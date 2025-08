Andreas z Party Shore: Ivanu som chcel len prvé tri dni, najkrajšia baba na vile bola Viky (OUT LOUD)

Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo všetko Andreas prezradil o ostatných účastníkoch?

Party Shore Slovensko má za sebou svoju prvú sériu a diváci na Voyo mohli sledovať divoké večierky, ostré konflikty a nečakané zvraty vo vzťahoch. Po skončení šou ti prinášame rozhovory s účastníkmi, ktorí prezradia, čo sa vo vile naozaj dialo. Tentokrát sme sa rozprávali s Andreasom.

Andreas v rozhovore prezradil, ako sa do šou dostal, čo od nej čakal a ako mu účinkovanie pomohlo aj v jeho OnlyFans kariére. Vo vile bol známy tým, že nemal problém ísť do konfliktov – dostal sa do hádok s viacerými, vrátane Lívie, o ktorú mal záujem. Nechýbala ani jeho kontroverzná snaha „prebrať“ Ivanu kamarátovi Filipovi či intímne momenty s Pauliou. Otvorene hovorí aj o napätí po poznámke na adresu Luisa, ktorá otočila viacerých proti nemu.

Vyjadril sa aj k „rumors“ – či je pravda, že Filip je s Líviou, Luis s Viky, alebo že Soly mal po šou niečo s Ivkou. Andreas priznal, kto podľa neho najviac pil, kto mal vo vile najviac sexu a kto sa pred kamerami správal inak než mimo nich.

Na záver prezradil, či by do Party Shore išiel znova, čo mu táto skúsenosť priniesla a aké má plány do budúcna.