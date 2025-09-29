Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:51
Richard Balog

OUTFIT CHECK slovenských a českých celebrít. Inšpiruj sa stylingom od Ivany Mentlovej či Yakshu

OUTFIT CHECK slovenských a českých celebrít. Inšpiruj sa stylingom od Ivany Mentlovej či Yakshu
Zdroj: Instagram/@ivanamentlova, @realdavidluu
MÓDA MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Elegancia, streetwear, luxus aj sexepíl. Pozri si najlepšie outfity za posledný mesiac.

OUTFIT CHECK známych osobností zo Slovenska a z Česka je späť. Tentoraz sme vybrali 11 najlepších mužských aj ženských lookov, ktoré sme videli v septembri. Tešiť sa môžeš na fresh stylingy od mien ako David Luu, Manene Yaksha, Karolína Chomisteková, Ivana Gáborík, Ivana Mentlová či Zorka Hejdová. Rozhodne sa je na čo pozerať.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných známych tvárí, ale tiež náhodné stylingy z ulice a eventov v našich končinách, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach 30. augusta 2025 o 7:00

David Luu

David Luu patrí medzi najúspešnejších youtuberov v Česku, vďaka čomu má nadviazaných množstvo spoluprác, ako napríklad s obchodom Footshop, ktorý rodáka z Mostu zásobuje fresh oblečením a obuvou.

Outfit nižšie vyskladal Luu z bieleho trička s výrazným grafickým motívom od high-end značky RHUDE, čiernych nohavíc v širokom strihu a tenisiek Y-3 Nizza Low. Pohodlný mestský vzhľad doplnil o luxusné hodinky od značky Rolex.

David Luu
Zdroj: Instagram/@realdavidluu

Filip Vaněk

Najvyhľadávanejší český stylista Filip Vaněk na svoj Instagram pravidelne pridáva skvelú módnu inšpiráciu pre mužov v podobe vlastných outfitov, ktoré neuvidíš na každom.

Na fotografii nižšie má oblečenú fresh košeľovú bundu z poslednej kolekcie značky My Dear Clothing, ktorú vedie Zbyněk Štandera, v kombinácii s basic bielym tričkom, tmavomodrými džínsami a cool doplnkami. Najvýraznejšie sú šperky – od náramku Cartier, cez zlaté prstene až po hodinky Rolex na zápästí. Siluetu však skvelo dopĺňa aj zeleno-červená šiltovka, okuliare s hranatým rámom a v neposlednom rade tiež luxusná čierna kabelka Hermès.

Filip Vaněk
Zdroj: Instagram/@filipvanek

TK27

TK27 a.k.a. Tomáš Kučera patrí medzi našich obľúbených českých raperov a o svojich kvalitách nás presvedčil aj na novom albume skupiny 58G s názvom ZA 5 DVANÁCT.

Bývalý profesionálny futbalista má na rozdiel od väčšiny kolegov z domácej scény decentný módny vkus, ktorým sa môžeš inšpirovať aj v rámci každodenných outfitov. Kombinácia odolnej bundy z technických tkanín od značky C.P. Company, basic šiltovky a džínsov je ako stvorená na nadchádzajúcu jesennú sezónu.

P. S. Pozri si náš videorozhovor s TK27, ktorý pripravila česká redakcia.

TK27
Zdroj: Instagram/@kuceratomas27
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Foto: Instagram
Náhľadový obrázok: Instagram/@ivanamentlova, @realdavidluu
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
včera o 17:00
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 hodinami
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
pred 3 hodinami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 3 dňami
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
dnes o 11:30
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ashley Sienna, Kanaďanka so slovenskou krvou, očarila svojou hudbou Severnú Ameriku. „Môžeš byť éterická aj slobodná“ (Rozhovor)
včera o 16:00
Storky
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Lifestyle news
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka pred 8 minútami
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour pred 54 minútami
VIDEO: Čína otvorila najvyšší most sveta. Autá jazdia viac ako 600 metrov nad riekou pred hodinou
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť pred 2 hodinami
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu? pred 3 hodinami
Prichádza Casa Amor, ktorá preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila dnes o 11:10
Luca Brassi sa dištancuje od festivalu Zrće. Ako dôvod uviedol genocídu Srbov dnes o 10:39
VIDEO: Zápasník z Egypta zvládol nemožné. Svojimi zubami potiahol loď s hmotnosťou 700 ton dnes o 09:38
Obrovský úspech pre slovenský tenis: Leon Sloboda získal zlato na ME do 16 rokov dnes o 08:54
Spravodajstvo
Rusko Vojna na Ukrajine Česko Medvede na Slovensku
Viac
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred hodinou
Jiří Mádl: Rusi si z našich milovaných susedov zo Slovenska spravili laboratórium
pred hodinou
Bude mať Rusko vlastný Big Mac či McNuggets? McDonald's príde čoskoro o ochranné známky
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
Zahraničné
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
včera o 17:00
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
pred 54 minútami
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
V spolupráci
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
23. 9. 2025 10:00
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
pred 3 hodinami
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
pred 3 dňami
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
25. 9. 2025 14:03
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Hry
pred 2 dňami
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
pred 2 dňami
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
25. 9. 2025 13:02
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť
Filmy
pred 2 hodinami
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť
pred 2 hodinami
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
pred 4 dňami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hádanky pre deti, ktoré nielen zabavia. Podporia rozvoj myslenia aj učenie
Zaujímavosti
pred 12 minútami
Hádanky pre deti, ktoré nielen zabavia. Podporia rozvoj myslenia aj učenie
pred 12 minútami
Ako zabaviť menšie deti a zároveň podporiť ich fantáziu a logické myslenie?
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa stretla s Annou Wintour
pred 52 minútami
Ak si z Humenného, zbystri pozornosť. V tvojom meste vyrástlo nové moderné športovisko, ktoré ťa zaručene rozhýbe
PR správa
Ak si z Humenného, zbystri pozornosť. V tvojom meste vyrástlo nové moderné športovisko, ktoré ťa zaručene rozhýbe
pred hodinou
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
pred 2 hodinami
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku
včera o 14:04
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
pred 3 dňami
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
pred 2 dňami
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 3 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
včera o 08:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia