dnes 3. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:37

OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík

OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk, @iversanns
Richard Balog
Richard Balog
Jesenné outfity našich influenceriek sú na svetovej úrovni.

Slovenky a Češky, ktoré sa venujú sociálnym sieťam v októbri dokázali, že majú vycibrený vkus a nápady, ktoré nemajú limity. 

Od sofistikovaných siluet po fresh mestské outfity, každá zo žien v tohtomesačnom výbere prináša svoj vlastný pohľad na aktuálne fashion trendy. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ HOT trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Michaela Procházka

Ak už nevieš, čo si máš obliecť každý deň do školy či práce, veríme, že outfit v od Michaely Procházka bude pre teba zaujímavou inšpiráciou. 

Kombo bordového trenčkotu z umelej kože, bielej prúžkovanej košele s kravatou, klasických modrých džínsov v zvonovom strihu a čiernych čižiem na úzkych podpätkoch, je pastvou pre oči. Zároveň sa tento outfit hodí do mestského prostredia. Mimochodom, Michaela vyskladala celú siluetu z modelov od značky Reserved. 

Michaela Procházka
Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Ivana Mentlová

Chválou nebudeme šetriť ani pri pohľade na outfit Ivany Mentlovej.

Česká návrhárka, ktorej modely nosí množstvo uznávaných módnych influenceriek, si tentoraz získala našu pozornosť vďaka minimalistickému vzhľadu s džínsovými šatami. Maxi dlhý model s vintage efektom má krásny strih s asymetrickými líniami a detailmi, vďaka čomu perfektne vynikol v jednoduchej kombinácii s elegantnou obuvou na vysokých podpätkoch so šperkami Bvlgari. 

Ivana Mentlová
Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Zuzana Stráská & Barbora Franeková

O svojom dokonalom vkuse nás v októbri presvedčili tiež Zuzana Stráská a Barbora Franeková, ktoré boli ozdobou udalosti Top Session v Bratislave.

Obe mali na sebe oblečené nové modely z kolekcie jeseň/zima 2025 od značky H&M Studio, pričom každá vyzerala úplne inak. Zuzana vyzerala v sivom obleku s jemným vzorom v kombinácii s bielou košeľou a kravatou ako úspešná šéfka medzinárodného korporátu. Naopak, Barbora zvolila mestské kúsky – svetlomodrú košeľu, čipkované šortky, tmavé sako a vysoké kožené čižmy s prackami do polovice stehien. 

Zuzana Stráská, Barbora Franeková
Zdroj: Instagram/@zuzanastraska, @barborafranekova

Natália Selveková

Na udalosti Top Session v honosných priestoroch Pisztoryho paláca žiarila aj Natália Selveková, ktorá stojí za beauty produktmi Envy Therapy, respektíve Sympl. 

Na fotografii nižšie má oblečený úzky model šiat s vysokým golierom, zaujímavým detailom a dĺžkou až po zem v kombinácii s béžovým sakom, šperkami a kabelkou do ruky v prenikavom oranžovom odtieni z ateliéru Goyard.

Natália Selveková
Zdroj: Instagram/@natalia.envy

Sisa Križanová

Dokonalý jesenný outfit ukázala v októbri Sisa Križanová.

Bývalá modelka má jeden z najlepších módnych vkusov spomedzi slovenských a českých influenceriek, keď perfektne kombinuje minimalistické modely od cenovo dostupných značiek, módnych domov aj slovenských ateliérov. V tomto prípade oceňujeme krátky vlnený trenčkot s opaskom a jemným štvorčekovaným vzorom NEHERA, svetlý rolák aj čierne nohavice v zvonovom strihu. 

Sisa Križanová
Zdroj: Instagram/@sisa_kr
Miroslava Dobiš & Ivana Gáborík 

V skvelej nálade a v perfektných outfitoch prišli na prehliadku slovenského návrhára Pavla Dendisa v Bratislave Miroslava Dobiš a Ivana Gáborík. 

Zatiaľ čo módna influencerka a autorka metódy obliekania Kapsula mala na sebe oblečený elegantný biely kostým, ktorý pozostával z minimalistického saka s predĺženou líniou a zvonových nohavíc, tak známa tanečnica stavila na čierno-sivú kombináciu s originálnou bundou s opaskom a ladiacimi zvonovými nohavicami. Obe doplnili outfity o luxusné doplnky a decentné šperky. 

Miroslava Dobiš, Ivana Gáborík
Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk, @iversanns

Ema Fajnor

V októbri nás opäť zaujala Ema Fajnor, ktorú môžeš poznať ako influencerku aj porotkyňu v módnej šou. 

Na návštevu múzea vo Viedni zvolila Ema sofistikovaný outfit, ktorý tvoril pletený vrch s polovičnými rukávmi a vysokým golierom, sivú pletenú sukňu, vzorované pančuchy a čierne gumáky s logom Chanel. Ako doplnky využila náhrdelník od Vivienne Westwood a koženú kabelku z dielní módneho domu Dior. 

Ema Fajnor
Zdroj: Instagram/@emafajnor

Teri Pallová

Premiéru v zozname TOP outfitov Sloveniek a Češiek má tento mesiac Teri Pallová v čiernej siluete.

Influencerka, ktorá tvorí pár so Separom, privítala jeseň v bunde s opaskom v páse z umelej kože zo Zary, minisukni a čižmách Chanel. Ako doplnok zvolila slnečné okuliare s tmavými sklami a malú kabelku Louis Vuitton s monogramom. Nemáme výhrady, outfit ako z Matrixu je stvorený na aktuálnu sezónu. 

Teri Pallová
Zdroj: Instagram/@teri.pallova

Jana Tomas

Jesenné počasie ako z pohľadnice si užila počas svojej októbrovej návštevy Paríža influencerka Jana Tomas, ktorá tvorí aj módu pod vlastnou rovnomennou značkou

Kombinácia tmavohnedého vlneného kabátu s dĺžkou pod kolená s bielym tričkom a klasickými modrými džínsami v rovnom strihu je nadčasová a vždy bude skvelá. Janu chválime aj za výber doplnkov – béžovej koženej kabelky od značky Coccinelle, vzorovanej šatky, ktorá ozvláštnila siluetu, aj oversized slnečných okuliarov. 

Jana Tomas
Zdroj: Instagram/@janatini

Andy Csinger

Babie leto v talianskej Puglii vyzeralo inak ako v našich zemepisných šírkach a Andy Csinger si užívala slnečné lúče napríklad v taktom fresh outfite v biznis štýle. 

Tmavohnedú semišovú bundu značky Source Unknown zladila so svetlomodrou košeľou, elegantnými sivými nohavicami, obuvou s otvorenou pätou z dielní módneho domu Saint Laurent, hodinkami Rolex a ladiacou kabelkou s logom Prada. 

Andy Csinger
Zdroj: Instagram/@andicsinger

Andy Csinger si získala našu priazeň aj vďaka druhému outfitu, ktorý je v úplne odlišnom štýle.

Populárna influencerka zapózovala na terase v komfortnej pletenej súprave v tmavozelenej farbe od značky Vival Studios, ktorú zladila s teniskami od módneho domu Gucci, hnedými slnečnými okuliarmi a sivou vlnenou šatkou z dielní značky by Aylin Koenig. Cool kombinácia ako stvorená deň v meste s rôznymi aktivitami. 

Andy Csinger
Zdroj: Instagram/@andicsinger

BONUS

Janka Slačková

Moderátorka a influencerka Janka Slačková vyrazila do púšte v Katare v ľahkej bielej siluete, ktorú tvorila ľanová košeľa a nohavice v kombinácii s podprsenkovým topom. Bavia nás detaily v podobe vzorovanej šatky na hlave aj slnečných okuliarov od značky Ray-Ban. 

Janka Slačková
Zdroj: Instagram/@jankasla
