Tento rok sa postavil na štart Newyorského maratónu a po viac ako 15 hodinách dorazil do cieľa.
26-ročný Juan Pablo Dos Santos prišiel pred tromi rokmi pri autonehode o dolné končatiny. Napriek tomu sa mu v nedeľu podarilo úspešne absolvovať Newyorský maratón. Venezuelčanovi pritom lekári po nehode tvrdili, že už nikdy nebude chodiť.
Do cieľa prišiel ako posledný, s celkovým časom viac ako 15 hodín. Po pretekoch priznal, že to bol „úplný psychický boj, v ktorom sa bolesť len zvyšovala,“ informuje ABC News.
Počas behu sa musel zastavovať približne každých sto metrov – vyberať si protézy a sušiť vložky, aby predišiel poraneniam kože a mohol maratón dokončiť.
Po nehode sa dokonca rozhodol založiť vlastnú nadáciu, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím. „Naučil som sa používať každé ‚nie‘, ktoré v živote dostanem, je to ako palivo, aby som sa mohol posúvať vpred a pochopiť, že všetci máme túžbu rásť a dosiahnuť to, čo chceme,“ povedal Juan Pablo.