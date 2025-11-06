Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 6. novembra 2025 o 10:21
Čas čítania 0:54
Zdenka Hvolková

Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti

Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti
Zdroj: Facebook / Vitalij Bohdanov
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hollywoodska herečka Angelina Jolie je už dlho známa svojou humanitárnou pomocou slabším.

Angelina Jolie pricestovala do juhoukrajinského mesta Cherson. Podľa portálu Politico prišla bez ohlásenia, údajne pešo prekročila hranicu a smerovala na frontovú líniu, kde sa stretla s dobrovoľníkmi a civilistami postihnutými vojnou. Ako ambasádorka UNICEF chcela upozorniť na humanitárnu krízu, v zákulisí sa však odohrala spleť nečakaných udalostí.

Zdroje blízke organizátorom Jolieovej cesty tvrdia, že sa herečka bola pozrieť na podmienky zdravotníctva a matky na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.

Odporúčané
Angelina Jolie a Brad Pitt dosiahli rozvodovú dohodu. Súdili sa osem rokov Angelina Jolie a Brad Pitt dosiahli rozvodovú dohodu. Súdili sa osem rokov 31. decembra 2024 o 8:32

Podľa informácií mala jej sprievodná skupina problém na kontrolnom bode. Ich vozidlo zastavili miestni odvodoví dôstojníci a vodiča herečky povolali na vojenský výcvik, nakoľko mal nastúpiť na preškolenie. Vojenská správa v Mykolajive neskôr incident potvrdila, no ukrajinské úrady stále preverujú, čo sa presne stalo.

Odporúčané
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu 1. novembra 2025 o 16:32

Situácia spôsobila menšie mediálne zemetrasenie: ukrajinská armáda najprv zverejnila podrobné vyhlásenie, no po pár hodinách ho stiahla s vysvetlením, že informácie boli „skreslené“ a vyšetrovanie pokračuje. Zástupca herečky odmietol vec komentovať.

Pre Angelinu Jolie to bola od začiatku ruskej invázie v roku 2022 už druhá cesta na Ukrajinu. Aj tentoraz jej misia zameraná na pomoc skončila v centre  mediálnej pozornosti.

Odporúčané
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ 5. novembra 2025 o 12:33
Odporúčané
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane 4. novembra 2025 o 16:55
Odporúčané
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku 6. novembra 2025 o 8:49
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ANGELINA JOLIE KONFLIKT NA UKRAJINE RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT UKRAJINA VOJNA NA UKRAJINE
Odporúčame
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
30. 10. 2025 9:00
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť e
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
včera o 07:30
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky e
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor) e
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Storky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Lifestyle news
Angelina Jolie nečakane navštívila Ukrajinu. Jej cestu sprevádzali dramatické udalosti pred 33 minútami
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske pred 2 hodinami
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne včera o 17:10
Azra sa nečakane rozišla s priateľom. Deň pred narodeninami na Instagrame zdieľala emotívny odkaz včera o 15:51
Päť zaujímavostí o sérii Podfukári, ktoré by si mal vedieť ešte pred premiérou tretieho dielu včera o 15:41
Modelkou roku 2025 sa stala Anok Yai. Američanka s južnosudánskym pôvodom sa tento rok objavila na svetových mólach včera o 14:53
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou značkou Amiri včera o 14:01
Prichádza Mumia 4. Na plátna sa vráti aj kultová dvojica Brendan Fraser a Rachel Weisz včera o 13:40
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ včera o 12:33
Spravodajstvo
Rusko Dopravné správy Vláda Roberta Fica Zoom in: Back2reality
Viac
Hrôza vo Francúzsku: Vodič zrazil viacerých ľudí, dvaja z nich sú v kritickom stave
pred 41 minútami
Rodinná dovolenka sa zmenila na horor. Roj ázijských sršňov v Laose zabil otca a jeho 15-ročného syna
pred hodinou
Legendárny výrobca strojov bojuje o prežitie: Slovenská firma sa po 60 rokoch ocitla v hlbokých problémoch
pred 2 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku
Sydney Sweeney randí s hudobným manažérom. Dvojica potvrdila špekulácie bozkom v Central Parku
pred 2 hodinami
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku
Prvá fotka rappera Diddyho z väzenia ťa šokuje. Luxus a fresh strih vymenil za šedivé fúzy a oranžovú čiapku
pred 2 dňami
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
včera o 07:30
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane
pred 2 dňami
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
včera o 12:33
Viac z Zaujímavosti Všetko
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
včera o 07:30
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
včera o 07:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
Oblečenie
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
pred 3 dňami
Outfitcheck z MBFL! Ivana Gáborík prezradila svoj obľúbený doplnok a zistili sme, aké topánky vlastní aj Dua Lipa
pred 2 dňami
Najštýlovejšia zimná obuv tejto sezóny nesie podpis značiek Moon Boot, UGG, Timberland či Rick Owens
28. 10. 2025 14:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Narodeniny tohto reťazca si užili všetci. Tipni si, čo pripravil pre svojich zamestnancov
Zaujímavosti
pred 53 minútami
PR správa
Narodeniny tohto reťazca si užili všetci. Tipni si, čo pripravil pre svojich zamestnancov
pred 53 minútami
Reťazec stále prijíma nové posily do svojho tímu. 👀
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
refresher+
Katka pracuje v lekárni: Jeden pán sa mi tu vyzliekol, všetko je občas na hlavu (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
refresher+
Odporúčané
Mladí súrodenci Lucia a Paťo kúpili spolu starý dom: Je to bývalá ubytovňa, na dolnom poschodí chceme urobiť dva 1-izbáky
včera o 18:30
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Odporúčané
RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
včera o 18:00
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
včera o 17:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
včera o 12:33
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
pred 2 dňami
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane
pred 2 dňami
Azra sa nečakane rozišla s priateľom. Deň pred narodeninami na Instagrame zdieľala emotívny odkaz
Azra sa nečakane rozišla s priateľom. Deň pred narodeninami na Instagrame zdieľala emotívny odkaz
včera o 15:51
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
včera o 17:10
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
včera o 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia