Záber z Central Parku potvrdil nový párik.
Herečka Sydney Sweeney (28) a hudobný manažér Scooter Braun (44) spolu údajne „neformálne randia“ už pár mesiacov, potvrdili zdroje portálu People. Po spoločne strávenom večeri v Los Angeles sa o nich však hovorilo čoraz viac.
Sydney, ktorú momentálne čaká premiéra boxerského biopicu Christy, sa po rozchode so snúbencom Jonathanom Davinom zdá byť opäť šťastná. Spoločne s hudobným manažérom ju 4. novembra odfotili, ako si na veľkom kameni s výhľadom na jazero vymieňajú sladký bozk. Ľudia z jej okolia hovoria, že „je krásne vidieť ju znovu usmiatu“, uvádzajú zdroje People.
Ani Scooter Braun nie je v komplikovaných vzťahoch nováčik. Len nedávno si prešiel rozvodom s Yael Cohen, s ktorou má tri deti a tvorili pár dlhých sedem rokov.
Sydney a Scooter sa vraj zoznámili v júni na svadbe Jeffa Bezosa a Lauren Sánchez v Taliansku, kde medzi nimi preskočila iskra. Teraz sa zdá, že „letný flirt“ prerástol do niečoho vážnejšieho.