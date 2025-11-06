Na instagramovom profile zverejnili vyhlásenie, v ktorom priznávajú finančné problémy a vysvetľujú dôvody, prečo sa podujatie neuskutočnilo.
Organizátori Rubicon Festivalu sa konečne vyjadrili k celému podujatiu, ktoré sa malo tento rok uskutočniť na Slovensku. Fanúšikovia čakali na ich reakciu celé mesiace. Podľa vyhlásenia koncert Kanyeho Westa stále platí – aktuálne sa preň hľadá nové miesto konania.
Na oficiálnom instagramovom profile festivalu zverejnili rozsiahly post, v ktorom okrem iného uviedli, že značka Rubicon nekončí a chystá sa náhradný termín v novom meste v spolupráci s novým promotérom. Organizátori zároveň priznali finančné problémy, ktoré projekt výrazne ovplyvnili.
Rubicon bude podľa nich pokračovať, no momentálne sa sústreďuje na vyriešenie všetkých otvorených otázok a na opätovné získanie dôvery fanúšikov.
Čo sa týka vrátenia peňazí za lístky, organizátori tvrdia, že peniaze neprepadli – sú vraj kryté dohodou s investorom a refundácie sa v súčasnosti riešia cez Ticketportal.