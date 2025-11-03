OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík

Jesenné outfity našich influenceriek sú na svetovej úrovni.
Slovenky a Češky, ktoré sa venujú sociálnym sieťam v októbri dokázali, že majú vycibrený vkus a nápady, ktoré nemajú limity.
Od sofistikovaných siluet po fresh mestské outfity, každá zo žien v tohtomesačnom výbere prináša svoj vlastný pohľad na aktuálne fashion trendy.
Michaela Procházka
Ak už nevieš, čo si máš obliecť každý deň do školy či práce, veríme, že outfit v od Michaely Procházka bude pre teba zaujímavou inšpiráciou.
Kombo bordového trenčkotu z umelej kože, bielej prúžkovanej košele s kravatou, klasických modrých džínsov v zvonovom strihu a čiernych čižiem na úzkych podpätkoch, je pastvou pre oči. Zároveň sa tento outfit hodí do mestského prostredia. Mimochodom, Michaela vyskladala celú siluetu z modelov od značky Reserved.
Ivana Mentlová
Chválou nebudeme šetriť ani pri pohľade na outfit Ivany Mentlovej.
Česká návrhárka, ktorej modely nosí množstvo uznávaných módnych influenceriek, si tentoraz získala našu pozornosť vďaka minimalistickému vzhľadu s džínsovými šatami. Maxi dlhý model s vintage efektom má krásny strih s asymetrickými líniami a detailmi, vďaka čomu perfektne vynikol v jednoduchej kombinácii s elegantnou obuvou na vysokých podpätkoch so šperkami Bvlgari.
Zuzana Stráská & Barbora Franeková
O svojom dokonalom vkuse nás v októbri presvedčili tiež Zuzana Stráská a Barbora Franeková, ktoré boli ozdobou udalosti Top Session v Bratislave.
Obe mali na sebe oblečené nové modely z kolekcie jeseň/zima 2025 od značky H&M Studio, pričom každá vyzerala úplne inak. Zuzana vyzerala v sivom obleku s jemným vzorom v kombinácii s bielou košeľou a kravatou ako úspešná šéfka medzinárodného korporátu. Naopak, Barbora zvolila mestské kúsky – svetlomodrú košeľu, čipkované šortky, tmavé sako a vysoké kožené čižmy s prackami do polovice stehien.
Natália Selveková
Na udalosti Top Session v honosných priestoroch Pisztoryho paláca žiarila aj Natália Selveková, ktorá stojí za beauty produktmi Envy Therapy, respektíve Sympl.
Na fotografii nižšie má oblečený úzky model šiat s vysokým golierom, zaujímavým detailom a dĺžkou až po zem v kombinácii s béžovým sakom, šperkami a kabelkou do ruky v prenikavom oranžovom odtieni z ateliéru Goyard.
Sisa Križanová
Dokonalý jesenný outfit ukázala v októbri Sisa Križanová.
Bývalá modelka má jeden z najlepších módnych vkusov spomedzi slovenských a českých influenceriek, keď perfektne kombinuje minimalistické modely od cenovo dostupných značiek, módnych domov aj slovenských ateliérov. V tomto prípade oceňujeme krátky vlnený trenčkot s opaskom a jemným štvorčekovaným vzorom NEHERA, svetlý rolák aj čierne nohavice v zvonovom strihu.
Miroslava Dobiš & Ivana Gáborík
V skvelej nálade a v perfektných outfitoch prišli na prehliadku slovenského návrhára Pavla Dendisa v Bratislave Miroslava Dobiš a Ivana Gáborík.
Zatiaľ čo módna influencerka a autorka metódy obliekania Kapsula mala na sebe oblečený elegantný biely kostým, ktorý pozostával z minimalistického saka s predĺženou líniou a zvonových nohavíc, tak známa tanečnica stavila na čierno-sivú kombináciu s originálnou bundou s opaskom a ladiacimi zvonovými nohavicami. Obe doplnili outfity o luxusné doplnky a decentné šperky.
Ema Fajnor
V októbri nás opäť zaujala Ema Fajnor, ktorú môžeš poznať ako influencerku aj porotkyňu v módnej šou.
Na návštevu múzea vo Viedni zvolila Ema sofistikovaný outfit, ktorý tvoril pletený vrch s polovičnými rukávmi a vysokým golierom, sivú pletenú sukňu, vzorované pančuchy a čierne gumáky s logom Chanel. Ako doplnky využila náhrdelník od Vivienne Westwood a koženú kabelku z dielní módneho domu Dior.
Teri Pallová
Premiéru v zozname TOP outfitov Sloveniek a Češiek má tento mesiac Teri Pallová v čiernej siluete.
Influencerka, ktorá tvorí pár so Separom, privítala jeseň v bunde s opaskom v páse z umelej kože zo Zary, minisukni a čižmách Chanel. Ako doplnok zvolila slnečné okuliare s tmavými sklami a malú kabelku Louis Vuitton s monogramom. Nemáme výhrady, outfit ako z Matrixu je stvorený na aktuálnu sezónu.
Jana Tomas
Jesenné počasie ako z pohľadnice si užila počas svojej októbrovej návštevy Paríža influencerka Jana Tomas, ktorá tvorí aj módu pod vlastnou rovnomennou značkou.
Kombinácia tmavohnedého vlneného kabátu s dĺžkou pod kolená s bielym tričkom a klasickými modrými džínsami v rovnom strihu je nadčasová a vždy bude skvelá. Janu chválime aj za výber doplnkov – béžovej koženej kabelky od značky Coccinelle, vzorovanej šatky, ktorá ozvláštnila siluetu, aj oversized slnečných okuliarov.
Andy Csinger
Babie leto v talianskej Puglii vyzeralo inak ako v našich zemepisných šírkach a Andy Csinger si užívala slnečné lúče napríklad v taktom fresh outfite v biznis štýle.
Tmavohnedú semišovú bundu značky Source Unknown zladila so svetlomodrou košeľou, elegantnými sivými nohavicami, obuvou s otvorenou pätou z dielní módneho domu Saint Laurent, hodinkami Rolex a ladiacou kabelkou s logom Prada.
Andy Csinger si získala našu priazeň aj vďaka druhému outfitu, ktorý je v úplne odlišnom štýle.
Populárna influencerka zapózovala na terase v komfortnej pletenej súprave v tmavozelenej farbe od značky Vival Studios, ktorú zladila s teniskami od módneho domu Gucci, hnedými slnečnými okuliarmi a sivou vlnenou šatkou z dielní značky by Aylin Koenig. Cool kombinácia ako stvorená deň v meste s rôznymi aktivitami.
BONUS
Janka Slačková
Moderátorka a influencerka Janka Slačková vyrazila do púšte v Katare v ľahkej bielej siluete, ktorú tvorila ľanová košeľa a nohavice v kombinácii s podprsenkovým topom. Bavia nás detaily v podobe vzorovanej šatky na hlave aj slnečných okuliarov od značky Ray-Ban.