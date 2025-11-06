Kategórie
dnes 6. novembra 2025 o 15:39
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť

Venezuelčan zvládol Newyorský maratón bez dolných končatín. Lekári mu vraveli, že už nikdy nebude chodiť
Zdroj: Instagram/@Juan Pablo Dos Santos
Tento rok sa postavil na štart Newyorského maratónu a po viac ako 15 hodinách dorazil do cieľa.

26-ročný Juan Pablo Dos Santos prišiel pred tromi rokmi pri autonehode o dolné končatiny. Napriek tomu sa mu v nedeľu podarilo úspešne absolvovať Newyorský maratón. Venezuelčanovi pritom lekári po nehode tvrdili, že už nikdy nebude chodiť.

Do cieľa prišiel ako posledný, s celkovým časom viac ako 15 hodín. Po pretekoch priznal, že to bol „úplný psychický boj, v ktorom sa bolesť len zvyšovala,“ informuje ABC News.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TCS New York City Marathon (@nycmarathon)

Počas behu sa musel zastavovať približne každých sto metrov – vyberať si protézy a sušiť vložky, aby predišiel poraneniam kože a mohol maratón dokončiť.

Po nehode sa dokonca rozhodol založiť vlastnú nadáciu, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím. „Naučil som sa používať každé ‚nie‘, ktoré v živote dostanem, je to ako palivo, aby som sa mohol posúvať vpred a pochopiť, že všetci máme túžbu rásť a dosiahnuť to, čo chceme,“ povedal Juan Pablo. 

Anketa:
Behávaš? 
Áno, pravidelne. 
Nie. 
Áno, pravidelne. 
0 %
Nie. 
100 %
