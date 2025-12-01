Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande

Vybrali sme TOP štýly pre každý rozpočet. Na svoje si prídu aj ženy
Svet módy nás opäť prekvapil a potvrdil, že trendy sú nevyspytateľné a v súčasnosti je veľmi náročné predpovedať, čo bude v kurze najbližšie. Tentoraz sa do popredia vracia minimalistický kúsok, ktorý spája komfort s nadčasovou eleganciou – quarter-zip sveter.
Univerzálny štýl, ktorý je charakteristický zipsom so štvrtinovou dĺžkou od krku smerom nadol, aktuálne nepredstavuje len výsadu mužov po štyridsiatke, ale miluje ho aj mladá generácia. V posledných týždňoch na nás quarter-zip svetre útočia z každej strany s úlohou osloviť predovšetkým mužov, ale aj ženy hľadajúce jednoducho nositeľný, čistý a sofistikovaný vzhľad.
Quarter-zip svetre sú dobrou voľbou do kancelárie, ale aj na bežný deň alebo rande, pričom veľmi dobre nahrádzajú klasické mikiny a pod bundou pôsobia upravenejšie. Populárne sú vďaka stieraniu hraníc medzi prácou a súkromným spoločenským životom, ale aj trendu „clean" estetiky, ktorá opúšťa výrazný branding a opulentné prvky streetwearu.
Pozri si, ktoré značky ponúkajú najzaujímavejšie modely. V zozname nájdeš cenovo dostupné alternatívy z kvalitných materiálov aj prémiové kúsky. Dobrou voľbou sú tiež half-zip svetre a pleteniny v štýle klasických polokošieľ.
Zara Purl Knit Zip Sweater – 39,95 €
Cenovo najdostupnejší model quarter-zip svetru, ktorý by nás oslovil aj jeho vzhľadom, sme našli v Zare. Pletený model vyrobený zo 100 % bavlny má štandardný strih, atraktívnu rebrovanú štruktúru a vysoký golier so zapínaním na zips. Okrem svetlého vyhotovenia s označením „Ecru" je k dispozícii tiež čierna a sivá verzia za rovnakú cenu.
Ak nechceš do tohto štýlu investovať vyšší obnos, ide o dobrú alternatívu.
Arket Knitted Wool Zip Polo Shirt – 99 €
Populárna značka, ktorá patrí do skupiny H&M, otvorila 28. novembra obchod v Prahe a v ponuke nájdeš aj takýto HOT vlneno-bavlnený sveter v tmavomodrej farbe. Model má rovný strih, príjemnú štruktúru a zapínanie na zips.
Univerzálny kúsok z kvalitných materiálov ľahko zladíš s čímkoľvek – od džínsov až po elegantné nohavice. Cena je presne 99 eur a k dispozícii je tiež tmavosivá verzia. Zaujímavou voľbou je aj pletená polokošeľa so zipsom.
COS Double-Faced Wool Zip-Up Overshirt – 149 €
V prípade modelu od značky COS ide o verziu s dlhším zipsom, ktorá vyzerá rovnako dobre ako quarter-zip štýly.
Moderný kúsok v neutrálnom béžovom odtieni, ktorý sa ľahko kombinuje, má lievikový výstrih, polovičný zips a našité vrecká na hrudi. Vyrobený je z recyklovanej zmesi (60 %) a lyocelu (40 %). Skontroluj tiež čierne vyhotovenie, ktoré môže byť tvoje za 149 eur.
SAMSØE SAMSØE Saisaks Polo Knit – 180 €
V redakcii patríme medzi fanúšikov skandinávskych značiek a SAMSØE SAMSØE patrí medzi našich cenovo dostupných favoritov, a to aj vďaka takýmto fresh pleteným kúskom na každodenné nosenie.
Model v uvoľnenom strihu je vyrobený zo 100 % merino vlny, má rebrované lemovanie, špicatý golier so zapínaním na zips a peknú hnedú farbu. V online obchode The Frankie Shop sú k dispozícii posledné kusy.
COS Cashmere Zip-Up Jumper – 199 €
Medzi sezónnymi novinkami v online obchode COS nás oslovil ešte jeden sveter so zapínaním na zips.
Sivý model predstavuje rafinovaný pohľad na estetiku sofistikovaného voľnočasového oblečenia. Je upletený z prvotriedneho kašmíru GCS (The Good Cashmere Standard®, pozn. redakcie), ktorý je teplý a luxusne mäkký. Rebrovaný golier so zipsom môžeš nosiť otvorený alebo ako vysoký golier. Pozri si tiež trendy tmavohnedú verziu – oba stoja 199 eur.
Polo Ralph Lauren Mesh-Knit Cotton Quarter-Zip Jumper – 215 €
Možno najväčšou klasikou v kategórii quarter-zip svetrov je práve model s ikonickým logom Polo Ralph Lauren na prednej strane.
Nadčasový štýl je vyrobený zo 100 % bavlny v tmavomodrom odtieni s jemne kontrastným vyšitým podpisom značky. Má štandardný rovný strih a golier so zapínaním na 1/4 zips. Univerzálny mužský kúsok stojí 215 eur vrátane doručenia. V ponuke je tiež čierna, tmavozelená aj svetlohnedá verzia za rovnakú cenu.
Officine Générale Tarek Zip Sweater – 285 €
Za 285 eur je v predaji elegantný vlnený model od francúzskej prémiovej značky Officine Générale. Tmavosivý sveter vyrobený z hrejivej 100 % merino vlny má telo a rukávy s charakteristickým anglickým rebrovním 1x1, ktoré je tiež na spodnom okraji a manžetách. Pôvodná cena bola 425 eur.
Frame Zip-Up Wool Sweater – 370 €
Veľmi podarený dizajn sme našli aj v produktovom portfóliu americkej značky Frame, ktorú nosia aj hviezdy NBA.
Sveter z jemnej vlnenej zmesi je navrhnutý so zapínaním na zips pre univerzálne vrstvenie a zakončený rebrovým lemovaním na golieri, manžetách a spodnom okraji pre čistý, štruktúrovaný vzhľad. Cena 370 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov aj spracovaniu. Okrem čierneho vyhotovenia je v ponuke tiež melanžová svetlosivá verzia.
Stone Island Zip-Up Jumper – 635 €
Náš predosledný tip padol na model od talianskej high-end značky Stone Island so zipsom a celoplošným rebrovaným vzorom, ktorý je vyrobený z mäkkej vlny s certifikátom RWS (The Responsible Wool Standard, pozn. redakcie).
Svetlý kúsok z dvoch rôznofarebných priadí je spracovaný technikou vanisé pre dosiahnutie hlbšieho dojmu rebrového vzoru a kontrastného umiestnenia farieb. Cena je 635 eur a v online obchode značky je tiež tmavozelená verzia.
Bottega Veneta Fleece Zip Sweatshirt – 1 200 €
Bodku za zoznamom dávame modelom z dielní módneho domu Bottega Veneta. Bavlnený sveter má štandardný rovný strih, telo v zelenom odtieni „Pine Green" a je vyrobený v Taliansku.
Minimalistický vzhľad s rebrovaným lemovaním a manžetami dopĺňa vysoký golier so zapínaním na zips a štítok s prírodným motívom a nápisom umiestnený na zadnej strane. Cena je 1 200 eur.