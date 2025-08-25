Muskova platforma umelej inteligencie Grok predstavila dve nové virtuálne postavy.
Hlavnou novinkou chatbota Grok je Ani, 22-ročné anime dievča s blond vrkočmi, ktoré reaguje na explicitné príkazy používateľov. Druhou postavou je Bad Rudy, vulgárna červená panda s drsným jazykom. Obe postavy sú k dispozícii predplatiteľom služby Super Grok za mesačný poplatok. Informuje o tom portál Euronews.
Musk oznámil, že sa pracuje aj na mužskom sprievodcovi menom Valentine. Spoločnosť zároveň hľadá vývojárov, ktorí by pomohli vytvoriť ďalšie takzvané „waifus", anime postavičky určené pre virtuálne vzťahy.
Aktualizácia však vyvolala vlnu kritiky. Zamestnanec amerického Národného centra pre sexuálne zneužívanie (NCOSE) si stiahol aplikáciu a pri testovaní prinútil Ani, aby sa opísala ako dieťa a uviedla, že je sexuálne vzrušená zo škrtenia.
„To znamená, že v prebiehajúcej konverzácii by sa mohli spomínať rôzne sexuálne fantázie zahŕňajúce deti alebo detské témy," napísala organizácia. Okrem spoločníkov s umelou inteligenciou sa v aplikácii objavili aj antisemitské výroky. Napriek tomu je v obchodoch Apple a Google stále označená ako vhodná od 12 rokov.