Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. augusta 2025 o 13:39
Čas čítania 1:09
Anna Sochorová Sofia Angušová

Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida

Schudneš, ale za akú cenu? Ľudia na Ozempicu poukázali na zmenu ich libida
ZAUJÍMAVOSTI
Ozempic získal obrovskú popularitu ako „zázračný“ prostriedok na chudnutie. Ľudia po celom svete hlásia desiatky zhodených kilogramov, zníženú chuť na jedlo a celkovo lepší vzťah k svojmu telu. Čoraz viac sa však hovorí o jeho účinku na libido.

Na Reddite sa rozprúdila otvorená diskusia, v ktorej sa používatelia zverujú, že od užívania lieku Ozempic nemajú žiadnu chuť na sex. Niektoré dokonca opisujú, že sa im sex začal hnusiť.

„Milujem tento liek - nemám takmer žiadne vedľajšie účinky a som o 13 kíl ľahšia. Ale sex? Úplný nezáujem. Mám pocit, akoby mi predložili obrovský tanier jedla, ktoré nechcem. A to mám partnera, takže to nie je úplne jednoduché,“ napísala jedna používateľka.

Ozempic
Zdroj: Diabetes UK
Nie všetci však majú rovnaké skúsenosti. Niektoré ženy naopak uvádzajú, že sa im chuť na sex zvýšila. Reakcie sú teda rôznorodé.

Čo na to hovorí veda?

Podľa odborníkov to všetko dáva zmysel. Dr. James Simon, reprodukčný endokrinológ z Washingtonu, pre denník The Wall Street Journal povedal, že lieky GLP-1 (medzi ktoré patrí aj Ozempic) pôsobia na mozgové centrá, ktoré riadia nielen chuť do jedla, ale aj sexualitu.

Ako tieto lieky vlastne fungujú? Potláčajú chuť do jedla tým, že ovplyvňujú centrum sýtosti v mozgu. V tej istej oblasti sa nachádza centrum, ktoré riadi sexuálnu túžbu. Inými slovami, to, čo znižuje vašu chuť do jedla, môže rovnako tlmiť vaše libido.

Rovnaký názor má aj profesorka psychológie Rachel Goldman z NYU Grossman School of Medicine. „GLP-1 ovplyvňuje centrum odmeny v mozgu, a preto máte menšiu chuť na jedlo, alkohol a sex,“ povedala pre UNILAD. Rachel však uviedla, že videla pacientov s vyššou aj nižšou sexuálnou túžbou, preto sa to podľa nej nedá jednoznačne určiť.

Vo februári sme ťa informovali o tom, že Ozempic údajne môže spôsobiť aj stratu zraku či očné problémy. Výskum vedený odborníkmi z Univerzity v Utahu v tom čase odhalil, že niektorým užívateľom GLP-1 liekov sa vyvinuli tri závažné očné ochorenia postihujúce zrakový nerv. Dôležité je však povedať, že na potvrdenie hypotézy sú potrebné ďalšie klinické štúdie.

Anna Sochorová
Anna Sochorová
Junior Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám ženskou sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Junior Reporter
Všetky články
Zdroj: uniladtech.com, wsj.com
Náhľadový obrázok: Unsplash / Claudia Love / volně k užití
