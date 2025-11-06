Na Instagrame mala viac ako 1,6 milióna sledovateľov, na TikToku vyše 3 milióny.
Zomrel virálny psík Tika the Iggy. Tento taliansky chrtík z Montrealu, ktorého módne kreácie si všimol aj časopis Vogue, sa stal ikonou internetu. Na Instagrame ho sledovalo viac ako 1,6 milióna fanúšikov a na TikToku viac ako 3,1 milióna. Tika zomrela vo veku 14 rokov.
Fanúšikovia ju prezývali „Anna Wintour medzi psami“. Jej majitelia sa s ňou rozlúčili dojímavým odkazom: „Tika, naozaj sme si mysleli, že budeš žiť večne. Mysleli sme si, že máme viac času, ale sú veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Naše srdcia sú zničené,“ napísali.
Tika sa stala ikonou štýlu počas pandémie, keď svojimi outfitmi prinášala ľuďom radosť a pripomínala, že móda môže byť zábavná aj v ťažkých časoch.
Podľa majiteľov mala dva nádory na pečeni, ktoré sa veterinári pokúsili odstrániť operáciou. Zákrok sa síce podaril, no po pár dňoch doma sa jej zdravotný stav zhoršil a jej telo to už nezvládlo.