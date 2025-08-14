Kategórie
dnes 14. augusta 2025 o 17:53
Čas čítania 0:44
Sofia Angušová

ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu

ChatGPT mu odporučil nahradiť soľ nebezpečnou látkou. Muž zomrel na zriedkavú otravu
Zdroj: Unsplash/Mojahid Mottakin
ZAUJÍMAVOSTI CHAT GPT UMELÁ INTELIGENCIA ZDRAVÉ STRAVOVANIE ZDRAVIE
Šesťdesiatnik z USA sa po konverzácii s ChatGPT rozhodol vyradiť zo stravy kuchynskú soľ a nahradiť ju bromidom sodným.

Muž sa rozhodol, že využije umelú inteligenciu na to, aby mu pomohla s nahradením kuchynskej soli, informoval portál The Guardian. AI mu však neporadila úplne správne, keďže mu odporučila nahradiť chlorid sodný bromidom sodným. Túto chemickú zlúčeninu konzumoval po dobu až troch mesiacov. Muž nevedel, že mu hrozí vážne ochorenie.

Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida

Na tento prípad upozornil lekársky časopis Annals of Internal Medicine, ktorý utrpel otravu bromidom po tom, čo sa riadil odporúčaním umelej inteligencie. 60-ročný muž sa rozhodol, že úplne vyradí kuchynskú soľ zo svojho jedálnička. Následne u neho lekári diagnostikovali bromizmus, dnes už vzácne ochorenie. 

Bromizmus je otrava organizmu spôsobená dlhodobým a nadmerným užívaním zlúčenín brómu, najmä bromidu sodného alebo draselného.

V minulosti sa zlúčeniny brómu používali ako sedatíva a lieky proti epilepsii. Keďže sa bróm hromadí v tele, jeho dlhodobé užívanie viedlo k rôznym neurologickým a psychickým príznakom
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka

Autori štúdie z University of Washington upozorňujú, že AI môže poskytovať nepresné a vytrhnuté informácie bez potrebného kontextu a varovaní, ktoré by poskytol lekár.

Dokonca im pri vlastnom teste ChatGPT uviedol bromid ako možnú náhradu chloridu bez toho, aby ich však upozornil na zdravotné riziká, ktoré hrozia.

