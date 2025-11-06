Hollywoodska herečka Angelina Jolie je už dlho známa svojou humanitárnou pomocou slabším.
Angelina Jolie pricestovala do juhoukrajinského mesta Cherson. Podľa portálu Politico prišla bez ohlásenia, údajne pešo prekročila hranicu a smerovala na frontovú líniu, kde sa stretla s dobrovoľníkmi a civilistami postihnutými vojnou. Ako ambasádorka UNICEF chcela upozorniť na humanitárnu krízu, v zákulisí sa však odohrala spleť nečakaných udalostí.
Zdroje blízke organizátorom Jolieovej cesty tvrdia, že sa herečka bola pozrieť na podmienky zdravotníctva a matky na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Podľa informácií mala jej sprievodná skupina problém na kontrolnom bode. Ich vozidlo zastavili miestni odvodoví dôstojníci a vodiča herečky povolali na vojenský výcvik, nakoľko mal nastúpiť na preškolenie. Vojenská správa v Mykolajive neskôr incident potvrdila, no ukrajinské úrady stále preverujú, čo sa presne stalo.
♥️ My favourite actress Angelina Jolie is spending time with children in Kherson.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 5, 2025
As part of her humanitarian mission, she visited several hospitals in the frontline city.
So beautiful. Humanity is always the leading role. 💙💛 pic.twitter.com/46LKjGrXCy
Situácia spôsobila menšie mediálne zemetrasenie: ukrajinská armáda najprv zverejnila podrobné vyhlásenie, no po pár hodinách ho stiahla s vysvetlením, že informácie boli „skreslené“ a vyšetrovanie pokračuje. Zástupca herečky odmietol vec komentovať.
Pre Angelinu Jolie to bola od začiatku ruskej invázie v roku 2022 už druhá cesta na Ukrajinu. Aj tentoraz jej misia zameraná na pomoc skončila v centre mediálnej pozornosti.