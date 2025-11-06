Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
včera 6. novembra 2025 o 18:54
Čas čítania 0:38
Hana Divišová

Zomrela psia módna ikona Tika. Talianskeho chrtíka sledovali milióny ľudí po celom svete

Zomrela psia módna ikona Tika. Talianskeho chrtíka sledovali milióny ľudí po celom svete
Zdroj: Instagram/@tikatheiggy
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na Instagrame mala viac ako 1,6 milióna sledovateľov, na TikToku vyše 3 milióny.

Zomrel virálny psík Tika the Iggy. Tento taliansky chrtík z Montrealu, ktorého módne kreácie si všimol aj časopis Vogue, sa stal ikonou internetu. Na Instagrame ho sledovalo viac ako 1,6 milióna fanúšikov a na TikToku viac ako 3,1 milióna. Tika zomrela vo veku 14 rokov.

Fanúšikovia ju prezývali „Anna Wintour medzi psami“. Jej majitelia sa s ňou rozlúčili dojímavým odkazom: „Tika, naozaj sme si mysleli, že budeš žiť večne. Mysleli sme si, že máme viac času, ale sú veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Naše srdcia sú zničené,“ napísali

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa tika the iggy (@tikatheiggy)

Tika sa stala ikonou štýlu počas pandémie, keď svojimi outfitmi prinášala ľuďom radosť a pripomínala, že móda môže byť zábavná aj v ťažkých časoch.

Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? 6. novembra 2025 o 18:00

Podľa majiteľov mala dva nádory na pečeni, ktoré sa veterinári pokúsili odstrániť operáciou. Zákrok sa síce podaril, no po pár dňoch doma sa jej zdravotný stav zhoršil a jej telo to už nezvládlo.

Odporúčané
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky 6. novembra 2025 o 18:07
Odporúčané
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur 6. novembra 2025 o 16:44
Odporúčané
Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť 6. novembra 2025 o 15:39
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DOMÁCE ZVIERATÁ
Odporúčame
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky e
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
pred 2 dňami
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? e
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) e
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
včera o 07:30
Storky
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Lifestyle news
Organizátori Rubicon Festivalu prehovorili. Koncert Kanyeho Westa sa vraj uskutoční, plánujú náhradný termín pred 3 hodinami
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra včera o 19:07
Zomrela psia módna ikona Tika. Talianskeho chrtíka sledovali milióny ľudí po celom svete včera o 18:54
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky včera o 18:07
Apple chystá lacnejší MacBook. Bude mať čip z iPhonu a cenu približne 850 eur včera o 16:44
Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť včera o 15:39
VIDEO: Alexander Ovečkin prepísal históriu 900. gólom v kariére. Brankár sa puk pokúsil schovať ako suvenír včera o 12:33
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália včera o 11:34
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti včera o 10:21
Spravodajstvo
Dopravné správy Vláda Roberta Fica Polícia SR Rusko
Viac
Slovenská firma s 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
včera o 19:52
Klenoty z Louvru chceli vraj predať aj na Slovensku. Bezpečnostná firma odhalila zákulisie krádeže
včera o 19:11
Slovensko sa zapojí do testovania digitálneho eura. Čo to znamená pre občanov?
včera o 18:22

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
pred 2 dňami
V Houstone si bez auta neškrtneš: MHD funguje obmedzene a všetko je od ruky. Chodiť pešo je adrenalínový šport (BARBARA V TEXASE)
V Houstone si bez auta neškrtneš: MHD funguje obmedzene a všetko je od ruky. Chodiť pešo je adrenalínový šport (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
včera o 07:30
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália
Na Maldivách zakázali fajčenie celej generácii. Mnohí si tu už nezapália
včera o 11:34
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
pred 2 dňami
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Zdravie Všetko
Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných
Duševné zdravie
pred 2 dňami
Odporúčané
Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných
pred 2 dňami
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
28. 10. 2025 12:07
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
27. 10. 2025 17:00
Viac z Tech Všetko
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
Software
pred 4 dňami
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
pred 4 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Musk oficiálne spustil Grokipediu. Je postavená na AI a konkurovať má Wikipedii
28. 10. 2025 8:36

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Osobnosti
včera o 19:07
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
včera o 19:07
Novinky budú dostupné už 12. novembra na oficiálnej stránke Rhode.
V Houstone si bez auta neškrtneš: MHD funguje obmedzene a všetko je od ruky. Chodiť pešo je adrenalínový šport (BARBARA V TEXASE)
V Houstone si bez auta neškrtneš: MHD funguje obmedzene a všetko je od ruky. Chodiť pešo je adrenalínový šport (BARBARA V TEXASE)
včera o 19:00
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
včera o 18:07
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu?
včera o 18:00
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
Festival vína, kávy, poriadny rave aj Mozart. Bratislava má pred sebou víkend plný kontrastov (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
pred 2 dňami
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
pred 2 dňami
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
pred 2 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
pred 3 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
včera o 11:00
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
pred 2 dňami
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 4 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia