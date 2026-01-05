Pozri si TOP vydania tenisiek v januári: Jordan Mule, biele Converse SHAI 001 aj exkluzívny collab Nike x NIGO

Vybrali sme 8 najzaujímavejších noviniek od známych značiek, ktoré skvelo doplnia tvoje outfity aj športovú výbavu.
Január 2026 prináša do sveta tenisiek svieži vietor a silné vydania, ktoré dokazujú, že hranica medzi vysokým výkonom, štýlom a kultúrou sa neustále posúva smerom vpred.
Každý model v zozname TOP teniskových noviniek v prvom mesiaci nového roka má vlastný príbeh – od originálneho kúsku Air Jordan Mule v dvoch odlišných vyhotoveniach, cez basketbalovú siluetu Adidas Harden Volume 10, ktorá potvrdzuje status ikony hráča Los Angeles Clippers, až po provokatívny collab Nike x NIGO.
Niektoré z týchto informácií zatiaľ nie sú oficiálne, ale pochádzajú z uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily, vrátane ceny, sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré ti včas ukážeme. Ak sme podľa teba zabudli na niečo dôležité, v komentári sa s nami podeľ o tvoj tip.
P. S. Nezabudni si pozrieť tiež zoznam TOP tenisiek, ktoré vyšli v roku 2025. Nechýbajú ikonické retro modely s rukopisom Michaela Jordana ani HOT novinky od Adidas.
Air Jordan Mule W „Dark Team Red“ & „Summit White“
Januárový zoznam TOP releasov tenisiek otvára model Air Jordan Mule v dvoch odlišných farebných vyhotoveniach – „Dark Team Red“ a „Summit White“.
Novinka, ktorá je v predaji od 1. januára 2026 za 150 eur, je navrhnutá v ženskej veľkostnej tabuľke a veľmi vkusne kombinuje klasický dizajn elegantných mokasín s charakteristickým rukopisom značky Jordan Brand, mäkkou penovou podrážkou a otvorenou pätou pre ľahšie obúvanie. Štýlová mestská obuv, vhodná na každodenné nosenie, má robustný a výrazný vzhľad, ktorý dotvárajú prémiové detaily, ako napríklad kovový štítok s podpisom „Air Jordan“.
Originálna obuv, ktorú zladíš s džínsami či baggy nohavicami s vreckami, je k dispozícii v portfóliu BSTN Store v oboch vyhotoveniach za rovnakú cenu. Nad kúpou však dlho nerozmýšľaj, vybrané veľkosti sú takmer vypredané.
Adidas Harden Volume 10 „Imma Be A Star“
James Harden patrí aj vo veku 36 rokov medzi najväčšie hviezdy v NBA, čo dokazuje každý zápas v drese tímu Los Angeles Clippers. Výkony hráča s ikonickou bradou si vážia nielen fanúšikovia, ale aj značka Adidas, ktorá predstavila model Harden Volume 10 v schéme nazvanej „Imma Be A Star“.
Basketbalová obuv s nízkym profilom je navrhnutá pre špičkový výkon na ihrisku, vrátane dokonalej kontroly pohybu a rýchlych reakcií. Citlivé odpruženie v medzipodrážke a pevné uchytenie členka podporujú hru, zatiaľ čo minimalistická farebná kombinácia s metalickým zeleným akcentom vyžaruje sebavedomie. Obuj si ich nielen na ihrisko, ale aj do ulíc počas letnej sezóny.
Tenisky Adidas Harden Volume 10 „Imma Be A Star“ sú v predaji napríklad v online obchode značky. Cena je 160 eur.
Nike Vomero Plus SE „Ekiden“
Ak si začal/-a rok 2026 predsavzatím, že začneš so športom, respektíve behom, máme pre teba skvelý tip na štýlové tenisky – Nike Vomero Plus SE „Ekiden“, ktoré síce za teba neodbehnú 5 kilometrov, ale určite ti spríjemnia každý krok k vytúženému cieľu.
Model čerpá z dedičstva diaľkových pretekov prostredníctvom odvážneho prístupu návrhárskeho tímu značky, ktorý je zameraný na výkon. Vzhľad vo výraznej farebnej schéme so zeleno-žltým základom z priedušnej sieťoviny je inšpirovaný legendárnou japonskou štafetou Ekiden, pričom odráža pohyb, jednotu a precíznosť v každom detaile. Tlmenie ZoomX v medzipodrážke poskytuje responzívne pohodlie vytvorené pre beh na dlhé kilometre. Novinka tak spája globálnu bežeckú kultúru s modernými inováciami z laboratória Nike.
Neprehliadnuteľné bežecké tenisky Nike Vomero Plus SE „Ekiden“ sú v predaji od 1. januára v online obchode Sneaker Politics. Cena je 180 eur.
Nike Air Force 3 Low SP „Midnight Navy“ x NIGO
Značka Nike a návrhár NIGO spojili svoje sily, aby predstavili upravenú verziu modelu Nike Air Force 3 Low SP, ktorý nás zaujal robustným vzhľadom a fresh detailmi.
Športové tenisky, ktoré sú dlhé roky v tieni populárneho modelu Air Force 1 Low, čerpajú inšpiráciu z klasickej univerzitnej estetiky. Japonský návrhár, ktorý okrem vlastnej značky Human Made vedie tiež módny dom Kenzo z pozície kreatívneho riaditeľa, stavil na výrazný štýl Y2K. Vlnené panely Pendleton a kožené ochranné lemy v schéme „Midnight Navy“ odkazujú na tradičné letterman bundy, pričom netradičný vzhľad zakončujú nápisy s odkazmi na značku Nike, respektíve NIGO a biela podrážka.
Limitovaný collab kúsok Nike Air Force 3 Low SP „Midnight Navy“ x NIGO je v predaji od 1. januára. Cena je 150 eur.