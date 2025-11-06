Kategórie
včera 6. novembra 2025 o 20:35
Hana Divišová

Organizátori Rubicon Festivalu prehovorili. Koncert Kanyeho Westa sa vraj uskutoční, plánujú náhradný termín

Organizátori Rubicon Festivalu prehovorili. Koncert Kanyeho Westa sa vraj uskutoční, plánujú náhradný termín
Na instagramovom profile zverejnili vyhlásenie, v ktorom priznávajú finančné problémy a vysvetľujú dôvody, prečo sa podujatie neuskutočnilo.

Organizátori Rubicon Festivalu sa konečne vyjadrili k celému podujatiu, ktoré sa malo tento rok uskutočniť na Slovensku. Fanúšikovia čakali na ich reakciu celé mesiace. Podľa vyhlásenia koncert Kanyeho Westa stále platí – aktuálne sa preň hľadá nové miesto konania.

Na oficiálnom instagramovom profile festivalu zverejnili rozsiahly post, v ktorom okrem iného uviedli, že značka Rubicon nekončí a chystá sa náhradný termín v novom meste v spolupráci s novým promotérom. Organizátori zároveň priznali finančné problémy, ktoré projekt výrazne ovplyvnili.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa RUBICON FESTIVAL (@rubiconfestival)

Rubicon bude podľa nich pokračovať, no momentálne sa sústreďuje na vyriešenie všetkých otvorených otázok a na opätovné získanie dôvery fanúšikov.

Čo sa týka vrátenia peňazí za lístky, organizátori tvrdia, že peniaze neprepadli – sú vraj kryté dohodou s investorom a refundácie sa v súčasnosti riešia cez Ticketportal.

