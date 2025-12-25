Zimná turistika má neopakovateľnú atmosféru, no zároveň aj jasné pravidlá. Vybrali sme overené lokality, ktoré fungujú aj počas chladných mesiacov a ku každej pridávame tip redakcie, kde si zimu užiješ naplno.
Zima vie byť na horách krutá, ale zároveň neuveriteľne fotogenická. Zamrznuté plesá, inverzie, ostrý vzduch a ticho, ktoré v lete nezažiješ. Práve preto je zimná turistika pre mnohých srdcovka. Má však jedno veľké „ale“, nie všade sa v zime smie. Najmä v Tatrách platí sezónna uzávera turistických chodníkov, ktorú sa oplatí poznať skôr, než si obuješ mačky a vyrazíš smerom nahor.
Poďme si preto urobiť jasno v tom, kde sa v zime môžeš túlať legálne, kam radšej neísť a kde si zimnú turistiku užiješ naplno aj bez porušenia pravidiel.