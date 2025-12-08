Kategórie
dnes 8. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 5:14

Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie

Objav najkrajšie ženské páperové bundy sezóny. Modely Zara, NEHERA či Moncler spájajú teplo, štýl a pohodlie
Zdroj: Weekday, Aritzia
Richard Balog
Richard Balog
Doplň svoj šatník o štýlový must-have kúsok na zimnú sezónu, ktorý zvládne mráz, vietor aj sneh.

Po tom, čo sme predstavili TOP štýly dlhých kabátov pre ženy ako must-have tohtoročnej zimy, dnes sa pozrieme na najlepšie ženské páperové bundy, ktoré ťa udržia v teple a pohodlí aj v mínusových teplotách.

Páperové bundy už dávno nie sú len objemné „michelinky“ – módne domy aj cenovo dostupnejšie značky prichádzajú s modelmi, ktoré spájajú ľahkosť, funkčnosť a sofistikovaný vzhľad. Moderné strihy, recyklované materiály, vysoká odolnosť voči vetru, vlhkosti či snehu robia z páperových búnd jeden z najobľúbenejších zimných kúskov.

Ak máš stále dilemu, po ktorom modeli siahnuť, aby si zostala v teple a vyzerala fresh, veríme, že ti náš zoznam uľahčí rozhodovanie. Priprav sa na klenoty od značiek ako Zara, Arket, The Frankie Shop, Moncler či Bottega Veneta.

P. S. Pozri si TOP mužské páperové bundy pre každý rozpočet.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, celebritných outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Zara Short Water-Repellent Windproof Puffer Jacket 79,95 €

Úvod patrí cenovo najdostupnejšiemu modelu v zozname. Skrátená puffer bunda s výplňou z kačacieho peria (80 %) a páperia (20 %) zo Zary je odolná voči vode aj vetru a udrží ťa v pohodlí do teploty -20 °C.

Model z recyklovaného polyamidu v „khaki“ zelenom odtieni má vysoký golier, mäkkú flísovú podšívku, elastické manžety a zapínanie na zips a patentky, ktoré sú skryté pod légou. Ruky si môžeš schovať do hlbokých bočných vreciek. Posledné kusy sú dostupné aj v obchodoch v Bratislave. Cena bundy je 80 eur.

Zara
Zdroj: Zara
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
