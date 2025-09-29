Elegancia, streetwear, luxus aj sexepíl. Pozri si najlepšie outfity za posledný mesiac.
OUTFIT CHECK známych osobností zo Slovenska a z Česka je späť. Tentoraz sme vybrali 11 najlepších mužských aj ženských lookov, ktoré sme videli v septembri. Tešiť sa môžeš na fresh stylingy od mien ako David Luu, Manene Yaksha, Karolína Chomisteková, Ivana Gáborík, Ivana Mentlová či Zorka Hejdová. Rozhodne sa je na čo pozerať.
David Luu
David Luu patrí medzi najúspešnejších youtuberov v Česku, vďaka čomu má nadviazaných množstvo spoluprác, ako napríklad s obchodom Footshop, ktorý rodáka z Mostu zásobuje fresh oblečením a obuvou.
Outfit nižšie vyskladal Luu z bieleho trička s výrazným grafickým motívom od high-end značky RHUDE, čiernych nohavíc v širokom strihu a tenisiek Y-3 Nizza Low. Pohodlný mestský vzhľad doplnil o luxusné hodinky od značky Rolex.
Filip Vaněk
Najvyhľadávanejší český stylista Filip Vaněk na svoj Instagram pravidelne pridáva skvelú módnu inšpiráciu pre mužov v podobe vlastných outfitov, ktoré neuvidíš na každom.
Na fotografii nižšie má oblečenú fresh košeľovú bundu z poslednej kolekcie značky My Dear Clothing, ktorú vedie Zbyněk Štandera, v kombinácii s basic bielym tričkom, tmavomodrými džínsami a cool doplnkami. Najvýraznejšie sú šperky – od náramku Cartier, cez zlaté prstene až po hodinky Rolex na zápästí. Siluetu však skvelo dopĺňa aj zeleno-červená šiltovka, okuliare s hranatým rámom a v neposlednom rade tiež luxusná čierna kabelka Hermès.
TK27
TK27 a.k.a. Tomáš Kučera patrí medzi našich obľúbených českých raperov a o svojich kvalitách nás presvedčil aj na novom albume skupiny 58G s názvom ZA 5 DVANÁCT.
Bývalý profesionálny futbalista má na rozdiel od väčšiny kolegov z domácej scény decentný módny vkus, ktorým sa môžeš inšpirovať aj v rámci každodenných outfitov. Kombinácia odolnej bundy z technických tkanín od značky C.P. Company, basic šiltovky a džínsov je ako stvorená na nadchádzajúcu jesennú sezónu.
P. S. Pozri si náš videorozhovor s TK27, ktorý pripravila česká redakcia.