dnes 12. januára 2026 o 16:30
Čas čítania 3:11

Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov?

Rubicon je bez majetku a peňazí, rozhodol súd. Čo to znamená pre majiteľov lístkov?
Zdroj: Rubicon festival
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Pre tisíce fanúšikov to znamená tvrdú realitu.

Festival Rubicon, ktorý sľuboval príchod Kanyeho Westa na Slovensko, sa napokon skončil fiaskom. Okresný súd v Nitre koncom decembra rozhodol, že spoločnosť Company RV, ktorá festival organizovala, nemá žiadny majetok, a preto zastavil jej konkurz. Prakticky to znamená, že firma nemá z čoho zaplatiť svoje dlhy – ani fanúšikom, ani investorom.

V súvislosti s týmto verdiktom sme oslovili advokátky Lenku Markovú a Lenku Erdős z advokátskej kancelárie Legal Mates s. r. o., aby vysvetlili, čo rozhodnutie znamená pre ľudí, ktorí čakajú na vrátenie peňazí. Konateľa spoločnosti Company RV Huga Vargu sme kontaktovali opakovane, no ani po viacerých osloveniach nám neposkytol žiadne stanovisko.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo súd zastavil konkurz Rubiconu a čo znamená, že firma je „nemajetná“.
  • Aká je reálna šanca fanúšikov dostať späť peniaze za lístky.
  • Čo môžu poškodení ešte právne urobiť a aké majú možnosti.
  • Prečo je predaj pohľadávky takmer nemožný a prečo ju nikto nechce kúpiť.
  • Či nesú zodpovednosť aj konkrétni ľudia za firmou, nie len samotná spoločnosť.

Firma nemá žiadny majetok

Predbežný správca poverený súdom preveroval, či má Company RV aspoň nejaký majetok – bankové účty, autá, nehnuteľnosti či iné hodnoty. Oslovil banky, kataster, daňový úrad, políciu aj exekútora. Okresný súd Nitra vo svojom uznesení uvádza, že spoločnosť „nevlastní žiadne motorové vozidlá, nie je vlastníkom nehnuteľností a na bankových účtoch má nulový zostatok.“

Dokonca ani pohľadávka voči daňovému úradu nemala podľa súdu reálnu hodnotu, keďže „ju nemožno zaradiť do majetku dlžníka“. Na základe toho súd dospel k záveru, že „hodnota majetku dlžníka nedosahuje ani 6 500 eur“, čo je zákonné minimum potrebné na vedenie konkurzu.

„Súd týmto konštatoval, že Company RV je úplne nemajetná – nemá peniaze, účty, autá ani iný majetok, z ktorého by sa dali zaplatiť aspoň základné náklady konkurzu. Štát teda konkurz ani nezačne, lebo by ho nemal z čoho financovať,“ hovoria advokátky. 

Pre fanúšikov ide o veľmi zlú správu

Pre ľudí, ktorí si kúpili lístky, ide o zásadný zlom. Firma, ktorá im dlhuje peniaze, je oficiálne prázdna. „Pravdepodobnosť vrátenia peňazí za zakúpené lístky je nízka,“ hovoria.

Aj keby sa v budúcnosti objavil nejaký majetok, fanúšikovia by stáli na konci poradia. „V konkurze sa vždy najskôr uspokojujú pohľadávky proti podstate – správca, dane a odvody. Ak majetok nestačí ani na tieto základné výdavky, na fanúšikov už nezostane vôbec nič.“ 

Dá sa ešte niečo robiť?

Aj keď je situácia pre fanúšikov veľmi zlá, právne možnosti ešte úplne nezanikli. „Každý veriteľ má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konkurzu,“ vysvetľuje advokátska kancelária Legal Mates. „Odvolací súd môže konkurz vyhlásiť buď vtedy, ak zistí chybu v rozhodnutí, alebo ak veriteľ, ktorý sa odvolá, zloží preddavok na náklady konkurzu vo výške 6 500 eur,“ hovoria advokátky.

Ak sa nikto neodvolá, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a spoločnosť Company RV vymažú z obchodného registra. Tým firma definitívne zanikne a fanúšikovia už nebudú mať voči komu svoje nároky uplatňovať.

Vstupenka má stále právny význam

Aj keď dnes fanúšikom peniaze neprinesie, lístok ešte úplne nestratil význam. „Vstupenka je dokladom o existujúcej pohľadávke. Ako nástroj na získanie peňazí je síce momentálne neúčinná, ale odporúčame si ju ponechať pre prípad, že by sa objavil majetok alebo by sa riešila osobná zodpovednosť,“ vysvetľujú advokátky z Legal Mates.

Predaj pohľadávky je skôr teória než realita

Zákon síce umožňuje pohľadávku predať, napríklad inkasnej firme, no pri Rubicone je to podľa nich skôr ilúzia: „Inkasné spoločnosti kupujú len pohľadávky, pri ktorých existuje reálna šanca ich vymôcť. Pohľadávka voči firme, ktorú súd označil za nemajetnú, je z pohľadu trhu vo väčšine prípadov fakticky bezcenná.“ 

Zodpovednosť ľudí za firmou stále existuje

Aj keď firma nemá majetok, nie je vylúčené, že by sa zodpovednosť presunula na konkrétnych ľudí. „Ak by sa preukázalo, že došlo k podvodu, poškodeniu veriteľov alebo účelovým prevodom majetku, je možné domáhať sa náhrady škody aj priamo voči fyzickým osobám,“ hovoria.

Ticketportal fanúšikov nezachráni

Mnohí fanúšikovia dúfali, že nákup lístkov cez Ticketportal im dá väčšiu ochranu. Podľa právnikov to však neplatí: „Platformy ako Ticketportal sú len sprostredkovatelia, nie organizátori podujatia. Ak už peniaze poslali organizátorovi, nemajú povinnosť ich vracať zo svojich vlastných zdrojov.“ 

To znamená, že aj keď si fanúšik kúpil lístok cez oficiálnu platformu, jeho nárok smeruje voči organizátorovi, v tomto prípade Company RV. Výnimkou môže byť len prípad, ak si zákazník kúpil aj poistenie vstupenky.

Organizátori tvrdili, že koncert platí 

Organizátori Rubiconu ešte v novembri na sociálnej sieti zverejnili vyhlásenie, v ktorom priznali, že projekt zasiahli vážne finančné problémy a vysvetľovali, prečo sa festival na Slovensku neuskutočnil.

Zároveň však tvrdili, že Rubicon nekončí. Podľa ich slov z novembra má koncert Kanyeho Westa naďalej platiť, len hľadájú nové miesto aj nový termín. Organizátori vyhlásili, že plánujú pokračovať v spolupráci s novým promotérom a presunúť podujatie do iného mesta.

Vo vyhlásení zároveň zdôraznili, že sa chcú najskôr sústrediť na vyriešenie všetkých otvorených otázok a na obnovenie dôvery fanúšikov, ktorých situácia okolo festivalu výrazne zasiahla.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa RUBICON FESTIVAL (@rubiconfestival)

RUBICON
Zdroj: RUBICON FESTIVAL / propagační materiál
RUBICON SPRÁVY Z DOMOVA
