Nové zariadenie stojí 285 eur.
Predstav si, že sa ráno zobudíš a namiesto útržkovitých spomienok si môžeš pozrieť svoj sen ako krátky lo-fi film. Presne to umožňuje Dream Recorder AI, nové zariadenie od dizajnérskeho štúdia Modem.
Narozdiel od klasických sleep trackerov nezbiera dáta o spánkových cykloch, ale premieňa slovne opísané sny na vizuálne sekvencie, informuje Parametric Architecture. Generatívna umelá inteligencia pritom úmyselne vytvára rozmazané a nejasné obrazy, ktoré verne napodobňujú to, ako si sny väčšinou pamätáme.
Estetika zariadenia sa inšpiruje analógovými filmami, takže namiesto ostrých obrázkov dostane používateľ retro lo-fi vizuál pripomínajúci staré kinopásky. Dream Recorder funguje ako samostatné zariadenie bez obrazoviek či aplikácií, jednoducho stojí pri posteli a slúži bez telefónu alebo akýchkoľvek rušivých notifikácií. Dokáže uložiť spomienky až zo siedmich nocí, vďaka čomu sa dajú sledovať opakujúce sa motívy a symboly.
Zaujímavé je, že celý projekt je voľne dostupný a každý si ho môže doma poskladať približne za 285 eur. Tvorcovia uvádzajú, že jeho používanie je jednoduché a zvládne ho každý. Dream Recorder AI patrí k novým technológiám, ktoré sa snažia obmedziť digitálne rozptýlenie a prispieť k pokojnejšiemu životnému štýlu.