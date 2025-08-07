WhatsApp bojuje proti podvodníkom, obľúbená aplikácia zrušila už milióny účtov.
Aplikácia WhatsApp, ktorá patrí pod spoločnosť Meta, odstránila v prvej polovici tohto roka už 7 miliónov účtov, ktoré boli spojené s podvodnými aktivitami, píše BBC. Mnohé z nich totiž mali väzby na organizované skupiny pôsobiace v juhovýchodnej Ázii, kde sa často využívala nútená práca.
Spoločnosť Meta informovala, že mnoho účtov sa im podarilo zablokovať ešte predtým, než ich podvodníci stihli použiť.
Reaguje tým na nárast podvodov, ako sú falošné investičné schémy či pyramidové hry, ktoré sa často šíria prostredníctvom skupinových chatov, do ktorých sú ľudia pridávaní bez ich súhlasu.
Spoločnosť sa kvôli narastajúcim problémom rozhodla zaviesť niekoľko bezpečnostných opatrení, aby zabránila podvodníkom.
WhatsApp preto pridal nové funkcie na upozornenie používateľov. Znamená to, že ak ťa niekto neznámy pridá do skupinového chatu, dostaneš upozornenie.
Meta preto vyzýva všetkých používateľov k zvýšenej opatrnosti pri komunikácii s neznámymi osobami. Rovnako odporúčajú, aby si preverovali, do akých skupín a diskusií sú zapojení a v žiadnom prípade nikde neposielali peniaze či svoje osobné údaje.