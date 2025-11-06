Kategórie
dnes 6. novembra 2025 o 7:59
Čas čítania 1:56
Zdenka Hvolková

REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske

REBRÍČEK: Toto sú najkrajšie vlakové stanice na svete. Do zoznamu sa dostali aj tie európske
Zdroj: Instagram / @by.wizzo @welcomesaudi
Niektoré vlakové stanice sú len prestupné uzly, iné zas umelecké diela.

Ocenenie Prix Versailles každoročne vyzdvihuje stavby, ktoré spájajú architektúru, dizajn a kultúrny význam. Tento rok dominovali projekty z Európy a Blízkeho východu.

Prix Versailles 2025 ocenil sedem výnimočných dopravných stavieb, ktoré spájajú funkčnosť, estetiku a symboliku modernej mobility. Tri z nich nájdeš v Európe, ďalšie v Ázii a Austrálii, a každá z nich zaujme niečím celkom výnimočným.

1. Gadigal Station (Sydney, Austrália)

gadigal station sydney
Zdroj: Sydney Metro

Farebná stanica v srdci Sydney vzdáva poctu pôvodným obyvateľom Gadigal. Interiér oživujú mozaiky v odtieňoch žltej, červenej a fialovej, ktoré robia z priestoru umelecké dielo aj dopravný uzol.

@sydneychronicles Have you checked out Sydney’s newest public transport marvel yet? 🚆✨ Gadigal Station is more than just a stop; it’s a revolutionary addition to the city’s metro network that elevates connectivity and showcases stunning architectural design. Located in the heart of Sydney, Gadigal Station features an innovative layout with two side platform caverns and two independent entries, making it easier than ever to access Sydney’s vibrant central retail precinct. 📍 Location: Gadigal Station, Sydney, New South Wales 👉 Tag your travel buddy and plan your visit! #SydneyMetro #GadigalStation #SydneyLife #publictransport #sydney #metro ♬ Espresso - On Vacation Version - Sabrina Carpenter

2. Mons Station (Mons, Belgicko)

mons station belgicko
Zdroj: Wikipedia

Zrekonštruovaná v roku 2025, Mons Station vyniká elegantným oblúkovým prístreškom z ocele a skla. Porota ju označila za „katedrálnu“ vďaka vzdušnej architektúre a svetelnému dizajnu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Santiago Calatrava LLC (@calatravaofficial)

3. Baiyun Station (Guangzhou, Čína)

Baiyun Station
Zdroj: Wikimedia Commons

Moderné dopravné centrum s pridanými obchodmi a mestským parkom. Slúži pre desiatky vysokorýchlostných tratí a stelesňuje spojenie funkčnosti a estetiky.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Archinect (@archinect)

4. Saint-Denis – Pleyel Station (Francúzsko)

Saint-Denis station francuzsko
Zdroj: Seine-Saint-Denis Tourism

Navrhnutá japonským štúdiom Kengo Kuma & Associates, stanica pripomína umeleckú galériu. Kombinuje drevo, sklo a prirodzené svetlo, ktoré zaplavuje viacúrovňové priestory.

@dezeen Take a look around the Saint-Denis Pleyel Station in northern Paris, designed by the Japanese studio Kengo Kuma and Associates and wrapped by vertical wooden louvres. Built as part of the Grand Paris Express – a new rapid transport system around the city's outskirts – the station serves as an interchange between four metro lines and is expected to accommodate 250,000 daily passengers. The 35,000-square-metre station also connects to an existing urban bridge, via which passengers can access the existing RER D transport lines. Read more on Dezeen.com #dezeen #paris #metrostation #kengokuma #transport ♬ original sound - dezeen
5. Villejuif – Gustave Roussy Station (Francúzsko)

Villejuif – Gustave Roussy Station
Zdroj: Wikipedia

Jedna z najhlbších staníc vo Francúzsku má tvar obráteného mrakodrapu. Otvorená strecha prepúšťa denné svetlo hlboko pod zem a vytvára pocit nekonečnej výšky.

Villejuif – Gustave Roussy Station
Zdroj: Wikimedia Commons

6. KAFD Station (Rijád, Saudská Arábia)

kafd station
Zdroj: Instagram / @by.wizzo @welcomesaudi

Futuristická stavba od Zaha Hadid Architects evokuje pieskové duny. Je symbolom modernej architektúry Blízkeho východu a prepojenia kultúr s inováciou.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Explore Saudi Arabia (@explorearabia)

7. Qasr Al Hokm Station (Rijád, Saudská Arábia)

qasr al hokm station riyadh
Zdroj: Instagram / @abdussaboorlive

Vnútorný zelený dvor a sklenená kupola rozptyľujú svetlo po celej stanici. Architekti ju opísali ako „periskop“, ktorý prepája podzemie s mestským životom nad ním.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Construction Week Middle East (@constructionweekmiddleeast)

ARCHITEKTÚRA REBRÍČEK VLAKY
