dnes 21. novembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:56

Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF

Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Zdroj: Aime Leon Dore
Richard Balog
Richard Balog
Vybrali sme modely, ktoré dokonale zahrejú aj zapôsobia na okolie.

Zima 2025 udrela v posledných dňoch v plnej sile a ty stále nemáš vyriešenú otázku, čo budeš nosiť v mínusových teplotách? Máme pre teba riešenie, ktoré spája funkčnosť s neodolateľným štýlom – páperové bundy.

Či už hľadáš minimalistický vzhľad, technické detaily, alebo luxus, tohtoročné kolekcie ponúkajú pestrú paletu možností, ktoré ťa spoľahlivo ochránia pred chladom aj snehom, a navyše vyzerajú výborne v mestskom prostredí.

V zozname TOP mužských páperových búnd sme sa zamerali na modely s rukopisom známych značiek ako Stone Island, Moncler, Arket, Kith, Polo Ralph Lauren alebo Canada Goose, ktoré stelesňujú rôzne prístupy k tradičnej vrchnej vrstve – od high-tech funkčnosti a vychytávok cez nadčasové línie až po preppy estetiku.

Nájdi si svoj nový obľúbený kúsok na zimu, ktorý odráža tvoju osobnosť a štýl obliekania.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla HOT kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Arket Upcycled Down Jacket 259 €

Značka Arket ponúka kvalitnú módu za férové ceny, čoho dokonalým príkladom sú páperové bundy v tohtoročnej sezónnej ponuke.

V našom zozname nájdeš dva modely vrátane čierneho prešívaného vyhotovenia s vysokým golierom, obojsmerným zipsom s légou, veľkými našitými vreckami s klopami a bočnými otvormi, ktoré slúžia na zohrievanie rúk. Výplň bundy je zo zmesi recyklovaného páperia a peria bez použitia chemikálií. Ak ti je blízka preppy estetika, neváhaj ani minútu.

Arket Upcycled Down Jacket
Zdroj: Arket

Arket Upcycled Down Sporty Jacket 259 €

Druhá páperová bunda od značky Arket má športový, nafúknutý strih. Je vyrobená z polyesterového plášťa a výplne zo zmesi recyklovaného páperia a peria. Funkčný mestský vzhľad v tmavohnedej farbe, ktorá je v trendoch, dopĺňa veľká kapucňa a hlboké vrecká. Elegantné detaily zahŕňajú obojsmerný zips, elastické manžety a nastaviteľný spodný lem.

K dispozícii je tiež čierna a oranžová verzia za rovnakú cenu.

Arket Upcycled Down Sporty Jacket
Zdroj: Arket

Aritzia The Super Puff™ Down Puffer Jacket 298 €

Páperová bunda Aritzia The Super Puff™ Down Puffer je navrhnutá, aby poskytovala teplo až do -30 °C.

Model má širšie ramená a dlhšie rukávy s maximalistickými proporciami, je vyplnený 100 % prémiovým páperím s plnivou silou 700+, ktoré poskytuje ultra teplú a ľahkú izoláciu. Plášť je vyrobený z materiálu cliMATTE™ – ripstopová tkanina s matným povrchom jemným na dotyk, ktorý je odolný voči vetru a odpudzuje vodu. Pochádza z japonskej továrne, ktorá sa špecializuje na funkčné tkaniny.

K dispozícii je v rôznych farbách – čiernej, tmavohnedej alebo zelenej.

Aritzia The Super Puff™ Down Puffer Jacket
Zdroj: Aritzia

Stüssy Micro Ripstop Down Jacket 360 €

Pre fanúšikov streetwearu máme tip v podobe páperovej bundy od kultovej značky Stüssy s celoplošnou potlačou „Digi Camo“ s decentným vyšitým logom na prednej strane.

Sezónna novinka je vyrobená z nylonového micro ripstopu v zeleno-hnedej schéme, má rovný strih s vysokým golierom, páperovú výplň s plnivou silou 800, bočné vrecká so skrytým zipsom, vnútorné vrecko a elastické manžety. Cena modelu je 360 eur a skvelo vyzerá aj v čiernej verzii.

Stüssy Micro Ripstop Down Jacket
Zdroj: Stüssy

about:blank Puffer Jacket 450 €

V cenovej kategórii do 500 eur nás zaujal ešte čierny model od britskej značky about:blank, ktorá je na vzostupe popularity, keď perfektne reaguje na súčasnú estetiku a potreby prevažne mladých klientov.

Bunda je vyrobená z kačacieho peria s plnivou silou 800 a má vonkajšie prešívanie v diamantovom vzore pre originálny vzhľad. Je vyrobená z odolného nylonového plášťa s priehľadnou podšívkou z recyklovaného nylonu a je určená na nosenie v chladnom počasí. Cena je 450 eur.

about:blank Puffer Jacket
Zdroj: about:blank
