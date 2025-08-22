Stačilo, aby niekto klikol na „share“ a konverzácia sa automaticky dostala do vyhľadávania Googlu.
Elon Musk a jeho AI firma xAI sa postarali o poriadny rozruch. Ich chatbot Grok sprístupnil tisícky súkromných konverzácií verejne na internete, a to bez toho, aby o tom ľudia vôbec vedeli.
Každý chat, v ktorom používateľ klikne na tlačidlo „share“, vytvorí unikátny odkaz, ktorý sa dá poslať kamarátom alebo kolegom. Problém je v tom, že tieto odkazy sa automaticky indexujú vo vyhľadávačoch ako Google, Bing či DuckDuckGo. Hoci si ľudia mysleli, že chat zdieľali len súkromne, v skutočnosti ho teraz môže nájsť ktokoľvek na internete.
Medzi tisíckami zverejnených konverzácií sa našli úplne bežné veci, ako písanie tweetov, generovanie obrázkov či sumarizácia článkov, informuje Forbes. Okrem toho však boli leaknuté aj poriadne desivé veci, ako napríklad návody na výrobu drog, výbušnín či dokonca plán na atentát na Muska.
Niektorí používali chatbot Grok aj na prácu a boli šokovaní, keď zistili, že ich chaty skončili na internete. Google dnes odhaduje, že je zverejnených viac než 370 000 takýchto konverzácií.
Niektorí marketingoví špekulanti už dokonca skúšajú tieto zverejnené chaty využiť na to, aby ich firma alebo produkt vyzerali vo vyhľadávaní lepšie. Jedno je však jasné: ak si používal Elonov Grok, nikdy nevieš, kto si tvoje chaty môže práve teraz vygoogliť.
Musk sa však zatiaľ tvári, že sa nič nedeje. Iba pár hodín dozadu na sociálnej sieti X (Twitter) zdieľal post o tom, ako je Grok najrýchlejšie sa vyvíjajúca AI na svete. Predbehol aj ChatGPT či Gemini. Spoločnosť xAI sa k celej situácii zatiaľ nevyjadrila.