Niektoré vlakové stanice sú len prestupné uzly, iné zas umelecké diela.
Ocenenie Prix Versailles každoročne vyzdvihuje stavby, ktoré spájajú architektúru, dizajn a kultúrny význam. Tento rok dominovali projekty z Európy a Blízkeho východu.
Prix Versailles 2025 ocenil sedem výnimočných dopravných stavieb, ktoré spájajú funkčnosť, estetiku a symboliku modernej mobility. Tri z nich nájdeš v Európe, ďalšie v Ázii a Austrálii, a každá z nich zaujme niečím celkom výnimočným.
1. Gadigal Station (Sydney, Austrália)
Farebná stanica v srdci Sydney vzdáva poctu pôvodným obyvateľom Gadigal. Interiér oživujú mozaiky v odtieňoch žltej, červenej a fialovej, ktoré robia z priestoru umelecké dielo aj dopravný uzol.
Farebná stanica v srdci Sydney vzdáva poctu pôvodným obyvateľom Gadigal. Interiér oživujú mozaiky v odtieňoch žltej, červenej a fialovej, ktoré robia z priestoru umelecké dielo aj dopravný uzol.
2. Mons Station (Mons, Belgicko)
Zrekonštruovaná v roku 2025, Mons Station vyniká elegantným oblúkovým prístreškom z ocele a skla. Porota ju označila za „katedrálnu“ vďaka vzdušnej architektúre a svetelnému dizajnu.
3. Baiyun Station (Guangzhou, Čína)
Moderné dopravné centrum s pridanými obchodmi a mestským parkom. Slúži pre desiatky vysokorýchlostných tratí a stelesňuje spojenie funkčnosti a estetiky.
4. Saint-Denis – Pleyel Station (Francúzsko)
Navrhnutá japonským štúdiom Kengo Kuma & Associates, stanica pripomína umeleckú galériu. Kombinuje drevo, sklo a prirodzené svetlo, ktoré zaplavuje viacúrovňové priestory.
Navrhnutá japonským štúdiom Kengo Kuma & Associates, stanica pripomína umeleckú galériu. Kombinuje drevo, sklo a prirodzené svetlo, ktoré zaplavuje viacúrovňové priestory.
5. Villejuif – Gustave Roussy Station (Francúzsko)
Jedna z najhlbších staníc vo Francúzsku má tvar obráteného mrakodrapu. Otvorená strecha prepúšťa denné svetlo hlboko pod zem a vytvára pocit nekonečnej výšky.
6. KAFD Station (Rijád, Saudská Arábia)
Futuristická stavba od Zaha Hadid Architects evokuje pieskové duny. Je symbolom modernej architektúry Blízkeho východu a prepojenia kultúr s inováciou.
7. Qasr Al Hokm Station (Rijád, Saudská Arábia)
Vnútorný zelený dvor a sklenená kupola rozptyľujú svetlo po celej stanici. Architekti ju opísali ako „periskop“, ktorý prepája podzemie s mestským životom nad ním.