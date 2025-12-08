Doplň svoj šatník o štýlový must-have kúsok na zimnú sezónu, ktorý zvládne mráz, vietor aj sneh.
Po tom, čo sme predstavili TOP štýly dlhých kabátov pre ženy ako must-have tohtoročnej zimy, dnes sa pozrieme na najlepšie ženské páperové bundy, ktoré ťa udržia v teple a pohodlí aj v mínusových teplotách.
Páperové bundy už dávno nie sú len objemné „michelinky“ – módne domy aj cenovo dostupnejšie značky prichádzajú s modelmi, ktoré spájajú ľahkosť, funkčnosť a sofistikovaný vzhľad. Moderné strihy, recyklované materiály, vysoká odolnosť voči vetru, vlhkosti či snehu robia z páperových búnd jeden z najobľúbenejších zimných kúskov.
Ak máš stále dilemu, po ktorom modeli siahnuť, aby si zostala v teple a vyzerala fresh, veríme, že ti náš zoznam uľahčí rozhodovanie. Priprav sa na klenoty od značiek ako Zara, Arket, The Frankie Shop, Moncler či Bottega Veneta.
P. S. Pozri si TOP mužské páperové bundy pre každý rozpočet.
Zara Short Water-Repellent Windproof Puffer Jacket – 79,95 €
Úvod patrí cenovo najdostupnejšiemu modelu v zozname. Skrátená puffer bunda s výplňou z kačacieho peria (80 %) a páperia (20 %) zo Zary je odolná voči vode aj vetru a udrží ťa v pohodlí do teploty -20 °C.
Model z recyklovaného polyamidu v „khaki“ zelenom odtieni má vysoký golier, mäkkú flísovú podšívku, elastické manžety a zapínanie na zips a patentky, ktoré sú skryté pod légou. Ruky si môžeš schovať do hlbokých bočných vreciek. Posledné kusy sú dostupné aj v obchodoch v Bratislave. Cena bundy je 80 eur.