci:



Letecká spoločnosť Zadarmo – malá batožina Rozšírená – s doplatkom (Priority) Váhový limit Počet kusov Ryanair 40 × 20 × 25 cm 55 × 40 × 20 cm 10 kg 1 Wizz Air 40 × 30 × 20 cm 55 × 40 × 23 cm 10 kg 1 Austrian Airlines 55 × 40 × 23 cm ----- 8 kg 1 Lufthansa 55 × 40 × 23 cm ----- 8 kg 1 (Economy) / 2 (Biznis a First Class) Turkish Airlines 55 x 40 x 23 cm ----- 8 kg 1

* Austrian Airlines, Lufthansa a Turkish Airlines povoľujú ešte osobný predmet ako napríklad kabelku alebo tašku na laptop do veľkosti 40 cm x 30 cm x 10 cm.

American Tourister Soundbox Spinner 55 EXP Bass Black

Kufor je vyrobený z veľmi odolného polypropylénu, na ktorý sa môžeš spoľahnúť, že ochráni tvoje veci pred poškodením. Potvrdzuje to aj fakt, že má skvelé hodnotenia a patrí medzi najpredávanejšie kufre na Alze. Je dostupný v troch veľkostiach, od S až po a v rôznych farebných prevedeniach. Podľa výrobcu kufor vo veľkosti S väčšina leteckých spoločností uznáva ako príručnú batožinu (55 × 40 × 23 cm). Recenzenti obzvlášť pozitívne hodnotili pekný dizajn a odolné a tiché kolieska.

AlzaGuard Traveler Suitcase

Pozitívne recenzie sme si všimli aj pri kufroch privátnej značky e-shopu – AlzaGuard. Škrupinový kufor je vyrobený z odolného ABS materiálu a disponuje povrchovou úpravou proti poškriabaniu. Veľkosť S má objem 36 l a vonkajšie rozmery vrátane koliesok a držadiel sú 54,5 × 38 × 20 cm. Je dostupný v štyroch farebných prevedeniach. Kufre tejto značky nájdeš v rôznych veľkostiach a výhodných setoch.

Mifex Exclusive PP13

Hľadáš veľký spoľahlivý kufor, ale máš obmedzený rozpočet? Kufor Mifex je ideálny na dlhšie pobyty alebo prepravu väčšieho množstva vecí – má objem 98 litrov a rozmery 74 × 48 × 31 cm. Oceníš držadlo nielen na hornej časti, ale aj zboku, zdvojené a tiché kolieska a zapínanie dvojcestným zipsom.

Aga Travel Súprava cestovných kufrov

Medzi budget friendly alternatívami sa nám podarilo nájsť celý set kufrov, pričom recenzenti pozitívne hodnotili dobrý pomer cena/výkon. Sada obsahuje tri škrupinové kufre o veľkosti M, L a XL (s objemom 33 l, 63 l, 93 l).

Kufor The North Face All Weather 4-Wheeler

Značka The North Face je obvykle zárukou kvality a odolnosti. Tento kufrík má objem 24 litrov a rozmery 54 x 35 x 20 cm čo obvykle odpovedá rozmerom príručnej batožiny viacerých leteckých spoločností. Ako to pri tejto značke býva, priprav sa na investíciu, s ktorou siahneš veľmi hlboko do peňaženky.

Kufor Rains Texel Cabin Bag

Škandinávska značka Rains ťa nesklame v žiadnom počasí. Produkty kladú dôraz na minimalizmus a sú navrhnuté tak, aby zvládli aj vlhkosť a dážď. Tento kufor má dve kolieska, pohodlnú textilnú rukoväť a zásuvnú rúčku. V oficiálnom popise produktu výrobca uvádza rozmery 55 x 31 x 20 cm (Answear uvádza dve úplne rozdielne veľkosti, vychádzali sme z oficiálneho webu).

Víkendová taška Reserved

Hľadáš elegantnú batožinu na predĺžený víkend alebo pracovnú cestu? Našli sme ti koženkovú tašku z Reservedu, ktorá je vhodná aj pre skromnejší rozpočet. Výhodou je, že materiál sa ľahko čistí. Rozmery tašky sú 27 x 53 x 18 cm.

Taška Rains Hilo Weekend Bag Large W3

Ako sme ti už uviedli pri kufri Rains, všetky výrobky tejto značky sú odolné voči vode. V tomto prípade sa môžeš spoľahnúť na kvalitný materiál, ktorý ti vydrží roky. Taška má rozmery 84 x 44 x 22 cm, takže do nej pohodlne zbalíš všetko potrebné.

Taška United Colors of Benetton

Ako ďalšiu alternatívu na víkendový pobyt sme do wishlistu vybrali textilnú víkendovú tašku talianskej značky United Colors of Benetton. Taška má textilný lem kvôli lepšej pevnosti, má odnímateľný a nastaviteľný popruh a odnímateľný krúžok na kľúče. Rozmery sú 60 x 37 x 17 cm.

Carhartt WIP Philips Backpack

Batoh má veľkorysé rozmery 52 x 31 x 16 cm, takže doňho ľahko napraceš všetko potrebné – či už ho využiješ na túru, festival, cestovanie alebo do fitka. Značka Carhartt WIP patrí medzi naše obľúbené a môžeš sa spoľahnúť, že sa ti batoh neroztrhne po jednej letnej sezóne. Je dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach.